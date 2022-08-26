5 ngày tới (27.8 - 31.8), Thần Tài chuyển khoản ‘ting ting’, 3 con giáp hái vàng hái bạc, lộc lá đổ dồn về liên tiếp, hỷ duyên ở chân trái, hỷ tài ở chân phải, tình - tiền phất lên tới nóc

Tâm linh - Tử vi 26/08/2022 19:26

Đúng vào 5 ngày tới (27.8 - 31.8), những con giáp được Thần Tài ưu ái chỉ mặt gọi tên, cơ hội đón vàng, đón bạc, cuộc sống may mắn, kiếm tiền dễ như chơi.

Tuổi Tuất

5 ngày tới (27.8 - 31.8) con giáp Tuất được Chính Tài nâng đỡ nên ngày càng hên, con cháu có tin vui liên quan đến thi cử, công việc, những bạn nào chờ tin tức công việc cũng sớm nhận được tin tốt. Người làm nghề tự do có thể nhận được thành quả lao động xứng đáng với công sức bỏ ra.

Vận trình tài lộc tốt lên hơn hẳn những ngày khác, công sức mà con giáp này bỏ ra được đền đáp xứng đáng, lương thưởng được tăng cao. Cuộc sống của bạn dễ thở hơn khi không phải loay hoay để xử lý chuyện tiền nong như suốt thời gian qua.

5 ngày tới (27.8 - 31.8), Thần Tài chuyển khoản ‘ting ting’, 3 con giáp hái vàng hái bạc, lộc lá đổ dồn về liên tiếp, hỷ duyên ở chân trái, hỷ tài ở chân phải, tình - tiền phất lên tới nóc - Ảnh 1
Con giáp Tuất có mệnh may mắn nhất thiên hạ. Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm bình ổn, không có gì đáng lo, nếu có vấn đề thì nó cũng do bạn nghĩ nhiều mà ra. Nếu cảm thấy mình không quan trọng đối với họ thì phải quay đầu đi. Bạn bè chơi với nhau cũng vậy, cốt là chân thành chứ tính toán chi li từng chút một mất vui.

Tuổi Mùi

5 ngày tới (27.8 - 31.8), người tuổi Mùi sẽ được Thần Tài ghé thăm, đón vận may liên tiếp, tài lộc ùn ùn kéo đến. Sự nghiệp của con giáp này đi lên nhanh chóng, làm việc gì cũng suôn sẻ. Nhờ đó, thu nhập cũng có dấu hiệu tăng lên.

Tuổi Mùi càng bỏ nhiều công sức, càng cố gắng thì tài lộc nhận được càng nhiều, càng lớn. Thời gian tới, con giáp này chắc chắn sẽ bận rộn với công việc nhưng thành quả nhận được sẽ rất xứng đáng. Không chỉ vậy, vận trình sự nghiệp đỏ thắm mang lại nhân duyên tốt, giúp tuổi Mùi có cơ hội gặp được một nửa ưng ý. Hai bạn có thể sánh bước bên nhau đến đầu bạc răng long là chuyện dễ hiểu.

5 ngày tới (27.8 - 31.8), Thần Tài chuyển khoản ‘ting ting’, 3 con giáp hái vàng hái bạc, lộc lá đổ dồn về liên tiếp, hỷ duyên ở chân trái, hỷ tài ở chân phải, tình - tiền phất lên tới nóc - Ảnh 2
5 ngày tới (27.8 - 31.8), người tuổi Mùi sẽ được Thần Tài ghé thăm, đón vận may liên tiếp, tài lộc ùn ùn kéo đến. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

5 ngày tới (27.8 - 31.8), người tuổi Ngọ gặp điều đại cát, thăng hoa trong công việc và tài lộc. Sự nghiệp làm ăn của Ngọ sẽ ngày càng thuận lợi, tiền về đều đều. Ngọ có thể tích lũy được một khoản tiền lớn để tách ra kinh doanh, tự mình làm chủ và sẽ có được một địa vị vững chắc trong xã hội, được mọi người kính trọng, nể phục. Thời gian tới, con giáp may mắn này có cuộc sống sung túc và thịnh vượng.

Người tuổi Ngọ thông minh, chăm chỉ, luôn cố gắng hoàn thành mọi việc một cách tốt nhất, không bao giờ khiến người khác phải lo lắng do đó con giáp này luôn được tín nhiệm trong mọi việc, đặc biệt con giáp này rất ham kiếm tiền.

5 ngày tới (27.8 - 31.8), do phát huy được hết những ưu điểm và tài năng của bản thân đồng thời lại có cao nhân dẫn đường chỉ lối nên người tuổi Ngọ không chỉ thành công trong công việc mà còn thu được vô số kết quả tốt đẹp từ các khoản đầu tư bên ngoài. Chính vì thế mà tiền bạc không phải là vấn đề mà con giáp này phải đau đầu trong thời gian dài. Tình duyên có cơ hội nở hoa, hãy gắng nắm bắt nhé.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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