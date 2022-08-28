Đúng 3h chiều (29/8/2022): Hỷ tài chiếu mệnh, 3 con giáp vận đỏ hết phần thiên hạ, ‘kẽo kẹt’ gánh vàng về nhà, giàu sang không ngớt, đếm tiền không ngơi tay

Tâm linh - Tử vi 28/08/2022 21:23

Hỷ thần mang may mắn đến cho 3 con giáp phát tài vào thời điểm đúng 3h chiều ngày 29/8/2022, hưởng thụ vẫn có tiền.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thông minh, chăm chỉ, tháo vát, luôn muốn phấn đấu vươn lên để có được cuộc sống tốt nhất.

Đúng 3h chiều ngày 29/8/2022, cát tinh “Tương Tinh” và “Long Đức” xuất hiện trong cung mệnh người tuổi Dậu. Con giáp này có cơ hội phát huy được hết sở trường, tài năng của bản thân, không chỉ được cấp trên đánh giá cao trọng dụng mà còn gặt hái nhiều thành công.

Công việc thuận buồm xuôi gió sẽ giúp tài chính của người tuổi Dậu thêm vững mạnh, tiền bạc tăng lên nhanh chóng, thu nhập có thể nói là tăng gấp đôi gấp ba thời gian trước. Con giáp này chuẩn bị đón vận may về tiền bạc, yên tâm đầu tư có thể trúng độc đắc.

Đúng 3h chiều (29/8/2022): Hỷ tài chiếu mệnh, 3 con giáp vận đỏ hết phần thiên hạ, ‘kẽo kẹt’ gánh vàng về nhà, giàu sang không ngớt, đếm tiền không ngơi tay - Ảnh 1
Con giáp Dậu thành công, viên mãn không ai bằng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Đúng 3h chiều ngày 29/8/2022, người tuổi Sửu sẽ bước vào những ngày như mơ, may mắn ngập tràn. Tuổi Sửu sẽ đắc tài đắc lộc, vận thế thăng hoa, đời như bước sang trang mới.

Người tuổi Sửu sẽ có công việc suôn sẻ, thuận lợi, tăng chức tăng lương ầm ầm, tiền bạc đủng đỉnh khiến ai cũng phải ngưỡng mộ, ghen tị. Dĩ nhiên, chẳng phải tự nhiên mà lộc rơi trúng đầu, họ cũng phải phấn đấu, nỗ lực không ngừng. Sự may mắn kia một phần cũng chính là thành quả cố gắng mà có được.

Đúng 3h chiều (29/8/2022): Hỷ tài chiếu mệnh, 3 con giáp vận đỏ hết phần thiên hạ, ‘kẽo kẹt’ gánh vàng về nhà, giàu sang không ngớt, đếm tiền không ngơi tay - Ảnh 2
Người tuổi Sửu vận may kéo đến cửa. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sinh ra vốn mang trong mình tính thích phiêu lưu, mạo hiểm, họ sẽ không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ. Chính sự ham khám phá, chinh phục này trở thành cơ sở để họ có sự nghiệp bay cao.

Trời sinh tuổi Mão khéo léo, hòa hợp, biết người biết ta, đổi nhân xử thế cực đỉnh, vì thế nên họ được nhiều người yêu mến, giúp đỡ tận tình.

Đúng 3h chiều ngày 29/8/2022, tuổi Mão được sao tốt chiếu mệnh, từ tăm tối mà vươn đến bầu trời rực rỡ. May mắn vào nhà như nước, tiền bạc đầy két như sao trời. Quý nhân ưu ái, thiên thời địa lợi nhân hòa mà thành công hơn người, hưởng thụ cuộc sống sung túc, viên mãn, càng cố gắng càng thành công.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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