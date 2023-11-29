Trong thứ 5, 6, 7 (30/11 - 2/12), 3 con giáp bùng nổ tài lộc, ôm hủ vàng của Thần Tài, quý nhân mang may mắn đến tặng

Tâm linh - Tử vi 29/11/2023 12:17

Sau đây là top 3 con giáp may mắn có tài lộc đến dồn dập, phát tài cực to trong thứ 5, 6, 7.

Tuổi Thân

Trong thứ 5, 6, 7, người tuổi Thân sẽ được thu hoạch, gặt hái thành quả, vận may tăng vọt. Con giáp này càng có vận son đỏ rực rỡ. Được quý nhân phù trợ tromg công việc, con giáp này liên tục đón tin vui về tài chính. Cung tiền bạc có sự gia tăng mạnh.

Người tuổi Thân không chỉ kiếm tiền từ công việc mà còn có khoản thu nhập dồi dào từ các công việc tay trái. Có thể nói con giáp này như “chuột sa chĩnh vàng”, thậm chí thu nhập lên tới hàng tỷ đồng. Con giáp này có thể đạt được mục tiêu kinh tế, thực hiện kế hoạch mua bán nhà cửa, đầu tư sinh lời.

Trong thứ 5, 6, 7 (30/11 - 2/12), 3 con giáp bùng nổ tài lộc, ôm hủ vàng của Thần Tài, quý nhân mang may mắn đến tặng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vốn bản tính siêng năng, người tuổi Dậu khi gặp thời cơ sẽ bùng nổ hết sức. Trong thứ 5, 6, 7, con giáp này may mắn được quý nhân chiếu cố, tạo thành bệ phóng vững chắc lâu dài. Con giáp này cũng khổ tận cam lai, giai đoạn nếm mật nằm gai đã qua giờ tới lúc hái quả ngọt, rước tài đón lộc về nhà.

Con đường tài lộc sẽ nối dài sang cả năm kế tiếp nữa. Người tuổi Dậu nên tranh thủ mọi cơ hội đến để triển khai các ý tưởng kinh doanh hoặc công việc mình yêu thích. Con giáp này còn có thể hoàn thành dự định mua nhà, mua xe trước thời hạn đã đặt ra.

Trong thứ 5, 6, 7 (30/11 - 2/12), 3 con giáp bùng nổ tài lộc, ôm hủ vàng của Thần Tài, quý nhân mang may mắn đến tặng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Khả năng giao tiếp khéo léo giúp con giáp tuổi Tỵ mở rộng các mối quan hệ, tạo tiền đề thực hiện tham vọng lớn của mình. Người tuổi Tỵ không chờ may mắn mà chủ động tìm kiếm giúp đỡ. Người thân, đối tác đều có thể trở thành quý nhân của Tỵ. 

Trong thứ 5, 6, 7, tài vận của con giáp tuổi Tỵ sẽ tới ồ ạt. Không chỉ tăng khoản tích lũy mà họ còn phát triển nhiều dự án đầu tư, thậm chí khởi nghiệp thành công bước đầu. Vận trình tình duyên tuổi Tỵ này cũng bước vào thời kỳ thăng hoa. Cả công danh, tài lộc lẫn tình cảm đều rất may mắn.

Trong thứ 5, 6, 7 (30/11 - 2/12), 3 con giáp bùng nổ tài lộc, ôm hủ vàng của Thần Tài, quý nhân mang may mắn đến tặng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 (*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đầu tháng 10 âm lịch, trời cao định sẵn, Cát Tinh lẫn Thần Tài đứng về phe 3 con giáp này, tha hồ nhận ‘mưa tiền, biển lộc’, của cải chất chồng

Đầu tháng 10 âm lịch, trời cao định sẵn, Cát Tinh lẫn Thần Tài đứng về phe 3 con giáp này, tha hồ nhận ‘mưa tiền, biển lộc’, của cải chất chồng

Thời gian đầu tháng 10 âm lịch, những con giáp may mắn này được dự báo sẽ đạt được những dấu mốc mới trong sự nghiệp. Cuộc sống của họ cũng ngày càng khởi sắc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 3 ngày tới tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi cuối tháng 11 tử vi ngày 29/11/2023 tử vi 12 con giáp tu vi hang ngay con giap may man

TIN MỚI NHẤT

Tỉnh Bách Nhiên lần đầu tiết lộ lý do không thể tùy ý cắt tóc

Tỉnh Bách Nhiên lần đầu tiết lộ lý do không thể tùy ý cắt tóc

Sao quốc tế 19 phút trước
Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Đời sống 32 phút trước
Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Hậu trường 41 phút trước
TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

Đời sống 44 phút trước
Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 2 phút trước
Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)

Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)