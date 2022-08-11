Đúng 21 giờ hôm trăng Rằm tháng 7 âm lịch, trần thế đổi cục diện: 3 con giáp kết thúc chuỗi ngày 'đầm đìa nước mắt', nhận được lộc Thần Tài, không phát tài cũng thoát được nạn lớn

Tâm linh - Tử vi 11/08/2022 14:19

Tử vi dự báo rằng, vận trình của những con giáp này sẽ có sự chuyển biến tích cực, đón nhận nhiều tài lộc trời ban trong ngày Rằm tháng 7 âm lịch này.

Tuổi Thân

Đúng 21 giờ hôm trăng Rằm tháng 7 âm lịch, trần thế đổi cục diện: 3 con giáp kết thúc chuỗi ngày 'đầm đìa nước mắt', nhận được lộc Thần Tài, không phát tài cũng thoát được nạn lớn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi nói rằng, 21 giờ đêm Rằm tháng 7 âm lịch, lúc trăng tròn sáng nhất cũng là lúc vận mệnh của tuổi Thân đổi gió xoay chiều. Những khó khăn mà bản mệnh đang phải đối mặt cũng dần dần được tháo gỡ. Thời gian tới, trong những tình huống mà trước đây bạn từng cho rằng không có giải pháp, thường xuyên rơi vào bế tắc thì cũng may mắn có được người nhiều kinh nghiệm chỉ dẫn. Những ý kiến của họ thực sự là chìa khóa cho mọi vấn đề mà bản mệnh gặp phải.

Mặt tài chính của Thân cũng sẽ có bước tiến rõ rệt, nhất là đối với những ai có ý thức cao trong việc tìm kiếm thêm các nguồn thu nhập mới suốt nửa năm qua. Nhờ lời khuyên từ các tiền bối hoặc đồng nghiệp lão làng, bạn đưa ra được những sự lựa chọn khôn ngoan. 

Nếu biết nắm bắt, con giáp tuổi Thân có thể nhận đủ tương trợ để hiện thực hóa những tham vọng mà mình đã ấp ủ từ lâu. Quý nhân vận khởi vượng mang tới cho con giáp này sự hậu thuẫn mạnh mẽ, trăm sự đều thuận.

Tuổi Dậu

Đúng 21 giờ hôm trăng Rằm tháng 7 âm lịch, trần thế đổi cục diện: 3 con giáp kết thúc chuỗi ngày 'đầm đìa nước mắt', nhận được lộc Thần Tài, không phát tài cũng thoát được nạn lớn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo rằng từ thời điểm Rằm tháng 7 âm lịch đến hết tháng, đường tài lộc của tuổi Dậu có sự thay đổi tích cực. Vận trình của con giáp này ngày một lên hương. Nếu tiếp tục làm việc chăm chỉ, giữ vững tinh thần thì tuổi Dậu có thể đạt nhiều thành công hơn, thu nhập sẽ tăng lên khá nhiều.

Nhờ được trời Phật phù hộ, tuổi Dậu có thể nhận được cơ hội gánh tiền về nhà, giàu lên nhanh chóng trên mọi mặt của cuộc sống. 

Công sức mà tuổi Dậu bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng, tài lộc ùa về nhà, tiền của ngày một dồi dào. Càng về cuối năm, cuộc sống của những chú Gà ngày càng hưng thịnh, phú quý. Xui xẻo sẽ dần lùi lại phía sau, nhường bước cho đại cát đại lợi. Tuổi Dậu sẽ ôm hết tài lộc thiên hạ, khiến nhiều người ghen tỵ.

Tuổi Hợi

Đúng 21 giờ hôm trăng Rằm tháng 7 âm lịch, trần thế đổi cục diện: 3 con giáp kết thúc chuỗi ngày 'đầm đìa nước mắt', nhận được lộc Thần Tài, không phát tài cũng thoát được nạn lớn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo những nhà tiên tri đồng loạt phán đoán, đúng 21 giờ Rằm tháng 7 âm lịch, con giáp Hợi được Thần Tài chiếu mệnh. Kể từ thời điểm này trở đi, con giáp này giẫm lên vận may, bước vào con đường phát tài phát lộc, được nhiều quý nhân giúp đỡ, cuộc đời cuối cùng cũng bước ra ánh sáng, có quý nhân trông nom.

Phúc phần trời cho, tuổi Hợi có thể đón nhận những cơ hội làm giàu đến ngay trước mặt. Trong những ngày sắp tới, tuổi Hợi chỉ cần tập trung vào chuyện làm ăn, nên cẩn trọng về tiền bạc. May mắn sẽ đến dồn dập, giúp bản mệnh ngày một giàu có, sung túc. 

Từ đây đến cuối năm, con giáp này không thiếu tiền, hãy yêu thương, tiêu nhiều tiền và sống có ích thì ước mơ sẽ thành hiện thực, sắp tới đừng ở nhà, nên tham gia nhiều hoạt động xã hội hơn, đào hoa vượng, sẽ có những cuộc gặp gỡ lãng mạn bất ngờ. Bạn có thể nhân cơ hội này mà lật ngược thế cờ, trở thành quý nhân, cũng có thể thăng chức cho nhiều người bạn cùng chí hướng, con đường kiếm tiền sau này sẽ suôn sẻ hơn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 2h sáng mai (Rằm tháng 7 âm lịch), Nam Đẩu Tinh cùng Cát Tinh tề tựu: 3 con giáp có đường tài lộc 'bẻ lái xoay chiều', hóa nguy thành may, đắc tài đắc lộc

Đúng 2h sáng mai (Rằm tháng 7 âm lịch), Nam Đẩu Tinh cùng Cát Tinh tề tựu: 3 con giáp có đường tài lộc 'bẻ lái xoay chiều', hóa nguy thành may, đắc tài đắc lộc

Thầy tử vi cho biết, khi đồng hồ điểm đúng 2h sáng Rằm tháng 7 âm lịch này, có 3 con giáp dưới đây sẽ thay đổi cục diện vô cùng may mắn, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc.

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