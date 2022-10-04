Sau đêm nay (5/10), 3 con giáp này LÀM ĂN KHẤM KHÁ, chuẩn bị ‘hứng’ lộc trời, ‘hưởng’ 3 không: Không gánh nặng, không lo âu, không nghèo khổ, phát tài rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 04/10/2022 19:33

Tử vi 12 con giáp cho hay, 3 con giáp vận tài hanh thông, cuộc sống dễ có cơ hội đổi đời, tránh xa nghèo khó.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão cần cù, chăm chỉ, chịu khó chịu khổ, làm việc có trách nhiệm cao, luôn tự dựa vào năng lực bản thân để phấn đấu và vươn lên.

Sau đêm nay (5/10), do có cát tinh soi chiếu nên sự nghiệp của con giáp này đi lên như diều gặp gió. Người tuổi Mùi liên tiếp gặp may trong công việc nên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, do có quý nhân giúp đỡ nên người tuổi Mùi sẽ có cơ hội được đề bạt lên vị trí cao hơn. Sự nghiệp thuận lợi đem lại cho con giáp này nguồn thu nhập dồi dào và không còn phải lo lắng về tài chính trong thời gian dài.

 

Sau đêm nay (5/10), 3 con giáp này LÀM ĂN KHẤM KHÁ, chuẩn bị ‘hứng’ lộc trời, ‘hưởng’ 3 không: Không gánh nặng, không lo âu, không nghèo khổ, phát tài rực rỡ - Ảnh 1

Người tuổi Mão cần cù, chăm chỉ, chịu khó chịu khổ, làm việc có trách nhiệm cao, luôn tự dựa vào năng lực bản thân để phấn đấu và vươn lên. Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Mão sẽ có những giây phút thăng hoa bên một nửa của mình. Bạn hãy cố gắng chỉn chu bản thân mình hơn nữa, hoàn thiện mình để những ngày tháng sau này chỉ có an nhàn, ngồi đếm tiền thôi nhé.

Tuổi Ngọ

Trong số các con giáp thì người tuổi Ngọ cũng chính là con giáp luôn nỗ lực, chăm chỉ. Họ là những người có ý chí mạnh mẽ, có khả năng độc lập tự chủ không tin vào số phận. Sau đêm nay (5/10) người cầm tinh con Ngọ chính là con giáp sẽ vượt qua mọi tai ương sóng gió để giành được quyền lực, tiền tài và có khả năng lãnh đạo hơn bất cứ ai.

Sau đêm nay (5/10), 3 con giáp này LÀM ĂN KHẤM KHÁ, chuẩn bị ‘hứng’ lộc trời, ‘hưởng’ 3 không: Không gánh nặng, không lo âu, không nghèo khổ, phát tài rực rỡ - Ảnh 2
Sau đêm nay (5/10) người cầm tinh con Ngọ chính là con giáp sẽ vượt qua mọi tai ương sóng gió để giành được quyền lực. Ảnh minh họa: Internet

Đa số những người tuổi Ngọ đều gặt hái được nhiều thành công, bớt gánh lo khi tuổi còn trẻ. Chưa kể, bạn còn dư dả một khoản tiền trong tương lai để sắm xe, mua nhà chăm lo cuộc sống.

Tuổi Tuất

Theo dõi tử vi tài lộc sau đêm nay (5/10) của 12 con giáp, người tuổi Tuất chuẩn bị đón nhiều tin vui về đường tài lộc. Tiền bạc trong năm này của người tuổi Tuất chủ yếu đến từ nghề tay trái hay việc kinh doanh, đầu tư. Nếu có cơ hội đầu tư thì bản mệnh nên ưu ái hơn cho các dự án nhà đất hay lĩnh vực ẩm thực, giải trí sẽ có lợi hơn. Những chú Tuất có sự chu đáo, cẩn trọng cần thiết khi tiến hành đầu tư, giảm bớt những rủi ro có thể gặp phải do hành sự bất cẩn, bốc đồng mà nên. Nguồn lợi mà con giáp này thu được qua các mối quan hệ xã giao không hề nhỏ chút nào.

Bản mệnh cần chú ý duy trì, phát triển các mối quan hệ cũ và mới, chắc chắn sẽ có lúc cần phải dùng đến. Đặc biệt, với người lớn tuổi hơn mình nên khiêm nhường, tỏ ý tôn trọng, tuổi Tuất năm nay hợp với người lớn tuổi, cũng nhờ thế mà tiền bạc trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh, không phải lo lắng chi tiêu quá nhiều.

Là con giáp phát tài trong năm, bản mệnh có kế hoạch khởi nghiệp kinh doanh hay mở rộng quy mô, chuyển hướng sang lĩnh vực mới thì là thời điểm tốt để tiến hành. Cát khí vượng giúp khả năng thành công cao hơn, lợi nhuận thu về cũng tăng gấp bội, đường tài lộc hanh thông thuận lợi.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 4 giờ sáng mai (5/10), chia tay nghèo khó, 3 con giáp giàu sang không ngừng, tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau, tình duyên thăng hoa thì tiền tài cũng bạo phát

Đúng 4 giờ sáng mai (5/10), chia tay nghèo khó, 3 con giáp giàu sang không ngừng, tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau, tình duyên thăng hoa thì tiền tài cũng bạo phát

Đúng 4 giờ sáng mai (5/10), 3 con giáp này gặt hái vô số may mắn, giàu sang đến cửa, cuộc sống đổi đời không ai bằng.

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