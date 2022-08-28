Số trời định sẵn, 3 con giáp may mắn ngút trời, ngồi chơi cũng trúng TAM HỶ, hốt vàng hốt bạc, tình duyên rực cháy, tiền tài vượt mức trong tuần mới (29/8 - 4/9)

Tâm linh - Tử vi 28/08/2022 05:46

Những con giáp này có hỷ vận kề sát bên, tiền tài, công danh, hạnh phúc tìm đến khẳng định đúng số hưởng trong tuần mới (29/8 - 4/9).

Tuổi Hợi

Trời sinh những người tuổi Hợi có cá tính mạnh mẽ, kiên định, luôn nhiệt huyết với những việc làm của mình. So với những con giáp khác, người tuổi Hợi không ngừng nỗ lực cố gắng để tìm kiếm cơ hội đổi đời, cơ hội làm giàu, thậm chí là xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc không ai sánh bằng. Trong xã hội, người tuổi Hợi thường khiến mọi người phải dè chừng vì sự thông minh và quyết đoán của mình.

Tử vi học có nói trong tuần mới (29/8 - 4/9) người tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn. Người tuổi Hợi vốn mang mệnh giàu có, lại tiếp tục có vận tam hỷ kề bên, công danh, tài lộc và tình duyên đều viên mãn. Jọ sẽ tìm được cơ hội làm giàu và sẽ thành công. Từ giữa năm trở đi, sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều được cải thiện đáng kể. Điều đặc biệt, mỗi ngày trôi qua tuổi Hợi sẽ tìm thấy niềm vui mới, có quý nhân phù trợ giúp mọi thứ ngày càng tốt đẹp hơn.

Số trời định sẵn, 3 con giáp may mắn ngút trời, ngồi chơi cũng trúng TAM HỶ, hốt vàng hốt bạc, tình duyên rực cháy, tiền tài vượt mức trong tuần mới (29/8 - 4/9) - Ảnh 1
Con giáp may mắn và phú quý. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi tuần mới (29/8 - 4/9) trong 12 con giáp người tuổi Tuất chính là con giáp may mắn nhất vũ trụ trong thời gian này dù ai đó khó khăn thì những người tuổi Tuất vẫn vô cùng giàu sang, sung túc dư dả cả một cuộc đời.

Những người tuổi Tuất làm gì cũng may mắn dư dả cả tình duyên lẫn tiền tài khiến ai cũng ghen tỵ. Trời sinh ra sẽ hưởng phú quý lâu dài, người tuổi Tuất hiền lành nên đi đâu cũng có người nâng đỡ và họ sẽ lên như diều gặp gió cuộc sống vô cùng giàu có viên mãn không ai sánh bằng. Càng tới giai đoạn cuối năm thì những người tuổi Tuất càng không có vận hạn cuộc sống vô cùng thăng hoa, phát tài như ý.

Số trời định sẵn, 3 con giáp may mắn ngút trời, ngồi chơi cũng trúng TAM HỶ, hốt vàng hốt bạc, tình duyên rực cháy, tiền tài vượt mức trong tuần mới (29/8 - 4/9) - Ảnh 2
Những con giáp tài lộc chảy tràn vào túi.Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Có thể nói tuổi Ngọ là một trong những con giáp vận khí tốt trong tuần mới (29/8 - 4/9). Không chỉ các mối quan hệ, cuộc sống mà tiền tài của người tuổi Ngọ đều bùng nổ.

Trong tuần mới, tài lộc của tuổi Ngọ chỉ có tăng không có giảm, cả nguồn thu nhập chính lẫn phụ đều tăng. Điều này có nghĩa là dù người tuổi Ngọ làm công ăn lương, làm chủ hay đầu tư đều gặt được quả ngọt, đạt được đa số các mục tiêu tài chính, tiền bạc rủng rỉnh. Thời gian này, tuổi Ngọ cũng có nhiều cơ hội gặp gỡ và được quý nhân trợ giúp, họ sẽ từng bước đạt được những thành công lớn và vững chắc.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

2 ngày đầu tuần (29 - 30/8), sự nghiệp làm giàu như trúng độc đắc, trời sinh 3 con giáp này ‘phú quý đủ đầy’, vạn sự thuận lợi, gia môn khang thái, phú quý không ai sánh bằng

2 ngày đầu tuần (29 - 30/8), sự nghiệp làm giàu như trúng độc đắc, trời sinh 3 con giáp này ‘phú quý đủ đầy’, vạn sự thuận lợi, gia môn khang thái, phú quý không ai sánh bằng

Tử vi 2 ngày đầu tuần (29 - 30/8), 3 con giáp không chỉ được trợ lực mà còn được ban phát lộc may ăn tiền, tài vút lên như diều gặp gió.

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