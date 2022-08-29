Tử vi tuần mới (29/8 - 4/9): Tài Tinh chiếu rọi, phú quý theo chân, 3 con giáp chuẩn bị rủ nhau 'may túi ba gang' mà đựng tiền, tiền đổ đầy ví, phú quý phình to, dễ có trong tay bạc tỷ

Trong tử vi tuần mới (29/8 - 4/9), 3 con giáp có lộc từ Tài Tinh, chuẩn bị cơ hội phát tài, làm giàu không ngớt.
- Đúng 3h chiều (29/8/2022): Hỷ tài chiếu mệnh, 3 con giáp vận đỏ hết phần thiên hạ, ‘kẽo kẹt’ gánh vàng về nhà, giàu sang không ngớt, đếm tiền không ngơi tay
- Đúng 4 giờ sáng mai (29/8), xuất hành đón Thần Tài, 3 con giáp trúng đại vận, thu lời lớn, ‘tiền ập vào mặt’, giàu sang tự gõ cửa
Tuổi Dậu
Tử vi tuần mới (29/8 - 4/9), người tuổi Dậu có những bước tiến rõ rệt trên phương diện tài lộc. Nhiều người quản lý tiền bạc chặt chẽ nên đã có được một khoản tiết kiệm kha khá, giúp bạn an tâm hơn khi nghĩ đến những kế hoạch trong tương lai. Một số người cũng đang tìm hiểu các cơ hội đầu tư phù hợp để sử dụng tiền của mình một cách khôn ngoan nhất có thể.
Bạn không còn chạy theo những mơ ước viển vông nữa mà bắt đầu nhìn vào thực tế, nhờ vậy mà bạn đưa ra những định hướng chính xác hơn. Người làm công ăn lương vốn là người biết tích lũy, tích tiểu thành đại và chẳng bao giờ chê các khoản tiền nhỏ nên khoản tiền tiết kiệm cũng đủ để bạn có cuộc sống mà mình mơ ước trong tháng này.
Người tuổi Dậu làm ăn kinh doanh có cơ hội phát tài phát lộc trong thời gian này. Khi bạn có được sự uy tín trong công việc thì cũng là lúc nhiều đối tác làm ăn muốn hợp tác, hứa hẹn có nhiều hợp đồng mới phát sinh.
Tuổi Tuất
Người tuổi Tuất cũng được dự báo là sẽ gặp nhiều may mắn trên phương diện tiền bạc trong tử vi tuần mới (29/8 - 4/9). Con giáp này có quý nhân nâng đỡ nên gặp được nhiều cơ hội làm ăn tốt, khiến mọi người ngưỡng mộ.
Người làm công ăn lương có cơ hội khẳng định bản thân và được cấp trên công nhận. Nhờ đó, một khoản thưởng nóng có thể về tay tuổi Tuất. Con giáp này cũng có thể nhận được cơ hội tăng lương, thăng chức.
Người làm ăn kinh doanh gặp nhiều thuận lợi, nguồn tiền quy vòng đều đặn. Tuổi Tuất có thể kí kết những hợp đồng mới, có giá trị lớn. Vận mệnh sung túc, ăn nên làm ra, của nả đầy nhà là không thiếu.
Tuổi Tý
Tử vi dự báo, vận mệnh của người tuổi Tý thay đổi đáng kể trong tử vi tuần mới (29/8 - 4/9) tới đây. Vận may xoay chuyển chóng mặt do người tuổi Tý được các sao cát lành chiếu sáng. Người tuổi Tý chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều hỉ sự, nơi làm việc có thể gặp nhiều quý nhân, được sếp trọng dụng, có thể thăng chức, tăng lương.
Những người làm ăn kinh doanh gặp cơ hội để đầu tư thì nên nắm bắt, tập trung phát huy những nền tảng đã có để khuếch trương lên và cứ thế mà hốt tài lộc, có thể trở thành đại gia, cuộc sống an nhàn, mỹ mãn. Họ chỉ cần làm hết sức mình là có thể giành được cơ hội và gặt hái thành quả.
*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm