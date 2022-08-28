Đúng 3 ngày nữa (29/8 -31/8) bước sang tháng mới, 3 con giáp được ‘ăn lộc Thần Tài’, rũ sạch vận đen, tình duyên viên mãn, đếm tiền mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 28/08/2022 15:22

Tử vi 12 con giáp cho hay, những người tuổi này dễ dàng gặt hái được nhiều thành công, công danh sự nghiệp trên đà phát triển, hung tinh không còn bủa vây.

Tuổi Thân

Đúng 3 ngày nữa (29/8 -31/8), tuổi Thân may mắn được Tam Hợp cục chiếu cố nên làm ăn vô cùng thuận lợi và tránh được rất nhiều họa liên quan đến tiền bạc giúp cả tháng suôn sẻ.

Người tuổi Thân vốn dĩ đã là người sắc sảo và khôn ngoan, linh hoạt, giỏi quản lý các mối quan hệ giữa các cá nhân, ăn nói khéo léo, thấu cảm và rất được lòng mọi người cho dù họ ở đâu.

Đồng thời, người tuổi này cũng có sức mạnh bền bỉ, giỏi lập kế hoạch và quản lý tiền bạc, có thể sử dụng những tính toán khôn khéo của mình để điều khiển bản thân đạt được mục tiêu trong cuộc sống.

Đúng 3 ngày nữa (29/8 -31/8) bước sang tháng mới, 3 con giáp được ‘ăn lộc Thần Tài’, rũ sạch vận đen, tình duyên viên mãn, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 1
Con giáp giàu sang, phú quý. Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, họ luôn tràn đầy năng lượng và luôn giữ được ý chí của bản thân, mùng 1 đầu tháng, người tuổi này sẽ sung sướng, giàu sang, vận may lần lượt đến với họ, có thể nắm bắt cơ hội để thực hiện mục tiêu kiếm nhiều tiền hơn và đạt được những bước đột phá.

Tuổi Dần

Tuổi Dần đã và đang có nhiều cố gắng để cải thiện vận mệnh. Đặc biệt đúng 3 ngày nữa (29/8 -31/8), tài vận của họ sẽ được cải thiện đáng kể, cuộc sống nhìn chung cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Đôi khi họ có thể trằn trọc không ngủ được, căng thẳng vì một số việc nhỏ song mọi thứ sẽ nhanh chóng được xử lý và trở về đúng quỹ đạo của nó.

Từ nay đến cuối tháng, người tuổi Dần sẽ giải quyết vấn đề tốt hơn, ghi dấu ấn đậm hơn trong mắt cấp trên và đồng nghiệp. Tài lộc từng bước cải thiện, nhìn chung những ngày tháng tới với họ thực sự hứa hẹn.

Đúng 3 ngày nữa (29/8 -31/8) bước sang tháng mới, 3 con giáp được ‘ăn lộc Thần Tài’, rũ sạch vận đen, tình duyên viên mãn, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 2
Con giáp hứa hẹn có tài lộc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thông minh, nhanh nhẹn, giỏi thích ứng, luôn biết thích nghi trước mọi thay đổi của cuộc sống nên con giáp này sẽ sớm thu được thành công.

Đúng 3 ngày nữa (29/8 -31/8), cát vận ập tới, người tuổi Dậu tạo dựng được vô số mối nhân duyên tốt đẹp.

Chính những mối nhân duyên này sẽ giúp con giáp này nếu là người làm công ăn lương sẽ có cơ hội thăng tiến, tăng thêm thu nhập, còn đối với người tự kinh doanh, làm chủ có thêm nhiều khách hàng, nhiều cơ hội làm ăn lớn. Họ không còn mắc phải những sai lầm đáng tiếc, làm việc gì cũng dễ thuận lợi hanh thông, được quý nhân giúp đỡ. Nửa cuối năm là những tháng ngày thực sự đáng chờ đợi của người tuổi này.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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