Tử vi tuần mới (29/8 - 4/9): Tài Tinh chiếu rọi, phú quý theo chân, 3 con giáp chuẩn bị rủ nhau 'may túi ba gang' mà đựng tiền, tiền đổ đầy ví, phú quý phình to, dễ có trong tay bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 29/08/2022 07:10

Trong tử vi tuần mới (29/8 - 4/9), 3 con giáp có lộc từ Tài Tinh, chuẩn bị cơ hội phát tài, làm giàu không ngớt.

Tuổi Dậu

Tử vi tuần mới (29/8 - 4/9), người tuổi Dậu có những bước tiến rõ rệt trên phương diện tài lộc. Nhiều người quản lý tiền bạc chặt chẽ nên đã có được một khoản tiết kiệm kha khá, giúp bạn an tâm hơn khi nghĩ đến những kế hoạch trong tương lai. Một số người cũng đang tìm hiểu các cơ hội đầu tư phù hợp để sử dụng tiền của mình một cách khôn ngoan nhất có thể.

Bạn không còn chạy theo những mơ ước viển vông nữa mà bắt đầu nhìn vào thực tế, nhờ vậy mà bạn đưa ra những định hướng chính xác hơn. Người làm công ăn lương vốn là người biết tích lũy, tích tiểu thành đại và chẳng bao giờ chê các khoản tiền nhỏ nên khoản tiền tiết kiệm cũng đủ để bạn có cuộc sống mà mình mơ ước trong tháng này.

Tử vi tuần mới (29/8 - 4/9): Tài Tinh chiếu rọi, phú quý theo chân, 3 con giáp chuẩn bị rủ nhau 'may túi ba gang' mà đựng tiền, tiền đổ đầy ví, phú quý phình to, dễ có trong tay bạc tỷ - Ảnh 1
Con giáp có nhiều lộc trong tuần mới. Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dậu làm ăn kinh doanh có cơ hội phát tài phát lộc trong thời gian này. Khi bạn có được sự uy tín trong công việc thì cũng là lúc nhiều đối tác làm ăn muốn hợp tác, hứa hẹn có nhiều hợp đồng mới phát sinh.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất cũng được dự báo là sẽ gặp nhiều may mắn trên phương diện tiền bạc trong tử vi tuần mới (29/8 - 4/9). Con giáp này có quý nhân nâng đỡ nên gặp được nhiều cơ hội làm ăn tốt, khiến mọi người ngưỡng mộ.

Người làm công ăn lương có cơ hội khẳng định bản thân và được cấp trên công nhận. Nhờ đó, một khoản thưởng nóng có thể về tay tuổi Tuất. Con giáp này cũng có thể nhận được cơ hội tăng lương, thăng chức.

Người làm ăn kinh doanh gặp nhiều thuận lợi, nguồn tiền quy vòng đều đặn. Tuổi Tuất có thể kí kết những hợp đồng mới, có giá trị lớn. Vận mệnh sung túc, ăn nên làm ra, của nả đầy nhà là không thiếu.

Tử vi tuần mới (29/8 - 4/9): Tài Tinh chiếu rọi, phú quý theo chân, 3 con giáp chuẩn bị rủ nhau 'may túi ba gang' mà đựng tiền, tiền đổ đầy ví, phú quý phình to, dễ có trong tay bạc tỷ - Ảnh 2
Con giáp may mắn vạn sự dễ thành. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi dự báo, vận mệnh của người tuổi Tý thay đổi đáng kể trong tử vi tuần mới (29/8 - 4/9) tới đây. Vận may xoay chuyển chóng mặt do người tuổi Tý được các sao cát lành chiếu sáng. Người tuổi Tý chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều hỉ sự, nơi làm việc có thể gặp nhiều quý nhân, được sếp trọng dụng, có thể thăng chức, tăng lương.

Những người làm ăn kinh doanh gặp cơ hội để đầu tư thì nên nắm bắt, tập trung phát huy những nền tảng đã có để khuếch trương lên và cứ thế mà hốt tài lộc, có thể trở thành đại gia, cuộc sống an nhàn, mỹ mãn. Họ chỉ cần làm hết sức mình là có thể giành được cơ hội và gặt hái thành quả.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 8 giờ sáng mai (29/9), Thần Tài mở hũ vàng, 3 con giáp HÚT CẠN TÀI LỘC, tiền bạc phủ phê, sự nghiệp gầy dựng bao năm cũng thành danh, cứ thế mà giàu

Đúng 8 giờ sáng mai (29/9), Thần Tài mở hũ vàng, 3 con giáp HÚT CẠN TÀI LỘC, tiền bạc phủ phê, sự nghiệp gầy dựng bao năm cũng thành danh, cứ thế mà giàu

Đúng 8 giờ sáng mai (29/9), những con giáp này hứng được lộc trời, may mắn bủa vây, công thành danh toại, giàu sang.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 2 giờ 21 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 7 giờ 51 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 8 giờ 21 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay