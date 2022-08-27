Theo tử vi 12 con giáp , người sinh năm Thìn là người có tính cách tự lập, nhanh nhạy và cũng không kém phần kiên định. Khi đã quyết định làm việc gì thì họ sẽ không thay đổi ý kiến của mình.

Đúng 2 ngày tới (28 -29/8), người tuổi Thân có vận trình cực kỳ hanh thông, gặp thời gặp thế. Công việc chẳng những có thay đổi tích cực mà còn khiến cho tài chính tăng lên, năm ngoài mong đợi của người tuổi Thân.

Đúng 2 ngày tới (28 -29/8), con giáp tuổi Thìn được dự báo sẽ có tài lộc tăng cao, của cải tràn vào nhà. Họ được Thần Tài trợ mệnh, hút may mắn của sao tốt nên dễ dàng vượt qua những khó khăn trong công việc. Thầy tử vi cho biết những con giáp tuổi Thìn chú tâm làm ăn thì công việc sẽ dần khởi sắc. Đây cũng là thời điểm tốt để con giáp này mở hàng, khởi nghiệp kinh doanh. Người tuổi Thìn được Trời phú cho sức khỏe dồi dào, sẵn sàng cho những công việc, nhiệm vụ sắp tới.

Người làm kinh doanh, buôn bán được Thần Tài rót lộc, may mắn có lượng khách hàng, đơn hàng và giá trị sản phẩm tăng.

Đúng 2 ngày tới (28 -29/8), người tuổi Thân sinh năᴍ 1992, 1980 là có vận son hơn cả. Không chỉ ᴍua được nhà, con giáp пày cũng sẽ dùng tiềп kiếᴍ được để tậu thêᴍ tài sản giá trị như ᴍua ᴍua, ᴍua đất hay thành lập công ty, ᴍở cửa hàng riêng…

Con giáp Thân trúng độc đắc trong năm. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Đúng 2 ngày tới (28 -29/8), tuổi Dậu nên đầu tư nhiều thời gian hơn cho công việc bởi vận trình tài lộc của bản mệnh đang trên đà phát triển. Đặc biệt tài lộc của người tuổi Dậu có dấu hiệu khởi sắc, mở ra một thời kỳ mới tràn đầy hy vọng.

Đúng 2 ngày tới (28 -29/8), người tuổi Dậu được sao may mắn chiếu mệnh, Tài Tinh kề bên lại được quý nhân chỉ bảo. Vì vậy, trong ngày này, bản mệnh có tài lộc bùng nổ, chỉ cần nắm bắt cơ hội là tuổi Dậu có thể kiếm tiền một cách thuận lợi.

Đối với người làm công việc văn phòng, bản mệnh gặp được quý nhân phù trợ và nâng đỡ trong sự nghiệp, thế nên sẽ có cơ hội thăng tiến và đạt được nhiều thành tựu.

Đối với người làm nông nghiệp, liên quan đến trồng trọt và chăn nuôi thì trời sẽ mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Cứ theo đà này, tuổi Dậu lúc nào cũng rủng rỉnh tiền bạc, cuộc sống ấm no.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm