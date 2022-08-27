Đúng ngày mai (2/8 âm lịch): Thần Tài ‘sát cánh’, phú quý ‘kề bên’, 3 con giáp cực hên, tài lộc tăng gấp 5 gấp 10, việc đổi đời chỉ trong nháy mắt

Tâm linh - Tử vi 27/08/2022 06:06

Tử vi 12 con giáp vào đúng ngày mai (2/8 âm lịch), 3 con giáp có số hên không ai bằng, trúng số độc đắc, tài lộc tăng vọt.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý là người rất trọng nghĩa khí, luôn hết lòng vì người khác. Chính vì đức tính này nên người tuổi Tý đi đâu cũng được nhiều người yêu mến và giúp đỡ

Đúng ngày mai (2/8 âm lịch) người tuổi Tý sẽ có cuộc sống vô cùng viên mãn hạnh phúc, bởi thời gian này là thời gian tuổi Tý sẽ có cuộc sống vô cùng khởi sắc, con giáp này làm việc gì cũng thuận lợi, đi đến đâu cũng tìm kiếm được cơ hội phát tài, phát lộc nên các khoản tích lũy tăng lên không ngừng khiến cho tuổi Tý chỉ việc ngồi rung đùi mà hưởng. Con giáp này thậm chí có cơ hội thăng quan tiến chức, lương bổng lộc phát không ngừng nghỉ, vận may còn trúng số độc đắc.

Đúng ngày mai (2/8 âm lịch): Thần Tài ‘sát cánh’, phú quý ‘kề bên’, 3 con giáp cực hên, tài lộc tăng gấp 5 gấp 10, việc đổi đời chỉ trong nháy mắt - Ảnh 1
Con giáp nào may mắn trong thời gian tới? Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi thường cố gắng hết mình để tạo tiền đề cho tương lai của mình phát triển mạnh mẽ hơn. Người tuổi Hợi sẽ tạo dựng được sự nghiệp để năm sau có thêm tài lộc để phát triển bản thân tốt hơn.

Thầy phong thủy chỉ rõ tài vận năm nay của người tuổi Hợi cực tốt, họ sẽ có điều kiện thuận lợi để gia tăng thu nhập, cải thiện đời sống cuộc sống của Hợi viên mãn không ngờ. Đúng ngày mai (2/8 âm lịch), người tuổi Hợi thậm chí còn thịnh vượng hơn, công việc làm ăn lên hương, tiền chảy vào túi, tài lộc cứ thế tuôn vào nhà. Không những tài lộc vượng phát, những mối quan hệ tình cảm cũng tiến triển thuận lợi bất ngờ. Trong thời gian tới những người tuổi Hợi là những người lạc quan và vui vẻ, hồn nhiên, chân thành và hào phóng với mọi người nên đi đâu họ cũng được mọi người giúp đỡ cuộc sống viên mãn hạnh phúc.

Đúng ngày mai (2/8 âm lịch): Thần Tài ‘sát cánh’, phú quý ‘kề bên’, 3 con giáp cực hên, tài lộc tăng gấp 5 gấp 10, việc đổi đời chỉ trong nháy mắt - Ảnh 2
Con giáp Hợi phú quý vây thân. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Đúng ngày mai (2/8 âm lịch), những người Tuổi sẽ có quý nhân trợ giúp đỡ trong việc làm ăn, kinh doanh khiến tiền bạc chảy vào túi ầm ầm.

Theo đó, những khó khăn trong cuộc sống của người tuổi Tuất sẽ vượt qua dễ dàng. Những gì mong muốn đã lâu của tuổi Thìn đều thành hiện thực một cách bất ngờ.

Những người tuổi Tuất đang đạt được rất nhiều thành tựu đáng kể, khiến ai cũng ngưỡng mộ ghen tỵ với những thành công của tuổi Tuất trong thời gian tới. Những cơ hội làm ăn mới đến còn giúp họ trở mình mạnh mẽ cơ hội trở thành đại gia viên mãn, cuộc sống thăng hoa bất ngờ.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

5 ngày tới (27.8 - 31.8), Thần Tài chuyển khoản ‘ting ting’, 3 con giáp hái vàng hái bạc, lộc lá đổ dồn về liên tiếp, hỷ duyên ở chân trái, hỷ tài ở chân phải, tình - tiền phất lên tới nóc

5 ngày tới (27.8 - 31.8), Thần Tài chuyển khoản ‘ting ting’, 3 con giáp hái vàng hái bạc, lộc lá đổ dồn về liên tiếp, hỷ duyên ở chân trái, hỷ tài ở chân phải, tình - tiền phất lên tới nóc

Đúng vào 5 ngày tới (27.8 - 31.8), những con giáp được Thần Tài ưu ái chỉ mặt gọi tên, cơ hội đón vàng, đón bạc, cuộc sống may mắn, kiếm tiền dễ như chơi.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 4 giờ 4 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi