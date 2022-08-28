3 con giáp làm ăn thắng lớn, giàu nứt đố đổ vách trong tuần mới (29/8 - 4/9)

Với những biểu hiện xuất sắc này, càng xông xáo bạn càng dễ được cấp trên tín nhiệm giao thêm nhiều trọng trách và nâng đỡ lên vị trí cao hơn. Tất nhiên, các khoản lương, khoản thưởng tăng cao theo cũng là điều không thể thiếu.

Vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Hợi được sao May Mắn độ mệnh nên diễn ra rất suôn sẻ. Con giáp này làm việc năng suất, chất lượng, hầu hết các đầu mục việc được giao tới tay bạn đều được hoàn thành xuất sắc và đúng hẹn.

Người tuổi Mùi thẳng thắn, lương thiện, luôn sống chính nghĩa, tài vận cả đời tuy không phải quá xuất chúng nhưng bằng sự nỗ lực của bản thân cũng có được cuộc sống đầy đủ.

Đường tài lộc của người làm kinh tế cũng được dự báo khá vượng. Bản mệnh tìm được hướng đi mới và không ngại là người dẫn đầu xu hướng, nhờ vậy mà bạn luôn đi trước các đối thủ một bước. Nhờ túi tiền rủng rỉnh mà con giáp phát tài tuần này không cần phải quá chi ly tính toán trong việc mua bán, sắm sửa, thậm chí là đầu tư.

Tử vi tuần mới (29/8 - 4/9), người tuổi Mùi do có hai cát tinh "Thiên Hỉ" và "Thái Dương" xuất hiện trong cung mệnh nên có thể thông qua các mối quan hệ mà tạo dựng một sự nghiệp hanh thông với nguồn thu nhập dồi dào.

Người tuổi Mùi thông minh, cử chỉ nhã nhặn, lại khéo léo trong giao tiếp nên được mọi người yêu quý, giúp đỡ khi gặp khó khăn. Con giáp này có thể hóa hung thành cát, đón nhận rất nhiều cơ hội may mắn, không chỉ công việc thăng tiến mà thu nhập cũng tăng lên gấp bội.

Con giáp Mùi may mắn và hanh thông.Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Cũng là một trong những con giáp may mắn cuối trong tử vi tuần mới (29/8 - 4/9), tuổi Sửu có cát vận nâng đỡ nên vận trình cuối tuần không có gì phải lo lắng. Nếu bạn biết giải quyết vấn đề một cách linh động thì làm việc gì cũng thuận lợi, trôi chảy, hứa hẹn sẽ thu hoạch được không ít tin mừng.

Chẳng những vậy, tài tinh cũng mở ra nhiều cơ hội kiếm tiền cho con giáp này. Tài lộc trong dịp cuối tuần rất khá nên bạn sẽ có xu hướng chi tiêu thoải mái hơn, nhưng bạn vẫn nên kiểm soát vấn đề chi tiêu của mình cẩn thận hơn.

Có thể bạn nghĩ đó chỉ là những món đồ rẻ tiền nhưng nhiều khoản nhỏ cộng lại sẽ trở thành một món lớn. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến bạn không để dành được một khoản tiền tiết kiệm nào và hay cháy túi.

Tuổi này còn đón nhân duyên cát lành. Người độc thân có thể tìm kiếm được một nửa cho mình trong các sự kiện đông người, hãy chủ động lên nhé.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm