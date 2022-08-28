Thần đồng tiên tri chỉ đích danh, 3 con giáp hễ bước sang tháng 9 là phát tài, cực giàu, vận mệnh như ‘hổ mọc thêm cánh’, may mắn số 2 không ai số 1

Tâm linh - Tử vi 28/08/2022 14:39

Đúng 3 giờ sáng mai (29/8), những con giáp này có tài lộc phú quý, cơ hội trúng số độc đắc, túi tiền phình to, giàu sang không ai bằng.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất tháng 9 sẽ được cao nhân giúp đỡ. Về mặt học tập, con giáp này sẽ có sự tiến bộ rất nhanh, thi đâu đậu đó với số điểm rất cao. Còn về công việc, người làm công ăn lương sẽ có cơ hội thăng tiến đi lên nhanh chóng, người làm chủ tự kinh doanh sẽ có thêm nhiều khách hàng tiềm năng mang lại lợi nhuận lớn.

Đúng 3 giờ sáng mai (29/8), chuyện tình cảm và sức khỏe của người tuổi Tuất cũng chuyển biến tích cực. Con giáp này sớm có tin vui về hôn nhân, con cái. Phú quý không ai bằng.

Thần đồng tiên tri chỉ đích danh, 3 con giáp hễ bước sang tháng 9 là phát tài, cực giàu, vận mệnh như ‘hổ mọc thêm cánh’, may mắn số 2 không ai số 1 - Ảnh 1
Con giáp Tuất có số phát tài lớn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong 12 con giáp thì trời sinh những người tuổi Ngọ là những con giáp thông minh, nhanh nhẹn hơn người. Đồng thời, trời sinh người tuổi Ngọ là con giáp may mắn đầu tiên được Cát tinh soi chiếu, vận đỏ bừng lên, tài lộc kéo đến, giàu sang phú quý.

Tử vi cho biết trong tháng 9, bản mệnh công danh, sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ ngày càng thăng tiến, xuôi thuận. Những người tuổi Ngọ càng bỏ ra nhiều công sức bao nhiêu thì quả ngọt được thu về bấy nhiêu.

Nếu mọi việc cứ diễn ra suôn sẻ thì Ngọ sẽ tích được một khoản tiền khổng lồ cho việc đầu tư, phát triển trong tương lai. Đặc biệt, trong khoảng thời gian này người tuổi Ngọ càng chăm chỉ thì càng dễ dàng đổi vận.

Thần đồng tiên tri chỉ đích danh, 3 con giáp hễ bước sang tháng 9 là phát tài, cực giàu, vận mệnh như ‘hổ mọc thêm cánh’, may mắn số 2 không ai số 1 - Ảnh 2
Con giáp Ngọ thăng hoa là chuyện sớm muộn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và sống tự do, phóng khoáng. Họ là những người có tài và chăm chỉ, ham học hỏi. Khi gặp khó khăn, người tuổi Hợi sẽ không kêu gào về những gì đang phải đối mặt mà sẽ âm thầm tìm cách giải quyết. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình, những người này sẽ sớm xây dựng được sự nghiệp vững chắc, ổn định.

Trên đường đời, người tuổi Hợi có thể không quá thuận lợi nhưng sẽ hanh thông. Khi gặp khó khăn, họ sẽ có quý nhân xuất hiện sẵn sàng dẫn đường chỉ lối. Người tuổi này thật thà và đáng tin cậy, luôn biết ơn những sự giúp đỡ của mọi người. Họ sẽ ngày càng hoàn thiện mình và nỗ lực để có những bước tiến mới. Nhìn chung, người tuổi Hợi cuộc đời hiếm khi nào rơi vào cảnh túng thiếu.

Theo tử vi, người tuổi Hợi không bao giờ thiếu may mắn. Trong tháng 9, ông trời sẽ phù hộ cho những người như vậy. Tương lai của họ tươi sáng và đầy hứa hẹn. Họ sẽ gặp được những người bạn chân thành và dần ghi dấu ấn được trong lĩnh vực hoạt động. Nhìn chung, người tuổi Hợi sẽ có cuộc sống sung túc và an yên.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 4 giờ chiều mai (28/8), 3 con giáp đỏ cả tình lẫn tiền: phú quý vây thân, tình duyên phơi phới, tiền tài phấn khởi, giàu không cần lo nghĩ

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