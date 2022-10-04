Đúng 5 ngày tới (5/10 - 9/10), nhờ lộc quý nhân, 3 con giáp này làm ăn trúng số giàu sang, tài khoản tăng như vũ bão, kiếm nhiều tiền trở thành ‘vua đất’ thẳng cánh cò bay

Tâm linh - Tử vi 04/10/2022 22:29

Tử vi 12 con giáp cho hay, những con giáp sau làm ăn tấn tới, phát tài phát lộc, may mắn không ai bằng.

Tuổi Tuất

Tuất thường là người có đầu óc nhanh nhẹn, chăm chỉ ham học hỏi. Những người tuổi Tuất thường có quá trình khởi nghiệp khó khăn chỉ khi bước vào trung niên mới phát tài.

Đúng 5 ngày tới (5/10 - 9/10), tuổi Tuất cũng nhận được nhiều may mắn trời ban. Con giáp này có đường nhân duyên tốt, được cấp trên xem trọng, có cơ hội thăng quan tiến chức đang chờ đón trước mắt.

Vận may của tuổi Tuất sẽ dần phục hồi. Đặc biệt, có sự giúp đỡ của quý nhân, tuổi Tuất gặp dữ hóa lành, gặp hung hóa cát, cuối cùng gặt hái được nhiều thành công rực rỡ.

Đúng 5 ngày tới (5/10 - 9/10), nhờ lộc quý nhân, 3 con giáp này làm ăn trúng số giàu sang, tài khoản tăng như vũ bão, kiếm nhiều tiền trở thành ‘vua đất’ thẳng cánh cò bay - Ảnh 1
Con giáp Tuất ngày càng may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt với những người đang kinh doanh buôn bán thì đây là cơ hội tốt để tìm kiếm được những hợp đồng tiền tỷ. Với người làm công ăn lương thì đây chính là lúc khẳng định năng lực của bạn, để cấp trên cất nhắc lên vị trí mới.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi cả đời luôn có cát tinh soi chiếu, vận thế bẩm sinh rất tốt đẹp. Đặc biệt trên con đường phát triển sự nghiệp, con giáp này sẽ luôn có cao nhân dẫn đường chỉ lối đến thành công.

Ngoài ra, con giáp này lại có tính cách mạnh mẽ, nhiều hoài bão, luôn cầu thị, cầu tiến để có được cuộc sống tốt đẹp nhất, sung túc nhất.

Đúng 5 ngày tới (5/10 - 9/10) quý nhân kề bên cộng với năng lực xuất chúng, khát vọng làm giàu và vận may bẩm sinh, người tuổi Mùi sẽ nhanh chóng thực hiện được ước mơ của bản thân, nhanh chóng thành công trong sự nghiệp cũng như bước chân vào thế giới giàu sang, phú quý.

Đúng 5 ngày tới (5/10 - 9/10), nhờ lộc quý nhân, 3 con giáp này làm ăn trúng số giàu sang, tài khoản tăng như vũ bão, kiếm nhiều tiền trở thành ‘vua đất’ thẳng cánh cò bay - Ảnh 2
Tuổi Mùi có cơ hội kiếm tiền vàng rực rỡ. Ảnh minh họa: Internet

Khi vận quý nhân hưng phát, vận may liên tiếp kéo đến, người tuổi Mùi sẽ có thể tận dụng các mối nhân duyên tốt lành để giúp công việc, sự nghiệp, thu nhập ngày một thuận lợi, hanh thông.

Tuổi Dậu

Đối với người tuổi Dậu thì năm Qúy Mão cũng là năm may mắn về tài lộc. Các dự định đều hoàn thành và đạt kết quả tốt đẹp như ban đầu hoạch định. Tử vi đúng 5 ngày tới (5/10 - 9/10) những người có thể thu về khoản tiền lớn. Những con giáp nữ thuộc tuổi Dậu sẽ cực kỳ may mắn, cuộc sống có nhiều thay đổi theo chiều hướng tích cực.

Tuy nhiên, người tuổi Dâu cần lưu ý, bên cạnh những cát lành về tài lộc trong năm, đôi khi người tuổi này cũng gặp trở ngại. Nếu bản thân luôn cẩn trọng, các bước tiến hành suy tính kỹ lưỡng thì người tuổi Dậu có thể vượt qua được khó khăn này.

Không chỉ may mắn trong đường công danh, tài lộc mà người tuổi Dậu còn rất may mắn trên con đường tình duyên, khi vận đào hoa bủa vây khiến cho người tuổi Dậu luôn có nhiều vệ tinh theo đuổi. Nếu như còn độc thân thì đây chính là cơ hội tốt cho tuổi Dậu tìm kiếm chân ái của đời mình.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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