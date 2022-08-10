Chưa đầy 48 tiếng nữa bước qua Rằm tháng 7: TOP 4 con giáp được Phật Bà chở che, Cát Tinh nâng đỡ, vượt qua kiếp nạn, tiền tài khởi sắc toàn diện

Tâm linh - Tử vi 10/08/2022 06:44

Trong ngày Rằm của tháng cô hồn này, 4 con giáp may mắn làm bạn với Thần Tài, sự nghiệp có chiều hướng đi lên thấy rõ, bạn bè tề tựu giúp đỡ hết lòng.

Tuổi Hợi

Đây là con giáp có tính cách nhân hậu, hiền lành, sống dĩ hòa vi quý và thích giúp đỡ người khác, nên bất kể làm việc gì, chẳng may cuộc sống khó khăn thế nào cũng vượt qua ngoạn mục nhờ quý nhân giúp đỡ.

Chưa đầy 48 tiếng nữa bước qua Rằm tháng 7: TOP 4 con giáp được Phật Bà chở che, Cát Tinh nâng đỡ, vượt qua kiếp nạn, tiền tài khởi sắc toàn diện - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, những người tuổi Hợi chính là con giáp may mắn trong ngày Rằm tháng 7 âm lịch này. Nhờ có Thần Phật che chở, nên Hợi nhận được những cơ hội thăng tiến tốt đẹp.

Con giáp tuổi Hợi sẽ thu hoạch được nhiều hơn. Họ còn có quý nhân chỉ đường nên tài vận vô cùng suôn sẻ. Hợi có thể kiếm tiền bằng năng lực của mình và khiến cuộc đời của mình đạt lên tầm cao mới.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão vốn có tính cẩn trọng, chân thành. Ở Mão luôn toát ra luồng năng lượng tích cực và tinh thần học tập, lao động bền bỉ. Dù làm bất cứ việc gì Mão cũng luôn duy trì nguồn năng lượng tích cực đó.

Chưa đầy 48 tiếng nữa bước qua Rằm tháng 7: TOP 4 con giáp được Phật Bà chở che, Cát Tinh nâng đỡ, vượt qua kiếp nạn, tiền tài khởi sắc toàn diện - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho thấy, Rằm tháng 7 âm lịch này, những người tuổi Mão sẽ được Thần Tài soi đường chỉ lối. Chính vì vậy mà vận tài lộc cũng được khai mở. Không chỉ vậy, Mão còn có quý nhân phù trợ nên kiếm được bộn tiền, cuộc sống giàu sang phú quý ở ngay trước mắt.

Khi đang có sự thuận lợi về mọi mặt, người tuổi Mão nào kiên trì, vững vàng thì sự nghiệp sẽ tỏa sáng, giành được nhiều vinh quang mới. Với người tuổi Mão, nhân hòa làm nên tiền bạc, quý nhân vượng. Dù có gặp phiền toái cũng dễ dàng vượt qua do có quý nhân giúp đỡ.

Tuổi Sửu

Rằm tháng 7 âm lịch là một ngày quan trọng đối với nhiều người. Riêng với người tuổi Sửu thì ngày này cũng rất may mắn. Sửu có quý nhân phù trợ nên không gặp phải bất cứ vận hạn nào. Ngược lại may mắn còn tăng lên bội phần.

Chưa đầy 48 tiếng nữa bước qua Rằm tháng 7: TOP 4 con giáp được Phật Bà chở che, Cát Tinh nâng đỡ, vượt qua kiếp nạn, tiền tài khởi sắc toàn diện - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Sửu dù làm công ăn lương hay làm chủ cũng sẽ thu về nhiều tiền bạc. Không chỉ có tài vận như ý, con giáp này còn có tình duyên yên ấm, hạnh phúc, phơi phới hân hoan khiến ai cũng hờn.

Nếu như chăm chỉ hơn nữa thì người tuổi Sửu sẽ đạt được kết quả cao nhất mà mình mong muốn. Đây sẽ là khoảng thời gian vô cùng thuận lợi mà nếu như Sửu biết tận dụng thì sẽ thu về những khoản thu nhập chóng mặt.

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ được biết với tính cách cẩn trọng, chân thành. Ở con giáp này luôn toát ra luồng năng lượng tích cực và tinh thần học tập, lao động bền bỉ. Con giáp cẩn trọng khi làm bất cứ việc gì, luôn duy trì nguồn năng lượng tích cực tốt.

Chưa đầy 48 tiếng nữa bước qua Rằm tháng 7: TOP 4 con giáp được Phật Bà chở che, Cát Tinh nâng đỡ, vượt qua kiếp nạn, tiền tài khởi sắc toàn diện - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, Rằm tháng 7 âm lịch này, những người tuổi Tỵ sẽ được Thần Tài soi đường chỉ lối, vì thế mà vận tài lộc cũng được khai mở. Trong thời gian này, người tuổi Tỵ sẽ có quý nhân phù trợ nên Tý sẽ kiếm bộn tiền, cuộc sống giàu sang phú quý đang ở ngay trước mắt.

Thời gian sắp tới, Tỵ sẽ nhận nhiều tin tốt lành từ Thần Tài. Con giáp tràn đầy năng lượng nên làm việc gì cũng hoàn thành xuất sắc. Tỵ gặp nhiều may mắn trong vấn đề tài chính, đặc biệt là khi có quý nhân giúp đỡ. Nhìn chung, thời gian tới sẽ là quãng thời gian đáng mong chờ với nhiều điều kiện thăng hoa viên mãn cho tuổi Tỵ.

*  Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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