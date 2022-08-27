Tử vi hôm nay (thứ Bảy, 27.8) 3 con giáp mừng hơn trúng số, tài lộc chạm nóc, phú quý đến nhà, kiếm tiền tỷ như 'vũ bão', may mắn chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 27/08/2022 03:19

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi này vừa may lại còn gặp thời gặp vận, cơ hội đổi đời có 1-0-2, danh- tình- tiền đều có đủ.

Tuổi Mùi

Tử vi cho biết con giáp Mùi sẽ gặt hái được nhiều tài lộc hôm nay (thứ Bảy, 27.8). Trước đó, con giáp này có thể gặp nạn tam tai nên đường công danh, tài lộc khó lòng diễn ra như ý muốn.

Tuy nhiên, tử vi hôm nay (thứ Bảy, 27.8) Mùi chính là những con giáp được Thần tài trợ giúp sủng ái nên làm gì cũng may mắn dễ thành công trong mọi việc.

Chính nhờ sự nỗ lực hết mình không bao giờ biết mệt mỏi. Đồng thời, sự nhiệt tình, chăm chỉ nên trong thời gian sắp tới cả hai con giáp này đều có sự bứt phá vượt bậc về công danh, tài lộc. Con giáp này được dự báo mọi thứ thăng hoa khiến ai cũng phải ghen tỵ với những may mắn mà họ đạt được. Nếu nắm bắt lấy cơ hội hiếm có này để tạo dựng cho mình một tương lai tốt đẹp nhất.

Tử vi hôm nay (thứ Bảy, 27.8) 3 con giáp mừng hơn trúng số, tài lộc chạm nóc, phú quý đến nhà, kiếm tiền tỷ như 'vũ bão', may mắn chẳng ai bằng - Ảnh 1
Tuổi Mùi chính là một trong những con giáp may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Con giáp tuổi Sửu thường được biết đến với tính cách thật thà, ngay thẳng. Trong công việc, Sửu là người chăm chỉ, chịu thương chịu khó nhưng lại thiếu tầm nhìn xa. Con giáp này có thể tích lũy được lượng của cải lớn, ít khi gặp vận hạn nghèo khổ. Nếu làm kinh doanh, con giáp này có thêm khách hàng, nhận được nhiều đơn hàng mới. Nhiều người muốn hợp tác làm ăn, khách hàng cũ quay lại giúp tiền tài tăng vọt, mừng hơn trúng số.

Tử vi hôm nay (thứ Bảy, 27.8), sự nghiệp của người tuổi Sửu, đặc biệt là người tuổi Sửu sinh năm 1985, 1997 có những chuyển biến đáng kể. Được lộc Trời ban, lại thêm quý nhân nâng đỡ, công việc của bạn hanh thông, thuận lợi hơn rất nhiều so với tháng trước. Con giáp Sửu có thể tránh được những sai sót. Một khi đã xác định làm việc gì là gần như chắc chắn họ sẽ thành công. Người tuổi Sửu sẽ có bước tiến chậm nhưng chắc trong sự nghiệp.

Tử vi hôm nay (thứ Bảy, 27.8) 3 con giáp mừng hơn trúng số, tài lộc chạm nóc, phú quý đến nhà, kiếm tiền tỷ như 'vũ bão', may mắn chẳng ai bằng - Ảnh 2
Con giáp phú quý vây lấy thân. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Vốn là con giáp đứng đầu trong số 12 con giáp, tuổi Tý quả không hổ danh là "anh cả" khi sở hữu sự thông minh, trí tuệ nhanh nhạy. Bản mệnh của người tuổi này còn rất hài hòa, thân thiện nên được không ít người yêu mến.

Nhờ vào sự nhạy bén trong cảm nhận, cũng như sự thấu hiểu toàn tâm mà tuổi Tý hôm nay (thứ Bảy, 27.8) phất lên trông thấy. Tam Hội xuất hiện chiếu mạng, lại càng khiến sự nghiệp của con giáp này đi lên nhanh chóng, có thể nói là "phất như diều gặp gió".

Nếu đang có ý định kinh doanh hay mở rộng quy mô kinh doanh thì nhanh chóng tận dụng thời cơ trong những ngày này nhé, kết quả thu được sẽ khiến bạn ngạc nhiên vô cùng.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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