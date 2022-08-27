Đúng 11h sáng mai (28/8/2022): 3 con giáp được Thần Tài ưu ái, ‘hứng’ cả rổ tiền về nhà, sự nghiệp bay cao, cuộc sống thăng hoa, giàu sang phú quý nhanh chóng

Tâm linh - Tử vi 27/08/2022 13:29

Đúng 11h sáng mai (28/8/2022), 3 con giáp chuẩn bị tinh thần hứng ‘mưa tiền’, tài vận vút sáng như sao, cơ hội làm giàu không thiếu.

Tuổi Thân

Tuổi Thân không chỉ có tính cách cởi mở, tấm lòng bao dung, thương người. Họ cũng rất vui vẻ, hoạt bát, mang nhiều niềm vui đến cho những người xung quanh. Họ thường được sinh ra trong gia đình yên ấm, tuy không quá giàu.

Người này có tính cách tốt nên được quý nhân phù trợ, làm gì cũng hanh thông. Tất nhiên, trong cuộc sống, họ không thể tránh khỏi những lúc khó khăn. Vào những thời điểm như vậy, luôn có một quý nhân sẵn sàng giúp đỡ họ.

Người này cũng biết rõ ưu điểm, nhược điểm của bản thân và làm sao để phát huy năng lực trong công việc. Nhờ tính cách cẩn thận, kỹ lượng, người này ngày càng tìm được nhiều cơ hội tốt để phát triển.

Đúng 11h sáng mai (28/8/2022): 3 con giáp được Thần Tài ưu ái, ‘hứng’ cả rổ tiền về nhà, sự nghiệp bay cao, cuộc sống thăng hoa, giàu sang phú quý nhanh chóng - Ảnh 1
Con giáp gặp may mắn nhất là đây. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học đúng 11h sáng mai (28/8/2022), cuộc sống của người này càng rực rỡ, sự nghiệp thăng hoa, tài vận dồi dào. Người này nhận được nhiều phước lành trời ban, Thần Tài cũng ưu ái. Chỉ cần vững tâm, bình tĩnh nắm cơ hội thì cuộc sống vinh hoa phú quý chắc chắn sẽ nằm trong tay họ.

Tuổi Mùi

Trời sinh ra những người tuổi Mùi đã có tính cách vô cùng chăm chỉ, cần cù nên càng có tuổi cuộc sống càng trở nên sung túc. Người tuổi Mùi thường ít nói và có tính cách khá độc lập, không thích dựa dẫm vào bất kỳ ai, tự mình cố gắng vươn lên tạo dựng cuộc sống viên mãn.

Đúng 11h sáng mai (28/8/2022) những người tuổi Mùi sẽ gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp, tài chính. Tuổi Mùi có ý định mở rộng kinh doanh thì trong thời gian hãy nắm bắt thời cơ, phú quý trong tầm tay, gia sản tiêu 3 đời không hết.

Đúng 11h sáng mai (28/8/2022): 3 con giáp được Thần Tài ưu ái, ‘hứng’ cả rổ tiền về nhà, sự nghiệp bay cao, cuộc sống thăng hoa, giàu sang phú quý nhanh chóng - Ảnh 2
Tuổi Mùi gặp may mắn cả năm. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Nửa đầu năm 2022, tuổi Dần chưa gặp nhiều may mắn, nhưng điều này không làm họ chùn bước trước những cơ hội đổi đời. Trong mọi tình huống, người tuổi Dần luôn vững tâm, bình thản đối diện với các trở ngại. Qua hết giai đoạn khó khăn sau đó sẽ là khoảng thời gian vận khí của người tuổi Dần tốt lên.

Theo các chuyên gia tử vi, đúng 11h sáng mai (28/8/2022), tuổi Dần sẽ được quý nhân đưa đường dẫn lối, công việc được hanh thông, suôn sẻ. Đặc biệt, đối với những người kinh doanh, đầu tư, thời gian tới cũng sẽ có cơ hội để phát triển, từng bước gia tăng thu nhập, ổn định tài chính cá nhân. Không chỉ may mắn trong công việc, tài lộc mà đường tình duyên của người tuổi Dần cũng rực rỡ, mọi hiểu lầm qua hết. Đặc biệt, với những người còn độc thân sẽ có cơ hội tìm kiếm được tình yêu đích thực của đời mình.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 2 ngày tới (28 -29/8), 3 con giáp độc chiếm hết ân sủng của Thần Tài, ‘hút cạn lộc’ Tài Tinh, trở thành con giáp trúng độc đắc số 1, không giàu đời không nể

Đúng 2 ngày tới (28 -29/8), 3 con giáp độc chiếm hết ân sủng của Thần Tài, ‘hút cạn lộc’ Tài Tinh, trở thành con giáp trúng độc đắc số 1, không giàu đời không nể

Đúng 2 ngày tới (28 -29/8), 3 con giáp có được tình tiền như ý: ăn lộc tổ tiên, thăng hoa cuộc sống, đổi đời ngoạn mục.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 3 giờ 50 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi