Phúc đức tại mẫu: Mẹ tuổi này sinh con năm 2023 hợp nhất, trẻ sinh ra vừa đẹp vừa tài, có số hưởng may mắn không ai bằng

Sinh năm Quý Mão, cầm tinh con mèo – mệnh Kim sẽ hợp với bố mẹ Thủy và Thổ. Mệnh Kim gặp mệnh Kim thì sẽ hợp về tính cách, lối sống, ít khi xảy ra mâu thuẫn. Bố mẹ mệnh Kim có các năm Canh Tuất (1970), Tân Hợi (1971), Giáp Tý (1984), Ất Sửu (1985), Nhâm Tuất (1992), Canh Thìn (2000), Tân Tỵ (2001).

Nếu để xem tuổi sinh con năm 2023 hợp nhất sẽ là Tân Hợi (1971) và Tân Mùi (1991). Đây là hai tuổi có đủ 3 yếu tố: Ngũ hành hợp, Thiên can hợp, Địa chi hợp để xem tuổi sinh con năm 2023 tốt nhất.

Mệnh Thổ là mệnh sinh Kim nên 2 mệnh này tương sinh, tốt. Bố mẹ mệnh Thổ có các năm Bính Thìn (1976), Đinh Tỵ (1977), Canh Ngọ (1990), Tân Mùi (1991), Mậu Dần (1998).

Mệnh Thủy tương sinh với mệnh Kim nên 2 mệnh này hợp nhau. Bố mẹ mệnh Thủy có các năm Bính Ngọ (1966), Giáp Dần (1974), Ất Mão (1975), Nhâm Tuất (1982), Quý Hợi (1983), Bính Tý (1996).

Nhìn chung 2023 là một năm tốt để sinh con năm 2023 hợp tuổi bố mẹ bất kể nam nữ đều mang lại hậu vận tốt đẹp cho con và cả gia đình.

Theo Thiên Can

Tuổi Quý Mão có can Quý, cặp thiên can hợp với Quý là Mậu. Can Quý thiên về đối nội (âm); can Mậu thiên về đối ngoại (dương); âm dương hút nhau nên người có can Mậu sinh con Quý Mão là hòa hợp.

Ngoài ra, Thiên can Tân mệnh Kim sinh Quý, có nghĩa bố mẹ can Tân vẫn rất thích hợp sinh con Quý Mão. Tuổi sinh con năm 2023 hợp tuổi bố mẹ nào? Các tuổi có can Tân là: 1991 (Tân Mùi), 1971 (Tân Hợi). Riêng tuổi Tân Dậu (1981) mệnh Mộc không hợp sinh con năm 2023.

Tử vi của con sinh ra năm Quý Mão 2023

Bên cạnh vấn đề con tuổi Mão hợp với bố mẹ tuổi gì thì vận mệnh của tuổi Quý Mão rất quan trọng. Trong 12 con giáp, Mèo được mệnh danh là động vật hiền lành nhất. Theo tử vi tướng số:

Con giáp tuổi Mão vượng quý nhân. Ảnh minh họa: Internet

Bé sinh năm 2023 đặc biệt là con trai sẽ gặp được nhiều điều tốt đẹp, đường công danh phát triển và gặt hái được nhiều thành công.

Còn nữ giới sinh năm 2023 có cuộc sống khá tốt đẹp. Đường tình duyên, công danh, tài lộc hay sự nghiệp đều được tốt đẹp và có nhiều cơ hội phát triển.

Vậy sinh con năm 2023 không hợp tuổi bố mẹ nào?

Những tuổi có can Mậu là những tuổi có số cuối cùng trong năm sinh là 8. Ví dụ: 1978 (Mậu Ngọ), 1998 (Mậu Dần). Riêng tuổi Mậu Thìn (1988) mệnh Mộc nên không hợp sinh con Quý Mão.

Theo tử vi, nam sinh năm 2024 Giáp Thìn có cuộc sống tương đối tốt; mọi việc muốn làm thì đều có kết quả như ý muốn; việc lớn tất thành; đại cát đại lợi. Những người này được hưởng số phú quý; ít khi phải vất vả hay lo nghĩ. Nói chung, nam mạng tuổi Giáp Thìn có đường đời khá tốt đẹp, suôn sẻ.

Còn đối với nữ sinh năm 2024 tuổi Giáp Thìn có một cuộc sống khá tốt đẹp và nhiều may mắn. Về thời trung vận và hậu vận, có nhiều triển vọng để phát triển công danh và sự nghiệp. Con sẽ hoàn toàn được an nhàn vào thời hậu vận.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm