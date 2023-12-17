Đúng mùng 5, 6, 7 tháng 11 âm lịch, lộc tài tăng tiến, 3 con giáp thoát số vất vả, làm ăn may mắn hơn người, vạn sự như ý

Trong ngày 5, 6, 7 tháng 11 âm lịch, người tuổi Tuất sẽ đón nhận nhiều tin vui trong công việc. Bạn có thể sẽ được thăng chức, tăng lương hoặc được nhận vào làm một công việc mới với mức lương hấp dẫn. Người tuổi Tuất làm kinh doanh nên mở rộng đầu tư thêm nữa vì càng đầu tư, càng sinh lời, doanh thu tăng lên chóng mặt. Càng cố gắng, nỗ lực, nhanh tay chớp cơ hội, sự nghiệp của con giáp này sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Tuy nhiên, dù có bận rộn đến mức nào, bạn cũng đừng quên về nhà sớm, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Người tuổi Tuất tốt bụng, thật thà, chân thành với bất cứ ai. Là người có mối quan hệ tốt, biết đối nhân xử thế nên con giáp này dễ tìm được những người bạn làm ăn hữu hảo. Nếu làm công ăn lương, bạn sẽ được các bậc tiền bối giúp đỡ, trao cho những điều kiện học tập, tu dưỡng, phát huy năng lực.

Trong công việc, người tuổi Mùi là người quyết đoán, khôn khéo, biết mình, biết ta. Hơn nữa, bạn là người đam mê, nhiệt huyết với công việc, gặp khó khăn đến mấy cũng giữ vững tinh thần, không hề nản chí.

Dự đoán ngày 5, 6, 7 tháng 11 âm lịch, tài vận của người tuổi Mùi rất tốt. Có thể nói, con giáp này chỉ cần mở cửa ra cũng gặp được quý nhân, bạn làm ăn tốt. Nếu làm chủ thì bạn gặp được nhân viên có tài, nhiệt tình. Công việc làm ăn, kinh doanh nhờ đó mà phất lên như diều gặp gió, doanh thu tăng vọt so với thời gian trước đó.

Người tuổi Mùi làm công ăn lương sẽ nhận tin vui về tiền bạc. Bạn sẽ được tăng lương, nhận được khoản thưởng nhờ những đóng góp dành cho công ty. Là người có năng lực, nhiệt huyết với công việc, sự nghiệp của bạn dự báo còn rộng mở hơn trong thời gian tới.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão là người thiện tâm, rất có tài năng trong đặc biệt trong các lĩnh vực kinh doanh, xã hội. Đúng ngày 5, 6, 7 tháng 11 âm lịch, tài vận của con giáp này khởi sắc mạnh mẽ, vận xui rủi qua đi, vận may gõ cửa giúp cho người tuổi Mão nhận được nhiều cơ hội trời ban trong công việc.

Nhờ các mối quan hệ, con giáp này sẽ có được mối làm ăn tốt hay những công việc làm thêm, việc tay trái giúp kiếm ra bộn tiền. Thu nhập của bạn nhờ đó mà tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, bạn cũng chớ nên quá tham công tiếc việc. Bên cạnh thời gian làm việc, bạn hãy chú ý hơn đến việc rèn luyện thể chất, giữ gìn sức khỏe. Kiên trì phấn đấu, giữ vững tinh thần làm việc, người tuổi Mão sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến hơn nữa trong tương lai gần.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm