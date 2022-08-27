2 ngày đầu tuần (29 - 30/8), sự nghiệp làm giàu như trúng độc đắc, trời sinh 3 con giáp này ‘phú quý đủ đầy’, vạn sự thuận lợi, gia môn khang thái, phú quý không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 27/08/2022 12:45

Tử vi 2 ngày đầu tuần (29 - 30/8), 3 con giáp không chỉ được trợ lực mà còn được ban phát lộc may ăn tiền, tài vút lên như diều gặp gió.

Tuổi Ngọ

Được Thiên Tài trợ lực trong ngày này, tuổi Ngọ nhờ vậy sẽ có được những may mắn bất ngờ kể cả trong lĩnh vực tài chính lẫn cuộc sống cá nhân. Nhờ sự chăm chỉ và chịu khó, con giáp này sẽ gặt hái được tin vui về tiền bạc trong ngày hôm nay. Bạn có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ những công việc làm thêm hoặc những mối đầu tư từ trước của mình. Đây là một trong những dấu hiệu đáng mừng có thể giúp bạn thêm tự tin vào bản thân mình.

Với sự trợ giúp của Tam Hợp, người tuổi Ngọ làm gì cũng may mắn tốt lành. Hầu hết các phương diện của bản mệnh đều diễn ra suôn sẻ, bạn gần như không cần bận tâm lo lắng bất cứ vấn đề gì. Hãy tiếp tục cố gắng không ngừng trong tương lai, tin rằng mọi cố gắng của bạn đều sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng.

2 ngày đầu tuần (29 - 30/8), sự nghiệp làm giàu như trúng độc đắc, trời sinh 3 con giáp này ‘phú quý đủ đầy’, vạn sự thuận lợi, gia môn khang thái, phú quý không ai sánh bằng - Ảnh 1
Con giáp nào có sự nghiệp và tài mệnh hanh thông? Ảnh minh họa: Internet

2 ngày đầu tuần (29 - 30/8), người tuổi Ngọ cũng rất hòa hợp về tình cảm. Cho dù gặp phải chuyện gì đi nữa, bạn cũng sẽ tâm sự và thảo luận cùng với người ấy để cả hai đưa ra những quyết định thống nhất, gìn giữ mối quan hệ hài hòa.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi tuy rất hòa đồng, thân thiện nhưng lại là người luôn tỉnh táo biết dung lý trí để lấn át sở thích và mộng tưởng, luôn dung thực lực của bản thân để đem về tài phú, sẽ không cúi đầu trước bất cứ ai trước bất cứ việc gì.

2 ngày đầu tuần (29 - 30/8), với tư duy tỉ mỉ, năng lực xuất sắc, cộng thêm vận may trời ban nên không có việc gì có thể làm khó được người tuổi Mùi. Con giáp này càng làm càng suôn sẻ, thuận lợi, càng làm càng thu về không ít tiền bạc.

2 ngày đầu tuần (29 - 30/8), sự nghiệp làm giàu như trúng độc đắc, trời sinh 3 con giáp này ‘phú quý đủ đầy’, vạn sự thuận lợi, gia môn khang thái, phú quý không ai sánh bằng - Ảnh 2
Con giáp Mùi có cơ hội thăng tiến không ai bằng. Ảnh minh họa: Internet

Cát khí che chở báo nhiều tin vui về đường tài lộc, nhất là những ai làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán sẽ mua may bán đắt, thu về lợi nhuận cao. Vận đào hoa ghé thăm, đối với những người đã có gia đình, đây là ngày tương tác để chia sẻ những cảm xúc, nỗi niềm mà thời gian qua hai vợ chồng chưa bày tỏ, giúp thấu hiểu đối phương hơn.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có trí nhớ rất tốt, đầu óc thông minh, thích những nơi phồn hoa náo nhiệt, nhưng lại rất ham mê kiếm tiền. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp và tài vận của con giáp này.

2 ngày đầu tuần (29 - 30/8), do được sao tốt soi chiếu nên vận may không ngừng đến với người tuổi Mão. Con giáp này sẽ có cơ hội nhận được rất hiều những khoản tiền lớn bất ngờ, đồng thời sự nghiệp cũng lên như diều gặp gió.

Danh lợi song toàn nên người tuổi Mão chắc chắn sẽ trở thành người giàu sang, phú quý trong thời gian tới.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 2 ngày tới (28 -29/8), 3 con giáp độc chiếm hết ân sủng của Thần Tài, ‘hút cạn lộc’ Tài Tinh, trở thành con giáp trúng độc đắc số 1, không giàu đời không nể

Đúng 2 ngày tới (28 -29/8), 3 con giáp độc chiếm hết ân sủng của Thần Tài, ‘hút cạn lộc’ Tài Tinh, trở thành con giáp trúng độc đắc số 1, không giàu đời không nể

Đúng 2 ngày tới (28 -29/8), 3 con giáp có được tình tiền như ý: ăn lộc tổ tiên, thăng hoa cuộc sống, đổi đời ngoạn mục.

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