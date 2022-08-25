Thần Tài điểm tiếng ‘ting ting’, con giáp nào giàu nhất 20 ngày tới?

Tâm linh - Tử vi 25/08/2022 19:15

Theo tử vi 2022, những con giáp được ‘chiếu mệnh’, có cơ hội giàu khủng trong 20 ngày tới

Tuổi Mùi

Giống như hình ảnh của con vật đại diện, những người tuổi Mùi đa số hiền hậu, sống an nhàn là luôn vui vẻ, thân thiện với mọi người.

Họ sống cho tập thể và những người thân cận, không bao giờ ích kỷ cũng không bao giờ làm những điều phải xấu hổ với lương tâm.

20 ngày tới, tuổi Mùi được Thần Tài chiếu cố, quý nhân phù trợ cộng thêm năng lực và sự khéo léo của bản thân nên công việc, cuộc sống diễn ra suôn sẻ. Bản mệnh sẽ bước vào giai đoạn vạn sự hanh thông, đón nhận vô số niềm vui. Người tuổi Mùi chăm chỉ, tận tụy, làm việc gì cũng làm đến cùng, không bỏ cuộc giữa chừng bởi luôn muốn thu về kết quả hoàn hảo nhất. Con giáp này sẽ có cơ hội trúng tài trúng lộc phát nhất trong năm.

Thần Tài điểm tiếng ‘ting ting’, con giáp nào giàu nhất 20 ngày tới? - Ảnh 1
20 ngày tới, tuổi Mùi được Thần Tài chiếu cố, quý nhân phù trợ cộng thêm năng lực và sự khéo léo của bản thân nên công việc, cuộc sống diễn ra suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thời gian cuối năm 2022, cát tinh soi chiếu, Thần Tài ưu ái, tài vận của người tuổi Thìn có thể nói là khó ai bì kịp. Con giáp này sẽ có được sự hậu thuẫn và hỗ trợ lớn từ gia đình và bạn bè, nên có thể bỏ ra số tiền lớn để đầu tư, mặc dù thách thức lớn nhưng sẽ lại thu về lợi nhuận khổng lồ.

Đặc biệt 20 ngày tới, người tuổi Thìn sẽ có những bước tiến và sự thay đổi hợp lý trong việc quản lý tài chính nên không chỉ kiếm được mà còn giữ được tiền nên càng ngày sẽ càng giàu có.

Thần Tài điểm tiếng ‘ting ting’, con giáp nào giàu nhất 20 ngày tới? - Ảnh 2
Thời gian cuối năm 2022, cát tinh soi chiếu, Thần Tài ưu ái, tài vận của người tuổi Thìn có thể nói là khó ai bì kịp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tỵ 20 ngày tới được ơn trên ưu ái, tài lộc đầy nhà. Những quyết định của con giáp đưa ra đều mang lại thành công ngoài mong đợi. Từ đây, Tý tiền bạc rủng rỉnh, mặc sức chi tiêu mà chẳng cần nhìn giá.

Bên cạnh đó, người tuổi Tý vẫn còn lẻ bóng dễ dàng tạo được ấn tượng sâu sắc với người khác giới. Đây là thời điểm mà Tý có thể mở rộng các mối quan hệ, cho đối phương một cơ hội để tiến xa hơn. Với những người đã lập gia đình, khoảng thời gian tới sẽ rất thuận lợi để bạn và nửa kia thể hiện sự thấu hiểu và chuẩn bị một kế hoạch hâm nóng tình cảm trong tương lai.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Thầy tử vi chỉ rõ, đúng 4h sáng mai (26/8), Thần Phật ở bên trợ giúp, 3 con giáp tiền bạc như ‘mưa trên trời’, tình duyên viên mãn, không cầu cũng trúng lớn

Thầy tử vi chỉ rõ, đúng 4h sáng mai (26/8), Thần Phật ở bên trợ giúp, 3 con giáp tiền bạc như ‘mưa trên trời’, tình duyên viên mãn, không cầu cũng trúng lớn

Theo tử vi 12 con giáp đúng 4h sáng mai (26/8), phép nhiệm màu xuất hiện với 3 con giáp cuộc sống như ý, vạn sự suôn sẻ, tài phát đủ đầy.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp phát tài

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 4 giờ 31 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia