Đúng 00h ngày 29/8/2022: Ba con giáp trúng số độc đắc, đổi vận bất ngờ, giàu sang không ngớt, hứng LỘC về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 28/08/2022 19:50

Theo tử vi ngày mới, đúng 00h ngày 29/8/2022, 3 con giáp có cơ hội thăng tiến, trúng quả đậm, phất lên như diều gặp gió.

Tuổi Mùi

Mùi dù là đàn ông hay phụ nữ đều bản lĩnh, ngoan cường và dám dấn thân. Dẫu bị kẻ xấu hãm hại, tiểu nhân quấy phá nhưng con giáp này vẫn có thể dễ dàng vượt qua tất cả. Thế nên, dù trải qua biết bao thăng trầm, thất bại lắm phen nhưng Mùi vẫn chạm tay vào thành công, giàu sang vô đối.

Đặc biệt, đúng 00h ngày 29/8/2022 con giáp giàu có này sẽ thêm phúc thêm phần, ăn nên làm ra. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, túi lúc nào cũng rủng rỉnh chính là tương lai Mùi nắm chắc trong tay. Nếu đang phân vân trước những quyết định đầu tư, kinh doanh Mùi hãy bắt tay vào thực hiện ngay để chớp lấy thời cơ, tự làm đại gia của chính mình.

Đúng 00h ngày 29/8/2022: Ba con giáp trúng số độc đắc, đổi vận bất ngờ, giàu sang không ngớt, hứng LỘC về đầy tay - Ảnh 1
Con giáp Mùi có vận may kề thân trong năm, nhiều cơ hội mở ra. Ảnh minh họa: Internet

Nhờ thế, sự nghiệp của Mùi thăng tiến nhanh như diều gặp gió. Mở cửa có thần tài nghênh đón, bước ra khỏi nhà quý nhân đeo bám nên con giáp giàu sang này chỉ việc ngồi chơi hốt bạc, đời sang trang mới. Cơ may của Mùi còn có thể trúng số, tiền tràn về túi nhờ thành quả trước đó.

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân luôn nằm trong danh sách những con giáp thịnh vượng và giàu có. Đúng 00h ngày 29/8/2022, đã có nhiều dấu hiệu báo hiệu sự thuận lợi trong làm ăn và may mắn của con giáp này.

Có thể nói, Tuổi Thân là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn trong ngày này, sự nghiệp đã khởi sắc lên nhiều phần. Nhờ gặp được đối tác làm ăn đáng tin cậy, công việc kinh doanh của bạn phất lên nhanh chóng, doanh thu tăng vọt. Nếu bạn tránh được những mâu thuẫn không đáng có với nhân viên của mình thì tháng 9 tới còn là một tháng thành công mỹ mãn đối với Thân

Con giáp này thử vận may, số lớn đã được Thần Tài, Quý Nhân chiếu cố, dễ nắm trong tay cơ hội trúng bạc tỷ.

Đúng 00h ngày 29/8/2022: Ba con giáp trúng số độc đắc, đổi vận bất ngờ, giàu sang không ngớt, hứng LỘC về đầy tay - Ảnh 2
Chúc mừng con giáp tuổi Thân làm việc thành công như ý muốn, mọi cố gắng khiến trời không phụ lòng người. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sinh ra đã quyết đoán, mạnh mẽ, sống đầy ắp tình cảm, biết quan tâm đến mọi người xung quanh. Đồng thời, cuộc đời người tuổi Thìn vốn dĩ cũng được ông Trời ưu ái ban nhiều phước lành, may mắn. Lúc còn trẻ cũng tương đối vất vả để tìm hướng đi cho mình, nhưng từ trung tuổi trở đi sẽ gặt hái được khá nhiều thành công, sống một cuộc sống khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Đúng 00h ngày 29/8/2022, con đường tài lộc của tuổi Thìn sẽ vô cùng hanh thông, vận may ùn ùn, làm gì cũng đạt được kết quả như ý. Sự nghiệp thăng hoa, bùng nổ, ai làm công sở thì được đồng nghiệp giúp đỡ, cấp trên trọng dụng, đề bạt. Những người kinh doanh thì thu về bao nhiêu bản hợp đồng béo bở, lợi nhuận tăng đột biến. Con giáp này sau nhiều tháng vất vả kiếm tiền, tích cóp, cuối cùng đã mạnh dạn đầu tư làm ăn.

Số tiền bạn kiếm được có thể thêm vốn đầu tư. Đảm bảo tới đây là lúc bạn kiếm bạc tỷ, mua nhà mua xe, khiến gia đình bạn tự hào, bạn đời quan tâm, yêu thương hơn nữa.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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