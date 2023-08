Đúng 4 giờ chiều mai (28.8): Phật Tổ thả trúng hũ vàng, 3 con giáp may mắn, cầu tiền có tiền, cầu danh có danh, cuộc sống khai mở, vận mệnh sáng chưa từng thấy

Tuổi Thìn

Đúng 4 giờ chiều mai (28.8), người tuổi Thìn vận trình khởi sắc. Về sự nghiệp, bản mệnh hứa hẹn gặp nhiều may mắn hơn so với thời gian trước, những nỗ lực đều được đền đáp xứng đáng. Theo tử vi, con giáp này còn có thể được đề bạt thăng quan tiến chức. Với người mới ra trường hoặc đang làm công việc chưa ưng ý, thời gian tới có thể là lúc để họ tìm được hướng đi phù hợp cho mình. Con giáp này còn vượng may về sự nghiệp kinh doanh - tài chính, không lo túi tiền rỗng.

Có thể nói, đúng 4 giờ chiều mai (28.8) sẽ bắt đầu đặt nền móng vững chắc cho sự giàu có của người tuổi Thìn, họ sẽ có sự nghiệp vững chắc, tiền bạc sung túc, giàu sang không ai bằng.