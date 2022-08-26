Ngọc Hoàng ban cỗ vào đúng mùng 1/8 âm lịch, 3 con giáp 'vớt được đống tiền', tài vận bùng nổ, vận may liên tục gõ cửa

Tâm linh - Tử vi 26/08/2022 15:41

Theo tử vi 12 con giáp, đúng mùng 1/8 âm lịch, những người tuổi này có cơ hội làm giàu cao hơn, vận may và tài lộc bùng nổ.

Tuổi Dậu

Đúng mùng 1/8 âm lịch, sự nghiệp của tuổi Dậu được Ngọc Hoàng cử Thực Thần chiếu cố nên những ai làm công việc tự do hoặc buôn bán sẽ có lộc, khách hàng nườm nượp, bán được nhiều đơn hơn mọi ngày, sớm được nghỉ ngơi. Dậu tham làm nên rất chịu khó, ngày nghỉ người khác đi chơi nhưng bạn lại ôm thêm việc để kiếm đồng ra đồng vào.

Đường tiền bạc của con giáp này cũng ổn áp, nhiều người được nhận tiền thưởng, quà cáp hoặc có lộc ăn uống. Tính tình xởi lởi đi đâu bạn cũng có người mời ăn uống, chơi bời. Bạn cũng có thể chi tiền mạnh tay một chút đãi gia đình món ngon trong ngày này.

Ngọc Hoàng ban cỗ vào đúng mùng 1/8 âm lịch, 3 con giáp 'vớt được đống tiền', tài vận bùng nổ, vận may liên tục gõ cửa - Ảnh 1
Con giáp có Ngọc Hoàng chiếu cố. Ảnh minh họa: Internet

Vận tình cảm có thay đổi tích cực nhờ Kim sinh Thủy. Bạn luôn tin tưởng vào tất cả các thành viên trong gia đình mình. Kể cả khi có vấn đề gì xảy ra, mọi người cũng sẽ luôn trao đổi với nhau để tìm cách giải quyết hợp lý nhất chứ không để người ngoài xen vào.

Tuổi Tý

Những người cầm tinh con Chuột sắp sửa đón nhận nhiều niềm vui trong thời gian sắp tới. Đúng mùng 1/8 âm lịch, cuộc đời của họ như bước sang một trang mới. Con giáp này hứa hẹn gặp nhiều may mắn, có cơ hội thăng tiến, vận may bùng nổ chỉ cần cố gắng.

Người tuổi Tý vốn thông minh, nhanh nhẹn, khéo léo, tinh tế nên sẽ thu về được lợi ích không nhỏ. Con giáp này nếu nắm bắt cơ hội và phát huy khả năng của mình thì tiền của, may mắn sẽ nhiều không kể siết. Đặc biệt, hỷ tinh nhập mệnh, tả có thể gặp phúc tinh, hữu có tài tinh, cuộc đời khá êm đềm, suôn sẻ.

Ngọc Hoàng ban cỗ vào đúng mùng 1/8 âm lịch, 3 con giáp 'vớt được đống tiền', tài vận bùng nổ, vận may liên tục gõ cửa - Ảnh 2
 Con giáp này hứa hẹn gặp nhiều may mắn, có cơ hội thăng tiến, vận may bùng nổ chỉ cần cố gắng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân là người cẩn thận, luôn có cái nhìn sâu sắc, biết phát huy điểm mạnh, tránh điểm yếu bản thân. Trên đường đời, tuổi Thân thường có quý nhân chiếu cố, giúp đỡ tận tình.

Tử vi dự báo, đúng mùng 1/8 âm lịch, tuổi Thân sẽ có niềm vui bất ngờ ập đến, từ sự nghiệp cho đến đời sống gia đình đều khởi sắc. Công việc làm ăn phát đạt khiến thu nhập trở nên dồi dào, tiền tiêu rủng rỉnh, con giáp này làm ăn buôn bán cũng có khối tài sản khổng lồ. Bản mệnh biết đánh vào tâm lý người khác một cách thuần thục. Vì thế, họ còn có con đường bạn hữu rất vượng. Tương lai làm giàu còn có quý nhân, bạn hữu không còn xa.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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