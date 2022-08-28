Đúng 8 giờ sáng mai (29/9), Thần Tài mở hũ vàng, 3 con giáp HÚT CẠN TÀI LỘC, tiền bạc phủ phê, sự nghiệp gầy dựng bao năm cũng thành danh, cứ thế mà giàu

Vì vậy, bản mệnh luôn không ngừng nỗ lực vươn lên để có được cuộc sống giàu sang, sung túc. Thế nhưng con giáp này lại không thích phô trương, thường sống rất giản dị, không điệu đà, và trưng diện nên tiền trong túi lúc nào cũng đầy ắp. Con giáp này phú quý bao nhiêu, Thần Tài trợ mệnh và ban lộc cho bất nhiêu.

Nổi tiếng là người thông minh, linh hoạt, bản lĩnh và giỏi kiếm tiền nên người cầm tinh con rồng dường như không chịu lùi bước trước mọi khó khăn. Người tuổi Rồng cũng không chấp nhận một cuộc sống nghèo khó và không cho phép người khác coi thường mình.

Đúng 8 giờ sáng mai (29/9), với tính tình phóng khoáng, trung trực nên người tuổi Mùi rất dễ chiếm được cảm tình của đối tác làm ăn và vì thế cơ hội ký được hợp đồng làm ăn, thu nhiều lợi nhuận cứ thế tăng lên. Bản mệnh nhanh chóng có cơ hội giàu lên một cách bất ngờ, tiền vào “ào ào như thác đổ”, trở thành đại gia là chuyện “một sớm, một chiều”.

Tuổi Ngọ đón nhận nhiều vận may mới, phúc khí không ngừng tăng lên, của cải bổng lộc cũng được cải thiện. Con giáp này làm gì cũng suôn sẻ hơn, thành công gần như nắm chắc trong tay. Con giáp này được Thần Tài chiếu cố, nhận nhiều cơ hội tốt trong công việc cũng như cuộc sống, tài lộc không ngừng gia tăng. Từ giờ đến cuối năm, Ngọ cũng thoát khỏi nhiều chuyện muộn phiền, đạt được những thành tựu đáng mừng.

Tuổi Ngọ ôm tiền thiên hạ về nhà, tài sản không ngừng tăng lên. Bản mệnh có thể hưởng một cuộc sống đủ đầy, sung túc hơn.

Con giáp không chỉ giàu mà con phú quý. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi tính cách ôn hòa, không thích tranh cãi hay có hiềm khích với mọi người. Họ sống nhân nghĩa, thủy chung, không khinh thường người nghèo, cũng không ghen tỵ với người giàu. Nét tính cách này giúp con giáp tuổi Hợi được nhiều người yêu mến.

Đúng 8 giờ sáng mai (29/9), người tuổi Hợi chăm chỉ, tận tâm, ưu điểm lớn nhất của họ là kiên nhẫn, tạo cho người khác cảm giác an tâm, chắc chắn. Con giáp này lại được dự báo có vận số tốt, Thần Tài ban lộc, làm đâu gặt đấy. Người làm trồng trọt chăn nuôi cũng có vụ mùa bội thu. Nông sản họ chồng được mùa, được giá, giúp họ kiếm về nhiều tiền.

Với người làm công ăn lương, quý nhân giúp đỡ. Quý nhân của họ có thể là cấp trên, cũng có thể là một người họ hàng lớn tuổi giúp cho họ tiền thêm tiền, không bao giờ sợ thiếu thốn. Trở thành một con giáp giàu có bậc nhất.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm