Đúng 7 ngày tới (8/1), 3 con giáp hầu bao nặng trĩu, tiền tiêu dư dả, lương thưởng đủ đầy, giàu sang chạm nóc

Đúng 7 ngày tới (8/1), tuổi Sửu cảm thấy rất hăng hái trong công việc, nhờ thế mà kết quả rất khả quan. Con giáp này nóng lòng thể hiện bản thân để có thể đạt được những bước thăng tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Tiếc rằng tình cảm của người đã có đôi không được như ý muốn. Dường như bản mệnh và nửa kia đang nảy sinh nghi ngờ về nhau. Đừng tin theo lời bàn ra tán vào của người ngoài, hai người cần nghiêm túc trò chuyện với nhau.

Người kinh doanh có nhiều cơ hội đến không báo trước. Vì thế, hãy luôn ở trong trạng thái sẵn sàng nắm bắt, chuẩn bị đầy đủ các yếu tố nhân lực và vật lực, cuối cùng là cố gắng hết sức mình, bản mệnh sẽ thu về trái ngọt.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Năm 2024 gõ cửa, người tuổi Ngọ có thể mong đợi một thời kỳ thịnh vượng và lợi nhuận tăng lên đáng kể. Sự biết ơn và tích cực đón nhận vận may sẽ mở ra hàng loạt cơ hội mới cho bản mệnh. Chẳng những tài chính cải thiện mà các mối quan hệ cá nhân của bản mệnh cũng được mở rộng và phong phú hơn.

Người tuổi Ngọ không chỉ được biết đến nhiều hơn mà còn nhận được sự hỗ trợ quý báu từ những người có khả năng giúp bản mệnh tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Để củng cố thêm cho vận may của mình, người tuổi Ngọ có thể khám phá và áp dụng các phương pháp phong thuỷ. Chẳng hạn như bài trí văn phòng làm việc với các vật phẩm mang ý nghĩa may mắn.

Các dự án mới và cơ hội nghề nghiệp bổ sung sẽ đến với người tuổi Ngọ mang theo những dấu hiệu tích cực. Nếu bản mệnh đang cân nhắc việc mở rộng phạm vi hoạt động hoặc đầu tư vào các lĩnh vực mới thì thời điểm này rất thuận lợi. Hãy lắng nghe trực giác và sẵn sàng đón nhận những cơ hội tới với lòng biết ơn và sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Đúng 7 ngày tới (8/1), người tuổi Dần có khoảng cách với người thân.

Công việc: Người tuổi Dần trong công việc bạn che lắp đi khiếm khuyết, ngại học hỏi.

Tình cảm: Bạn không có nhiều thời gian ở cạnh người thân yêu.

Tài lộc: Sử dụng tài chính đúng lúc đúng chỗ, kinh tế dần tốt hơn.

Sức khoẻ: Muốn thư giãn, nhưng thời gian công việc không cho phép.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.