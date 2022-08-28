Sáng ngày mai (29/8), Thần Tài gọi tên 3 con giáp BẠC TỶ trong tay, cầu gì trúng nấy, đổi đời mang tên đại gia

Tâm linh - Tử vi 28/08/2022 16:27

Theo tử vi, những con giáp sau đây vượng tài vượng phát, số may mắn có quý nhân phù hộ, đổi đời đại gia.

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn trời sinh thông minh, nhanh nhẹn hơn người. Họ đặc biệt không thích phải phụ thuộc, dựa dẫm vào người khác. Khi gặp khó khăn, người tuổi này sẽ không nao núng hay nản lòng. Họ sẽ nỗ lực để giải quyết vấn đề một cách tốt nhất. Người tuổi Thìn luôn muốn được vẫy vùng trên bầu trời xanh thay vì chôn chân trong vùng an toàn.

Sáng ngày mai (29/8) vận trình khởi sắc, những chú Rồng sẽ tiến những bước mạnh mẽ hơn trên con đường tìm kiếm thành công. Họ không còn mắc phải những sai lầm đáng tiếc, làm việc gì cũng dễ thuận lợi hanh thông, được quý nhân giúp đỡ. Nửa cuối năm là những tháng ngày thực sự đáng chờ đợi của người tuổi Thìn.

Sáng ngày mai (29/8), Thần Tài gọi tên 3 con giáp BẠC TỶ trong tay, cầu gì trúng nấy, đổi đời mang tên đại gia - Ảnh 1
Con giáp có rất nhiều cơ hội phát triển. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi chân thành, chịu khó, luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành mọi việc một cách hoàn hảo nhất, và không bao giờ nề hà bất cứ công việc, nhiệm vụ gì.

Sáng ngày mai (29/8), gặp bất cứ trở ngại nào cũng có thể biến nguy thành cơ, gặp hung hóa cát, tai qua nạn khỏi.

Đặc biệt sẽ rất may mắn trong việc đầu tư, kinh doanh, làm đâu thắng đó, bỏ vốn một mà thu lợi nhuận gấp mười, tiền bạc rủng rỉnh, dồi dào.

Người tuổi Mùi bình tĩnh, rất biết kiềm chế cảm xúc, ít khi nổi giận, đồng thời con giáp này cũng rất giỏi trong việc xử lý các mối quan hệ. Vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Mùi nhờ suôn sẻ. Con giáp này làm việc năng suất, chất lượng, hầu hết các đầu mục việc được giao tới tay bạn đều được hoàn thành xuất sắc và đúng hẹn.

Sáng ngày mai (29/8), Thần Tài gọi tên 3 con giáp BẠC TỶ trong tay, cầu gì trúng nấy, đổi đời mang tên đại gia - Ảnh 2
Tuổi Mùi phát tài hơn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sao Dịch Mã xuất hiện, tuổi Ngọ có một tuần khá bận rộn khi công việc tăng cả về khối lượng lẫn áp lực, nhưng đồng thời, tiền lương, tiền lãi vì thế cũng có dấu hiệu tăng theo. Nếu trúng quả vàng trong tay, bạn thu lãi độc đắc.

Sáng ngày mai (29/8), người làm công ăn lương được giao thêm trọng trách. Điều này thể hiện sự tin tưởng của cấp trên dành cho bạn, vì thế mà bạn cần cố gắng hết sức để hoàn thành.

Chẳng có con đường tới thành công nào trải sẵn đầy hoa hồng, muốn đạt được điều mình muốn thì bản mệnh phải chấp nhận trả giá bằng chính thời gian và công sức của mình. Bạn chỉ cần nỗ lực và cống hiến một cách nghiêm túc thì chắc chắn sẽ gặt hái được thành quả tương xứng.

Tài lộc sáng ngày mai (29/8) cũng được đánh giá là khá vượng với người kinh doanh buôn bán. Bạn tìm được những mối khách hàng hoặc đối tác khá chất lượng, khiến tiền đổ về túi nhanh chóng, chưa kể cả tiền tỷ. Song dù túi tiền rủng rỉnh, bản mệnh vẫn lên lưu ý tới các khoản chi tiêu, cần hạn chế mua sắm ngẫu hứng.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 3 ngày nữa (29/8 -31/8) bước sang tháng mới, 3 con giáp được ‘ăn lộc Thần Tài’, rũ sạch vận đen, tình duyên viên mãn, đếm tiền mỏi tay

Đúng 3 ngày nữa (29/8 -31/8) bước sang tháng mới, 3 con giáp được ‘ăn lộc Thần Tài’, rũ sạch vận đen, tình duyên viên mãn, đếm tiền mỏi tay

Tử vi 12 con giáp cho hay, những người tuổi này dễ dàng gặt hái được nhiều thành công, công danh sự nghiệp trên đà phát triển, hung tinh không còn bủa vây.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 4 giờ 25 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi