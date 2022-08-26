Đúng 4 giờ chiều mai (28.8): Phật Tổ thả trúng hũ vàng, 3 con giáp may mắn, cầu tiền có tiền, cầu danh có danh, cuộc sống khai mở, vận mệnh sáng chưa từng thấy

Tâm linh - Tử vi 26/08/2022 17:59

Theo tử vi 12 con giáp (ngày 28.8), Thần Phật phù hộ cho 3 con giáp này có cuộc sống khởi sắc, gia tài tăng lên, tích lũy khoản tiền to.

Tuổi Thìn

Đúng 4 giờ chiều mai (28.8), người tuổi Thìn vận trình khởi sắc. Về sự nghiệp, bản mệnh hứa hẹn gặp nhiều may mắn hơn so với thời gian trước, những nỗ lực đều được đền đáp xứng đáng. Theo tử vi, con giáp này còn có thể được đề bạt thăng quan tiến chức. Với người mới ra trường hoặc đang làm công việc chưa ưng ý, thời gian tới có thể là lúc để họ tìm được hướng đi phù hợp cho mình. Con giáp này còn vượng may về sự nghiệp kinh doanh - tài chính, không lo túi tiền rỗng.

Có thể nói, đúng 4 giờ chiều mai (28.8) sẽ bắt đầu đặt nền móng vững chắc cho sự giàu có của người tuổi Thìn, họ sẽ có sự nghiệp vững chắc, tiền bạc sung túc, giàu sang không ai bằng.

Đúng 4 giờ chiều mai (28.8): Phật Tổ thả trúng hũ vàng, 3 con giáp may mắn, cầu tiền có tiền, cầu danh có danh, cuộc sống khai mở, vận mệnh sáng chưa từng thấy - Ảnh 1
Có thể nói, đúng 4 giờ chiều mai (28.8) sẽ bắt đầu đặt nền móng vững chắc cho sự giàu có của người tuổi Thìn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vốn sinh ra đã mang trong mình tính cách giỏi giang. Họ rất giỏi vượt qua thử thách trong cuộc sống và có cách cư xử khéo léo. Thân hiểu rõ khả năng của bản thân mình đến đâu vì vậy họ biết phát huy những thế mạnh của mình để dễ dàng có được thành công.

Đúng 4 giờ chiều mai (28.8), người tuổi Thân sẽ có tin vui về tài lộc. Có Thần Phật trợ mệnh, tuổi Thân nhờ vậy mà rủng rỉnh tiền bạc. Dù kinh doanh buôn bán hay làm công ăn lương thì cũng không lo thiếu thốn.

Bản mệnh còn có thể gặp được quý nhân của cuộc đời mình. Quý nhân sẽ chỉ đường dẫn lối cho Thân tìm được hướng đi tốt trong tương lai. Nhờ vậy, công việc của người tuổi Thân diễn ra suôn sẻ, tài vận dồi dào. Người nào biết nắm bắt cơ hội thì sẽ còn phất lên như diều gặp gió, tài khoản tăng số khiến cho Thân có cuộc sống cực kỳ viên mãn.

Đúng 4 giờ chiều mai (28.8): Phật Tổ thả trúng hũ vàng, 3 con giáp may mắn, cầu tiền có tiền, cầu danh có danh, cuộc sống khai mở, vận mệnh sáng chưa từng thấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Sửu

Đúng 4 giờ chiều mai (28.8), do bước vào thời vận hoàng kim, vận thế khởi sắc nên người tuổi Sửu làm đâu thắng đó, làm một thu hai thu ba, các cơ hội làm giàu, phát tài liên tiếp rơi vào tay con giáp này nên tiền chất đầy tủ, vàng cất đầy két. Con giáp này còn có cát tinh soi sáng, phúc tinh phù hộ nên vạn sự hanh thông, trăm sự cát tường.

Người tuổi này có thể “ăn no ngủ kỹ”không phải buồn phiền vì vấn đè kinh tế, tài chính nữa bởi các khoản đầu tư trước đây sẽ đem lại nguồn lợi nhuận khổng lồ.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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