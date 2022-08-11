Cúng Rằm tháng 7: Gia chủ chọn đúng khung giờ này để đuổi hết tà khí vận xui, cầu tài đắc tài - cầu lộc đắc lộc

Bên cạnh đó, tháng 7 còn có ngày lễ Vu Lan, đây là ngày con cái báo hiếu với cha mẹ. Ngày này đã đi vào văn hoá truyền thống của dân tộc Việt Nam như một ngày lễ cổ truyền.

Rằm tháng 7 hay còn gọi là ngày Tết Trung Nguyên, cũng là ngày xá tội vong nhân theo phong tục của các nước Á Đông. Theo phong tục của tín ngưỡng dân gian, tháng 7 Âm lịch cũng là thời điểm Diêm Vương mở cửa Quỷ Môn Quan (cửa địa ngục) để ma quỷ được trở về dương thế. Đó cũng là lí do tháng 7 âm lịch hàng năm được dân gian gọi là tháng cô hồn.

Theo truyền thuyết, cúng Rằm tháng 7 là để thả quỷ miệng lửa (Phóng diệm khẩu). Cúng Rằm tháng 7 hay lễ Vu Lan, lễ xá tội vong nhân là một nét đẹp văn hóa của Việt Nam từ bao đời.

Chính vì vậy, theo phong tục vào ngày Rằm tháng 7, các gia đình Việt thường làm mâm cơm cúng, mời các cụ về với con cháu, sau cũng là dịp để gia đình sum vầy.

Cúng rằm tháng 7 là nét đặc trưng trong đời sống tâm linh của người Việt từ lâu đời. Ảnh minh họa: Internet

Cúng Rằm tháng 7 năm 2022 lúc mấy giờ là tốt nhất?

Theo Lịch vạn niên, Rằm tháng 7 năm 2022 rơi vào thứ Sáu, ngày 12/8/2022 dương lịch, tức ngày 15/7 năm Nhâm Dần.

Cúng Rằm tháng 7 từ 2-14 mà không cần xem tốt hay xấu bởi vì người xưa vẫn thường quan niệm, từ ngày mùng 2 đến ngày 14 tháng 7 âm lịch sẽ là thời điểm mà Diêm Vương cho mở Quỷ Môn Quan, để các vong hồn được về dương giới và thọ hưởng những lễ vật mà người dân cúng tế.

Còn ngày 15/7 sẽ là ngày giới hạn của kỳ "mở cửa" đó nên người âm sẽ rất khó để "trở về" hay không thể nhận được đồ thờ cúng. Do đó, người dân thường có thói quen cúng Rằm tháng 7 trước và thói quen này được lưu truyền từ đời này sang đời khác.

Theo các chuyên gia văn hóa và phong thủy thì các gia đình Việt nên tổ chức lễ cúng gia tiên, lễ cầu siêu Vu Lan vào ban ngày để tỏ lòng thành kính với bề trên. Thời gian từ khoảng 10 giờ – 12 giờ trưa là hợp lý nhất. Đây là giờ hoàng đạo và ít ma quỷ xuất hiện hơn. Khi đó, vong linh là người nhà sẽ được Thổ thần cho phép vào để thụ lộc mà không có sự quấy phá của các cô hồn dã quỷ được thả về trong ngày rằm tháng 7.

Đối với lễ cúng cô hồn, chúng sinh thì nên cúng vào chiều tối, diễn ra vào giờ Dậu (17 giờ - 19 giờ) là tốt nhất. Đây là thời gian nhập nhoạng, tranh sáng tranh tối nên các cô hồn có thể ăn uống được.

Ban ngày có ánh sáng mặt trời, các linh hồn trở về từ âm phủ rất yếu ớt. Nếu cúng ban ngày, các cô hồn sợ ánh sáng sẽ không thể nhận các vật phẩm mà gia chủ bày cúng. Tuy nhiên dù chọn giờ nào thì việc cúng cô hồn đều phải diễn ra trước 12 giờ trưa ngày 15/7. Bởi khi đó cửa địa ngục đóng lại.

Ngày Rằm tháng 7 năm nay trùng với ngày làm việc. Vì vậy, giờ cúng rằm sẽ được sắp xếp linh động theo công việc, giờ giấc của mỗi gia đình miễn sao ngày cúng rằm được diễn ra suôn sẻ là được.

Mỗi mâm cúng Rằm tháng 7 là sự thành tâm của mỗi gia đình. Thông thường, sẽ có 3 mâm cúng: mâm cúng Phật (cúng chay), mâm cúng gia tiên (cúng mặn), cúng chúng sinh.

Bên cạnh mâm cỗ thịnh soạn, thì việc chọn đúng giờ "hoàng đạo" để cúng Rằm tháng 7 cũng rất quan trọng. Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi cúng Rằm tháng 7 để tránh phạm kỵ

Khi thực hiện lễ cúng, người cúng hay người ngồi hành lễ cùng cần ăn mặc lịch sự, trang nghiêm để thể hiện lòng thành kính.

Trước khi cúng, cần lau dọn, vệ sinh sạch sẽ bàn thờ, lúc thắp hương không ai quấy rầy tránh việc ảnh hưởng đến không khí tôn nghiêm của buổi cúng.

Không cúng mặn cô hồn vì theo quan niệm tâm linh sẽ khơi dậy lòng tham sân si của các vong hồn. Trong quá trình cúng chúng sinh tránh đọc tên các thành viên trong gia đình và địa chỉ gia chủ.

Tuyệt đối không được ăn vụng đồ cúng.

Theo quan niệm dân gian, không hóa vàng mã của gia tiên chung với chúng sinh để tránh việc các cô hồn thọ hưởng đồ của người nhà đã khuất.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.