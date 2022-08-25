Đúng 3 ngày tới (26.8 -28.8), ‘Thiên thời địa lợi nhân hòa’, 3 con giáp làm ăn trúng số, lãi mẹ đẻ lãi con, đầu tư gì cũng phát, tương lai thành tỷ phú

Cụ thể, vừa được cục diện Tương sinh ngũ hành hỗ trợ, lại thêm Tử vi cát tinh soi đường chỉ lối, đương số cứ thế mà làm ăn thuận lợi, mưu sự lớn nhỏ đều dễ thành chứ không còn cảm giác quá trúc trắc, khó khăn cản trở như trước.

Đúng 3 ngày tới (26.8 -28.8), người tuổi Tuất được đồng loạt cát cục tương trợ, ví như gặp đúng thiên thời, địa lợi, nhân hòa, là nền tảng tốt để tự do phát triển, thỏa chí tang bồng.

Vận trình của tuổi Mão tháng này có nhiều khởi sắc và ngày càng ổn định hơn. Tháng mới mang tới tin vui về quý nhân trợ giúp, nhờ vậy bản mệnh có thể tự tin theo đuổi lý tưởng của mình.

Với người làm ăn, kinh doanh tự thân, mọi việc diễn tiến tích cực ngoài mong đợi dưới tác động của Thương Quan. Đương số được quý nhân phù trợ, có thể là bạn cũ gặp lại, mở ra nhiều cơ hội hùn hạp làm ăn mới, con giáp này đích thích là thời số tới, may mắn không ai bằng.

Công việc tiến triển thuận lợi. Cát khí còn che chở cho Mão ở phương diện tài chính. Tài vận có chuyển biến tích cực, cả nguồn thu chính và phụ đều tăng, khả năng làm giàu nhờ buôn bán, mở hàng ngày càng độc đắc.

Chuyện tình cảm của tuổi Mão đón nhiều tin vui khi nhân duyên tốt lành tự tìm tới. Dù là người có đôi có cặp hay người đang độc thân cũng sẽ trải qua những cung bậc ngọt ngào của tình yêu.

Đúng 3 ngày tới (26.8 -28.8), vượng vận khí với người tuổi Mão ở các phương diện công việc, tiền bạc, tình cảm. Ảnh minh họa: Internet

Đúng 3 ngày tới (26.8 -28.8), vượng vận khí với người tuổi Mão ở các phương diện công việc, tiền bạc, tình cảm. Ngoài ra, bạn nên chú ý về sức khỏe, tránh để bản thân lao lực, dễ ốm vặt, không được điều trị dứt điểm sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe về sau.

Tuổi Ngọ

Đúng 3 ngày tới (26.8 -28.8), người tuổi Ngọ làm việc gì cũng thuận lợi, chỉ cần khát vọng làm giàu đủ mạnh thì sẽ có thành quả. Dân buôn bán gặp cơ hội mở rộng kinh doanh, làm gì cũng thắng lợi, thành công, tài lộc trong năm nay của họ rất dồi dào, khiến người khác phải ghen tỵ.

Sự nghiệp của người tuổi Ngọ cũng thăng tiến nhanh chóng, nhất là người ở vị trí lãnh đạo. Chỉ cần dành nhiều thời gian và tâm sức cho công việc, họ không chỉ được sếp khen mà còn có khả năng được thăng chức cải thiện thu nhập.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm