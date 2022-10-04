Nét mặt của phụ nữ có phúc tướng này bảo đảm giàu sang, càng về hậu vận càng phú quý, xây đắp cuộc đời một bước thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 04/10/2022 22:04

Người phụ nữ có giọng nói ngọt ngào, đôi mắt trong veo cho dù lớn lên bình thường, cũng có thể kết hôn với người đàn ông có điều kiện tốt.

Phụ nữ sở hữu những nét tướng này được dự báo đầy phúc vận, cuộc sống chỉ thăng không giảm, tài vận ngày càng thênh thang.

Nhân trung dài, rõ

Nhân trung chính là đường dọc lõm giữa mũi và môi trên. Nhân trung là bộ phận đại diện cho khả năng sinh sản của phụ nữ. Nếu nhân trung của phụ nữ dài, rõ và sâu thì cô gái đó có khả năng sinh nở tốt, sẽ cho ra đời những đứa con khỏe mạnh và thông minh.

Người quan trọng về tướng mạo sẽ không bao giờ bỏ qua đặc điểm này. Phụ nữ có nhân trung dài, rõ thường là người tháo vát, hiếu thuận, làm tròn bổn phận làm con, làm vợ, làm mẹ, giúp cho cả gia đình ấm êm, hạnh phúc. Họ cũng là người giỏi giang, kiếm tiền tốt, mang về tài lộc dồi dào cho gia đình.

Nét mặt của phụ nữ có phúc tướng này bảo đảm giàu sang, càng về hậu vận càng phú quý, xây đắp cuộc đời một bước thăng hoa - Ảnh 1
Nét mặt phụ nữ càng hậu vận càng giàu có. Ảnh minh họa: Internet

Mặt chữ điền

Đặc điểm của khuôn mặt chữ điền chính là trán hình vuông, khung xương quai hàm nhô ra. Khuôn mặt phúc hậu, kiểu phụ nữ sở hữu tướng mặt này chứng tỏ có tâm tính lương thiện, lối sống phóng khoáng, rộng lượng, đối xử tốt với bạn bè, sẵn lòng giúp đỡ người khác. Do đó, họ dễ lọt vào “mắt xanh” của những gia đình danh giá, được hưởng số mệnh phú quý.

Cằm tròn, đầy đặn (có ngấn thì càng là phúc tướng trời cho)

Người phụ nữ được cho là sở hữu tướng mặt phú quý hơn người thường sở hữu chiếc cằm tròn trịa, đầy đặn. Nhiều người gọi tướng cằm này là phúc tướng bởi nhìn vừa phúc hậu lại khí chất khó tả.

Những người phụ nữ này có tính cách điềm tĩnh, đôn hậu, phóng khoáng, làm việc gì cũng xuất sắc. Họ luôn khiêm nhường, lắng nghe mọi người, sống tử tế nhưng cũng rất cứng rắn, bản lĩnh những lúc cần thiết.

Nét mặt của phụ nữ có phúc tướng này bảo đảm giàu sang, càng về hậu vận càng phú quý, xây đắp cuộc đời một bước thăng hoa - Ảnh 2
Nét mặt phụ nữ giàu sang. Ảnh minh họa: Internet

Nếu họ có cằm 2 ngấn thì còn có vận “kiếm tiền ngoài luồng”, có lộc về đất đai, kinh doanh. Trung vận mà biết đầu tư kinh doanh chắc chắn thắng lớn.

Trán cao, rộng

Tướng mặt phụ nữ giàu sang có trán cao, rộng Trong nhân tướng học, tướng mặt phụ nữ giàu sang chính là có vầng trán cao, rộng và đầy đặn. Đây là mẫu người thông minh, học cao hiểu rộng công với bản tính chăm chỉ, cần cù nên rất dễ đạt được thành công trong sự nghiệp. Họ có khả năng giao tiếp tốt, làm việc cẩn trọng nên được đồng nghiệp yêu quý, cấp trên tin tưởng giao cho nắm giữ các vị trí quan trọng, từ đó đường tài lộc lại càng rộng mở hơn. Bên cạnh đó, họ cũng là mẫu phụ nữ tâm lý, biết cách vun vén, lo lắng chu toàn cho gia đình, giúp cuộc sống gia đình hạnh phúc, êm ấm.

Trong tính cách những người phụ nữ này họ cũng là người hiền lành, biết kính trên nhường dưới, sống thân thiện, hòa hợp nên được lòng nhiều người.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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