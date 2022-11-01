Đúng khuya mai 2/11/2022: CÁT THẦN hạ phàm, ban phát phước lành cho 3 con giáp này, tiền tài về túi, phát tài phát lộc, may mắn tràn lan, tình - tiền đỏ thắm, tin vui ồ ạt đến với bản mệnh

Tuổi Tý nên nắm bắt cơ hội ngay khi nó đến. Cứ chần chừ và do dự thì chỉ khiến thời cơ quý giá trôi qua mất, sau này dù có hối tiếc thế nào con giáp này cũng chẳng thể gặp được nó lần nữa.

Vận đào hoa nở rộ, những người đã có đôi có cặp có thể đón nhận niềm vui bất ngờ từ nửa kia khiến bạn vô cùng hạnh phúc và trân trọng tình cảm của đối phương. Người tuổi Tý vẫn còn độc thân, hãy mạnh dạn hơn trong các mối quan hệ mà mình mới tiếp xúc gần đây vì biết đâu nửa kia mà mình đang tìm kiếm là một trong số họ.

Tuổi Tý đã có sự lựa chọn vô cùng đúng đắn và đang đi trên con đường rất phù hợp với bản thân mình. Lợi nhuận thu được đủ khiến Tuổi Tý cảm thấy hài lòng về thành quả mình đã làm ra. Hãy tìm hiểu thêm những lĩnh vực kinh doanh khác để tiền bạc trong túi được sinh sôi nảy nở nhiều hơn.

Tuổi Tý đã có sự lựa chọn vô cùng đúng đắn và đang đi trên con đường rất phù hợp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Ngày mai Thứ Tư 02/11/2022 là một ngày may mắn bất ngờ, cho nên Tuổi Sửu hãy thực hiện các việc đã dự tính. Cục diện tốt trong tử vi của Tuổi Sửu trong ngày mai cho thấy bạn mong cầu việc gì cũng đều được thành đạt như ý. Nếu ngày mai là ngày thi cử thì bạn sẽ thành công và đạt kết quả cao một cách bất ngờ. Trong công việc sẽ có cơ hội được thăng quan tiến chức. Nếu xin việc làm, bạn sẽ được quý nhân nâng đỡ hoặc có cơ hội tốt. Tóm lại, các việc mà bạn mơ ước đều được toại nguyện.

Thứ 4 này cũng là ngày mà Tuổi Sửu có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc may mắn bất ngờ ngoài dự tính. Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình. Nếu có người mời hợp tác thì bạn nên nhận lời, sẽ có mối lợi tự nhiên đưa đến. Bạn có thể trúng số, trúng thưởng hoặc được quà tặng đáng giá. Mọi việc mong cầu về tiền bạc của bạn đều may mắn thuận lợi.

Thứ 4 này cũng là ngày mà Tuổi Sửu có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn trên con đường công danh sự nghiệp. Con giáp này có thể được cất nhắc tới vị trí mà mình hằng mong muốn bấy lâu. Bản mệnh là người không bao giờ lùi bước trước khó khăn, thậm chí thách thức còn là cách để bạn chứng minh thực lực của mình.

Con giáp này cũng rất nhanh nhẹn, nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp mỗi khi họ cần. Chính những đức tính ấy giúp người tuổi ngọ nhận được sự nể phục và tin tưởng của mọi người. Cấp trên rất hài lòng với các ưu điểm này của bản mệnh và đó là lý do chặng đường thăng tiến suôn sẻ hơn rất nhiều.

Gia đạo hạnh phúc, vui vẻ, bình an. Nhận được tin tốt đẹp về công việc làm ăn của bạn bè hoặc của người thân ở xa. Nhà có tiệc tùng, ăn uống, quà tặng hoặc gặp gỡ quý nhân. Nếu bạn là người chưa lập gia đình, ngày mai cũng là một ngày hứa hẹn vận đỏ trong tình duyên sẽ đến với bạn.

Gia đạo hạnh phúc, vui vẻ, bình an - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo