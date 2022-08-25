Tử vi ngày mai (thứ Sáu, 26/8), người tuổi Dậu làm nghề liên quan đến mua bán, bất động sản , luật,... là may mắn nhất. Họ có quý nhân chỉ đường dẫn lối nên khó mà không phát tài.

Về sự nghiệp, người tuổi Dậu dù trong lĩnh vực nào cũng sẽ thuận buồm xuôi gió, có cơ hội lên chức và thăng lương. Những người ở vị trí quản lý sẽ cải thiện được mối quan hệ với cấp dưới, ươm mầm nhân tài cho công ty. Đây cũng là thời điểm tốt để người tuổi Dậu thay đổi công việc. Chỉ cần lưu ý rằng, ngay cả khi đang vào vận, cũng luôn phải chuẩn bị đầy đủ trước khi chuyển việc.

Người làm công ăn lương thuộc tuổi Dậu có thêm tài thêm lộc. Dân kinh doanh đắc thắng chưa từng có với những dự án, kế hoạch.

Tử vi ngày mai (thứ Sáu, 26/8), người tuổi Dậu làm nghề liên quan đến mua bán, bất động sản, luật,... là may mắn nhất. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mai (thứ Sáu, 26/8) được dự báo là thời điểm vận khí của bản mệnh có nhiều sự tăng tiến, hứa hẹn có nhiều tin vui tìm tới cửa.

Công việc khởi sắc, làm gì cũng hanh thông, kiên trì thì chắc chắn có thể đạt được kết quả tốt đẹp. Dù làm nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân thì đều có cơ hội như nhau, miễn là bản thân có sự nỗ lực và cầu tiến. Do công việc thuận lợi nên tài lộc cũng theo đó mà khởi sắc. Các mối quan hệ hợp tác phát triển mạnh mẽ.

Vận khí vượng nên chuyện tình cảm cũng hứa hẹn có nhiều tin vui bất ngờ. Mối quan hệ đôi lứa ngày càng thăng hoa, gia đình vợ chồng hạnh phúc. Với người độc thân, thời cơ cũng đã chín muồi để bắt đầu một mối quan hệ.

Công việc khởi sắc, làm gì cũng hanh thông, kiên trì thì chắc chắn có thể đạt được kết quả tốt đẹp. Ảnh minh họa: Internet

Về mặt sức khỏe, tháng này tinh thần tuổi Thìn phơi phới, thể chất ổn định, hầu như không phải lo lắng điều gì cả. Dù vậy, bạn vẫn nên hết sức chú ý cân bằng thời gian nghỉ ngơi và làm việc, ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ giấc để luôn bảo đảm thể trạng tốt nhất.

Tuổi Thân

Mặc dù được báo số mệnh ổn nhưng những con giáp tuổi Thân có những thời điểm lộc phát không ai bằng, thậm chí sau 1 đêm có thể trúng tiền tỷ. Thân đa số đều là những người hoạt bát, tính cách cởi mở. So với các con giáp khác thì việc kiếm tiền của những người tuổi Thân thuận lợi hơn nhiều, vì trong suốt sự nghiệp luôn được sự hộ mệnh của thần tài.

Với họ càng trong những môi trường cạnh tranh khốc liệt họ càng thể hiện được mình. Đặc biệt khao khát giàu sang luôn hiện hữu trong đầu của họ, cộng thêm sự quyết tâm và bền bỉ sẽ thực hiện bằng được mục tiêu đã đề ra. Khi cơ hội đến sẽ nỗ lực nắm bắt và tận dụng triệt để, nhờ đó mà thành công sẽ đến với họ nhanh chóng. Tử vi ngày mai (thứ Sáu, 26/8), những người tuổi Thân sớm lập gia thất tương lai đã có một cánh tay đắc lực giúp con giáp này quản lý chi tiêu hợp lý, tiền bạc sẽ ngày càng sinh lời nhiều hơn.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm