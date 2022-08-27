Đúng 4 giờ chiều mai (28/8), Nam Tào ghi sổ vàng, Thần Tài hậu thuẫn 3 con giáp tiền bạc chật két, của cải tăng lên gấp bội, không trúng lớn cũng giàu, cũng sang

Tử vi cho hay, những con giáp sau đây ‘trúng’ lộc vàng Nam Tào ghi danh, mọi bề thành công suôn sẻ, may mắn như ý.

Tuổi Dậu Đúng 4 giờ chiều mai (28/8), tuổi Dậu tiền bạc dồi dào như nước, ra ngõ không thôi cũng bắt được tiền cũng nên. Dù là thứ 7 hay chủ nhật thì bản mệnh cũng sẽ đều có 1 khoản tiền tự chảy thẳng vào túi. Con giáp này chẳng những làm tốt công việc chính của mình mà còn rất khéo léo sắp xếp thời gian để co kéo thêm công việc phụ nữa cơ. Ban đầu bạn cũng chỉ nghĩ làm thêm cho vui, cho khỏi bị “lụt nghề” thôi nhưng không ngờ càng làm càng ham, bởi càng làm thì tài lộc lại về càng nhiều.

Người tuổi Dậu đang đạt được những thành quả rực rỡ khiến ai cũng phải trầm trồ. Thần Tài ban lộc, quý nhân kề bên, nhờ có sự giúp đỡ của đồng nghiệp và sự tạo điều kiện của cấp trên nên hiệu suất công việc cao hơn. Nó giúp cho con giáp này hoàn thành công việc sớm trước cả thời hạn dự tính ban đầu, tài vận của người tuổi Dậu có xu hướng tăng lên. Con giáp Dậu may mắn nối tiếp may mắn. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Hợi Người tuổi Hợi không ngại khó khăn, dám thử thách bản thân để bộc lộ hết khả năng của bản thân. Họ luôn kiên định trước mọi mục tiêu và cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Người tuổi này chăm chỉ, ham học hỏi nên không bị bỏ lại phía sau.

Đúng 4 giờ chiều mai (28/8), sao Nam Tào chiếu mệnh, Hợi có thể nhận được tiền từ các công việc ngoài giúp bạn thoát khỏi những rắc rối tài chính trước đó. Không chỉ vậy, các mối quan hệ cá nhân cũng hài hòa và ổn định hơn trong thời điểm này. Trong công việc tuổi Hợi dễ gặp được đối tác cùng chung ý tưởng, làm việc hợp lý nhau nên có lợi nhuận thu về khả quan. Tiền bạc trong túi ngày càng rủng rỉnh. Con giáp Hợi tài chính hanh thông, tài lộc dư dả. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ năng động, hóm hỉnh, nói nhiều và hòa đồng. Họ sẵn sàng làm bạn với mọi người. Đồng thời, con giáp này cũng là người biết nhìn xa trông rộng. Con giáp này nhìn nhận mọi việc một cách chính xác, có khả năng lãnh đạo, điều hành. Người tuổi này giỏi nắm bắt cơ hội nên sẽ sớm vượt mọi khó khăn để đạt được thành tựu. Đúng 4 giờ chiều mai (28/8), người tuổi Ngọ làm kinh doanh sẽ liên tục đột phá và thu về nhiều lợi nhuận. Tài vận của họ lên như diều gặp gió. Sổ Nam Tào đã ghi danh, sự nghiệp của con giáp này cũng ngày một thăng hoa. Con giáp tuổi này gặt hái được nhiều thành công, thu tiền về đầy túi. *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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