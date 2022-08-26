2 ngày cuối tuần trúng lớn (27 - 28.8), 3 con giáp được ví như ‘cá mập’ đón được gió đông, thành công, viên mãn, đầu tư 1 lãi 10, thương vụ nào trúng lớn thương vụ đó

Tâm linh - Tử vi 26/08/2022 18:37

Sự thành công của những con giáp này khiến nhiều người không khỏi nể phục, tiền tài chật túi, kinh doanh 1 lãi 10, giàu sang vô đối.

Tuổi Dậu

Nhờ có tầm nhìn xa trông rộng, người tuổi Dậu sẽ tìm được cách lợi nhuận hóa đam mê của mình. Dậu có thể dùng sức sáng tạo của mình tạo thành sản phẩm, công cụ để gia tăng doanh thu, lời lãi cho bản thân cũng như công ty.

2 ngày cuối tuần này (27 - 28.8) mang tới nhiều điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư, mở rộng kinh doanh của tuổi Dậu. Những ai mới khởi nghiệp cũng hứa hẹn có được dòng tiền lớn đổ về. Do đó, thời gian này là cơ hội hoàn hảo để xúc tiến các dự định bấy lâu, bạn cần tập trung cao độ nếu không muốn lỡ mất những gì được xem là lợi thế của mình.

Nhờ sự thông minh, kiên trì và bền bỉ của mình, con giáp này có thể dần dần xây dựng nên cơ nghiệp lớn mạnh. Những ai đang có ý định muốn học hỏi về các lĩnh vực đầu tư thì có thể bắt đầu các bước khởi động của mình đi nhé.  

 2 ngày cuối tuần trúng lớn (27 - 28.8), 3 con giáp được ví như ‘cá mập’ đón được gió đông, thành công, viên mãn, đầu tư 1 lãi 10, thương vụ nào trúng lớn thương vụ đó - Ảnh 1
2 ngày cuối tuần này (27 - 28.8) này mang tới nhiều điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư, mở rộng kinh doanh của tuổi Dậu. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Ngọ

2 ngày cuối tuần này (27 - 28.8), công việc làm ăn của Ngọ được quý nhân phù trợ nên gặp nhiều may mắn, càng mở mang thêm càng dễ gặt hái thành công rực rỡ. Bên cạnh đó, tuổi Ngọ được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, hứa hẹn một tháng bội thu.

Do có thần tài chiếu cố, sao cát tinh chiếu mệnh nên tuổi Ngọ có thể đón lộc ngay từ đầu năm nhờ quý nhân phương xa. Ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại, người tuổi Ngọ có thêm một vài nguồn thu khác như công việc làm thêm, việc đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu… Những kênh đầu tư này mang tới nguồn tiền thụ động ổn định, chất lượng cuộc sống vì thế được cải thiện, chi tiêu dư giả hơn trước.

2 ngày cuối tuần trúng lớn (27 - 28.8), 3 con giáp được ví như ‘cá mập’ đón được gió đông, thành công, viên mãn, đầu tư 1 lãi 10, thương vụ nào trúng lớn thương vụ đó - Ảnh 2
2 ngày cuối tuần này (27 - 28.8), công việc làm ăn của Ngọ được quý nhân phù trợ nên gặp nhiều may mắn, càng mở mang thêm càng dễ gặt hái thành công rực rỡ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong công việc, người tuổi Dần đã nhận nhiệm vụ gì chắc chắn sẽ hoàn thành việc đó rất xuất sắc, không bao giờ khiến mọi người phải lo lắng hay phiền lòng. Người tuổi Dần có phần độc lập, dám nghĩ - dám làm và không luồn cúi trước bất cứ ai, con giáp này có đầu óc nhanh nhạy, biết nắm bắt cơ hội nên rất thích hợp làm ăn, kinh doanh.

Trong công việc kinh doanh, người tuổi Dần sẽ thể hiện rõ sự quyết đoán của mình. Người tuổi Dần không bao giờ băn khoăn, do dự quá lâu trước nhiều sự lựa chọn. Còn một khi con giáp này đã đưa ra quyết định thì đa số đó là những quyết định đúng đắn.

2 ngày cuối tuần này (27 - 28.8), với sự khéo léo trong giao tiếp, thiên phú kinh doanh vốn có, người tuổi Dần sẽ dần dần bước lên những vị trí cao hơn. Cuối cùng trở thành một trong những người lãnh đạo xuất sắc hoặc một doanh nhân giỏi, kiếm được nhiều tiền.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 4 giờ chiều mai (28.8): Phật Tổ thả trúng hũ vàng, 3 con giáp may mắn, cầu tiền có tiền, cầu danh có danh, cuộc sống khai mở, vận mệnh sáng chưa từng thấy

Đúng 4 giờ chiều mai (28.8): Phật Tổ thả trúng hũ vàng, 3 con giáp may mắn, cầu tiền có tiền, cầu danh có danh, cuộc sống khai mở, vận mệnh sáng chưa từng thấy

Theo tử vi 12 con giáp (ngày 28.8), Thần Phật phù hộ cho 3 con giáp này có cuộc sống khởi sắc, gia tài tăng lên, tích lũy khoản tiền to.

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