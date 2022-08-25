Tử vi ngày mai (thứ Sáu, 26/8), phát hờn với 3 con giáp có Thần Phật ở bên, xòe tay hứng bạc tỷ, lộc về ồ ạt như lũ, tương lai không trúng độc đắc cũng mua nhà, tậu xe

Tâm linh - Tử vi 25/08/2022 15:19

Cùng theo dõi tử vi ngày mai (thứ Sáu, 26/8) 3 con giáp có nhiều cơ hội phát tài, vận mệnh rất suôn sẻ, những người khác muốn cũng không được.

Tuổi Dậu

Tử vi ngày mai (thứ Sáu, 26/8), người tuổi Dậu làm nghề liên quan đến mua bán, bất động sản, luật,... là may mắn nhất. Họ có quý nhân chỉ đường dẫn lối nên khó mà không phát tài.

Dậu làm ăn cũng gặp nhiều thuận lợi, khách đến liên tục, tài lộc ngày càng nhiều.

Người làm công ăn lương thuộc tuổi Dậu có thêm tài thêm lộc. Dân kinh doanh đắc thắng chưa từng có với những dự án, kế hoạch.

Về sự nghiệp, người tuổi Dậu dù trong lĩnh vực nào cũng sẽ thuận buồm xuôi gió, có cơ hội lên chức và thăng lương. Những người ở vị trí quản lý sẽ cải thiện được mối quan hệ với cấp dưới, ươm mầm nhân tài cho công ty. Đây cũng là thời điểm tốt để người tuổi Dậu thay đổi công việc. Chỉ cần lưu ý rằng, ngay cả khi đang vào vận, cũng luôn phải chuẩn bị đầy đủ trước khi chuyển việc.

Tử vi ngày mai (thứ Sáu, 26/8), phát hờn với 3 con giáp có Thần Phật ở bên, xòe tay hứng bạc tỷ, lộc về ồ ạt như lũ, tương lai không trúng độc đắc cũng mua nhà, tậu xe - Ảnh 1
Tử vi ngày mai (thứ Sáu, 26/8), người tuổi Dậu làm nghề liên quan đến mua bán, bất động sản, luật,... là may mắn nhất. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mai (thứ Sáu, 26/8) được dự báo là thời điểm vận khí của bản mệnh có nhiều sự tăng tiến, hứa hẹn có nhiều tin vui tìm tới cửa.

Công việc khởi sắc, làm gì cũng hanh thông, kiên trì thì chắc chắn có thể đạt được kết quả tốt đẹp. Dù làm nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân thì đều có cơ hội như nhau, miễn là bản thân có sự nỗ lực và cầu tiến. Do công việc thuận lợi nên tài lộc cũng theo đó mà khởi sắc. Các mối quan hệ hợp tác phát triển mạnh mẽ.

Vận khí vượng nên chuyện tình cảm cũng hứa hẹn có nhiều tin vui bất ngờ. Mối quan hệ đôi lứa ngày càng thăng hoa, gia đình vợ chồng hạnh phúc. Với người độc thân, thời cơ cũng đã chín muồi để bắt đầu một mối quan hệ.

Tử vi ngày mai (thứ Sáu, 26/8), phát hờn với 3 con giáp có Thần Phật ở bên, xòe tay hứng bạc tỷ, lộc về ồ ạt như lũ, tương lai không trúng độc đắc cũng mua nhà, tậu xe - Ảnh 2
Công việc khởi sắc, làm gì cũng hanh thông, kiên trì thì chắc chắn có thể đạt được kết quả tốt đẹp. Ảnh minh họa: Internet

Về mặt sức khỏe, tháng này tinh thần tuổi Thìn phơi phới, thể chất ổn định, hầu như không phải lo lắng điều gì cả. Dù vậy, bạn vẫn nên hết sức chú ý cân bằng thời gian nghỉ ngơi và làm việc, ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ giấc để luôn bảo đảm thể trạng tốt nhất.

Tuổi Thân

Mặc dù được báo số mệnh ổn nhưng những con giáp tuổi Thân có những thời điểm lộc phát không ai bằng, thậm chí sau 1 đêm có thể trúng tiền tỷ. Thân đa số đều là những người hoạt bát, tính cách cởi mở. So với các con giáp khác thì việc kiếm tiền của những người tuổi Thân thuận lợi hơn nhiều, vì trong suốt sự nghiệp luôn được sự hộ mệnh của thần tài.

Với họ càng trong những môi trường cạnh tranh khốc liệt họ càng thể hiện được mình. Đặc biệt khao khát giàu sang luôn hiện hữu trong đầu của họ, cộng thêm sự quyết tâm và bền bỉ sẽ thực hiện bằng được mục tiêu đã đề ra. Khi cơ hội đến sẽ nỗ lực nắm bắt và tận dụng triệt để, nhờ đó mà thành công sẽ đến với họ nhanh chóng. Tử vi ngày mai (thứ Sáu, 26/8), những người tuổi Thân sớm lập gia thất tương lai đã có một cánh tay đắc lực giúp con giáp này quản lý chi tiêu hợp lý, tiền bạc sẽ ngày càng sinh lời nhiều hơn.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 3 ngày tới (26.8 -28.8), ‘Thiên thời địa lợi nhân hòa’, 3 con giáp làm ăn trúng số, lãi mẹ đẻ lãi con, đầu tư gì cũng phát, tương lai thành tỷ phú

Đúng 3 ngày tới (26.8 -28.8), ‘Thiên thời địa lợi nhân hòa’, 3 con giáp làm ăn trúng số, lãi mẹ đẻ lãi con, đầu tư gì cũng phát, tương lai thành tỷ phú

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 3 ngày tới (26.8 -28.8) đây những con giáp này có cơ hội phát triển sự nghiệp, công việc làm ăn có nhiều điểm sáng. Cuộc sống thăng hoa như ý.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 1 giờ 19 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt