Tử vi tuần mới rực rỡ, 3 con giáp ĐỎ chẳng khác ‘con cưng’ của Thần Tài: Tháng 9 nảy lộc, tháng 10 phát tài, tháng 11 vương giả - lưng tựa núi vàng, nằm duỗi mà ăn

Tâm linh - Tử vi 29/08/2022 13:54

Theo tử vi 2022, trong tuần mới, 3 con giáp có nhiều cơ hội phát tài, đặc biệt được chỉ ra có nhiều cơ may trong việc phát triển sự nghiệp, tài vận, cuộc sống.

Tuổi Ngọ

Tử vi nói rằng tuổi Ngọ có thể gặt hái nhiều thành công trong năm nay nếu biết đầu tư đúng hướng. Tuổi Ngọ có tham vọng cộng với khả năng tính toán cực giỏi, thêm một chút may mắn giúp họ đạt được kết quả như mong muốn.

Tử vi tuần mới, tuổi Ngọ có 3 tháng thử thách nhiều nhất là tháng 1, tháng 2 và tháng 4 âm. Tuy nhiên, vận mệnh lại hoàn toàn thay đổi vào những tháng cuối năm: 8,9,10,11, được Thần Tài chỉ lối, tuổi Ngọ không phải lo lắng vì nhờ tài năng của bản thân cùng quý nhân phù trợ, bản mệnh có thể giải quyết mọi vấn đề một cách êm đẹp. Sự nghiệp của tuổi Ngọ ngày càng phát triển ổn định, thu nhập tăng đều, gia đình cũng yên ấm, hạnh phúc. Con giáp này có cơ hội gặt hái thành công, chẳng khác lưng tựa núi vàng, nằm duỗi mà ăn.

Tử vi tuần mới rực rỡ, 3 con giáp ĐỎ chẳng khác ‘con cưng’ của Thần Tài: Tháng 9 nảy lộc, tháng 10 phát tài, tháng 11 vương giả - lưng tựa núi vàng, nằm duỗi mà ăn - Ảnh 1
được Thần Tài chỉ lối, tuổi Ngọ không phải lo lắng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trời sinh tuổi Tý vốn thông minh, lanh lợi. Con giáp này thích cuộc sống phóng khoáng, tự do để thỏa sức sáng tạo. Thời niên thiếu, tuổi Tý có thể gặp nhiều gian truân, vất vả. Tuy nhiên, với bản lĩnh vốn có, con giáp này sẽ sớm vượt qua và đạt thành tựu lớn vượt mong đợi.

Tử vi tuần mới, tuổi Tý sẽ phất lên như diều gặp gió. Con giáp này không chỉ có sự nghiệp ổn định mà còn có hôn nhân mỹ mãn. Cứ thêm một tuổi, bản mệnh lại có thêm cơ hội phát triển, giàu có thêm một bậc. Tháng 8 âm lịch, mặc dù Chính Tài không khởi sắc quá nhiều nhưng thu nhập của con giáp này không hề giảm sút bởi hoạnh tài khởi sắc mạnh mẽ.

Tử vi tuần mới rực rỡ, 3 con giáp ĐỎ chẳng khác ‘con cưng’ của Thần Tài: Tháng 9 nảy lộc, tháng 10 phát tài, tháng 11 vương giả - lưng tựa núi vàng, nằm duỗi mà ăn - Ảnh 2
Người tuổi Tý được thần Tài ưu ái “điểm mặt chỉ tên” nên việc đầu tư, kinh doanh bên ngoài. Ảnh minh họa: Internet

Điều này có được là do trong tháng 8 âm lịch, người tuổi Tý được thần Tài ưu ái “điểm mặt chỉ tên” nên việc đầu tư, kinh doanh bên ngoài sẽ mang lại những khoản lợi nhuận lớn gấp nhiều lần thu nhập chính từ lương. Người tuổi Tý trong thời gian này không còn phải đau đầu về tài chính nữa, mà đã có thể tận hưởng cuộc sống sung túc, giàu sang.

Tuổi Dần

Vận thế của người tuổi Dần tử vi tuần mới tiến triển vô cùng khả quan. Do được thần Tài phù hộ nên tài vận vô cùng hưng phát. Công việc hoàn thành xuất sắc nên người tuổi Dần sẽ có cơ hội tăng lương, tăng thưởng.

Chính vì thế, thu nhập tăng lên nhanh chóng, các khoản tích lũy cũng ngày một nhiều hơn. Cuộc sống của con giáp này được cải thiện hơn rất nhiều so với thời gian trước đây.

Người tuổi Dần nhiệt tình, rất trọng tình nghĩa. Con giáp này rất trân trọng tình bạn, luôn hết mình giúp đỡ khi bạn bè gặp khó khăn. Trong thời gian ba ngày tới, do được cát tinh “Thiên Tài” nên mọi việc đều thuận lợi. Không những công việc suôn sẻ, tình cảm hạnh phúc mà tài vận vô cùng vượng phát. Con giáp này có thể kiếm được những khoản tiền lớn mà trước đến nay chưa từng kiếm được.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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