Chỉ 3 tiếng nữa, Ngọc Hoàng chốt sổ vàng, 3 con giáp vận trình phất như ‘vũ bão’, tài lộc rộng mở, phú quý vây thân, ‘thuận buồm xuôi gió’, làm gì cũng thành công, viên mãn

Tâm linh - Tử vi 27/08/2022 04:08

Những con giáp này gặp may mắn vào thời điểm này, mọi thứ ‘đầu xuôi đuôi lọt’, kiếm tiền dễ dàng.

Tuổi Tuất

Trong năm 2021, tuổi Tuất có những lúc không được thuận lợi, may mắn. Tuy nhiên, bướcNhững con giáp này gặp may mắn vào thời điểm này, mọi thứ ‘đầu xuôi đuôi lọt’, kiếm tiền dễ dàng.

Sang năm 2022, vận mệnh của con giáp này có nhiều thay đổi, mọi thứ đều sẽ được cải thiện theo hướng tích cực. Đặc biệt, con giáp này có những bước tiến mới trên con đường sự nghiệp khiến những người xung quanh bất ngờ. Sắp tới đây, Tuổi Tuất có khí thế và ham muốn làm giàu mạnh mẽ. Chỉ 3 tiếng nữa, con giáp này có thể thấy vận sự thay đổi bất ngờ, mọi bề đều suôn sẻ, hanh thông. Nếu biết nắm bắt cơ hội, cuộc sống của con giáp này sẽ có những bước chuyển tốt đẹp, mở ra một trang mới tươi sáng, đầy hy vọng.

Chỉ 3 tiếng nữa, Ngọc Hoàng chốt sổ vàng, 3 con giáp vận trình phất như ‘vũ bão’, tài lộc rộng mở, phú quý vây thân, ‘thuận buồm xuôi gió’, làm gì cũng thành công, viên mãn - Ảnh 1
Con giáp may mắn mọi bề. Ảnh minh họa: Internet

Người làm ăn kinh doanh có thể kiếm được cơ hội phát tài. Con giáp này có khả năng tìm được những đối tác lớn, ký kết những hợp đồng giá trị cao giúp mang lại nguồn thu nhập ngất ngưởng. Những người làm công ăn lương cũng hưởng cuộc sống sung túc nhờ lương thưởng tăng lên.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi khá bình an khi không có những nhiệm vụ bất ngờ xuất hiện. Mùi có thể dành thời gian để chiêm nghiệm về mọi mặt cuộc sống và nghỉ ngơi sau những giờ làm việc căng thẳng. Chỉ 3 tiếng nữa, Mùi sẽ càng nhận được nhiều những kết quả tích cực từ những dự án mà bạn đang thực hiện. Vì thế, hãy đón nhận nguồn năng lượng tích cực này và tận dụng nó để lên kế hoạch cho những tháng cuối cùng của năm. Nhân lúc có Thái Dương Cát tinh trợ mệnh bạn có thể trở nên liều lĩnh hơn trong công việc hoặc việc kinh doanh, đầu tư.

Mùi còn chẳng ngại làm người dẫn đầu xu hướng, thế nên khoản tiền lời lãi chảy vào túi bạn đầu tiên cũng là điều hiển nhiên. Sắp tới, bạn có thể thoải mái chi tiêu mà chẳng cần lo lắng gì. Trong thời gian này, tuổi Mùi cũng nên để tâm hơn đến chuyện tình cảm của chính bản thân mình.

Chỉ 3 tiếng nữa, Ngọc Hoàng chốt sổ vàng, 3 con giáp vận trình phất như ‘vũ bão’, tài lộc rộng mở, phú quý vây thân, ‘thuận buồm xuôi gió’, làm gì cũng thành công, viên mãn - Ảnh 2
Con giáp được ban phước lớn nhất. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Chỉ 3 tiếng nữa, tuổi Mão được coi là một trong những con giáp may mắn về đường tài lộc, công danh và tình cảm khiến ai cũng ngưỡng mộ bởi con đường tài lộc lên như điều gặp gió.

Người tuổi Mão rất thông minh, linh hoạt và có khả năng thiên bẩm về quản lý tài chính nên cuộc sống sẽ có những bước thành công lớn.

Trong dịp cuối năm này người tuổi Mão có vận đào hoa chiếu rọi, tình cảm của người tuổi Mão cũng thăng hoa rực rỡ ai cũng thầm ghen tỵ.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

5 ngày tới (27.8 - 31.8), Thần Tài chuyển khoản ‘ting ting’, 3 con giáp hái vàng hái bạc, lộc lá đổ dồn về liên tiếp, hỷ duyên ở chân trái, hỷ tài ở chân phải, tình - tiền phất lên tới nóc

5 ngày tới (27.8 - 31.8), Thần Tài chuyển khoản ‘ting ting’, 3 con giáp hái vàng hái bạc, lộc lá đổ dồn về liên tiếp, hỷ duyên ở chân trái, hỷ tài ở chân phải, tình - tiền phất lên tới nóc

Đúng vào 5 ngày tới (27.8 - 31.8), những con giáp được Thần Tài ưu ái chỉ mặt gọi tên, cơ hội đón vàng, đón bạc, cuộc sống may mắn, kiếm tiền dễ như chơi.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp con giáp may mắn con giáp tử vi 12 cong giáp tử vi hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 3 giờ 30 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 9 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa