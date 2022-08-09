Thượng Đế đã sắp đặt sẵn: 3 con giáp nắm cơ hội trúng được quả đậm đổi đời giàu sang đúng ngày 9/9 tới đây, phúc khí tràn biển Đông, tài lộc vượng phát 'như mưa trút nước'

Tử vi dự báo rằng, trong giai đoạn tới, những con giáp này sẽ hưởng phúc lộc dồi dào, cuộc sống bình an.
- Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (13/7 âm lịch), ai xui xẻo mặc ai, 3 con giáp này vận trình hanh thông, đường công danh xán lạn, tiền tài tăng như phi mã
- Đúng 0h đêm nay (10/8), giờ lành đã điểm: Sao Thiên Vương tinh tú chiếu mệnh, 3 con giáp vượt ải khổ thành công, chính thức bước sang trang mới cuộc đời
Tuổi Dần
Không con giáp nào có thể vượt qua tuổi Dần về khả năng sáng tạo và ý tưởng làm giàu. Tuổi Dần không phải người nói nhiều, kể lể dài dòng mà họ sẽ luôn bắt tay vào thực hiện, dùng hành động thiết thực để đạt được các mục tiêu của mình.
Khả năng kiếm tiền của người tuổi Dần sẽ được phát huy tối đa kể từ ngày 9/9 dương lịch tới đây. Cụ thể,kể từ thời điểm này trở đi, người tuổi Dần không những gặp nhiều may mắn mà còn được quý nhân phù trợ, gặt hái được thành công một cách nhanh chóng. Thậm chí khi gặp phải khó khăn, họ cũng giải quyết tốt và thẳng bước đến với cuộc sống trong mơ.
Đặc biệt, nhờ được Thần Tài trông nom, tài lộc của Dần vô cùng hanh thông, làm việc gì cũng có quý nhân phù trợ nên "làm đâu thắng đấy". Nhất là các kế hoạch đầu tư gặp thời cơ khởi sắc.
Tuổi Tuất
Đây là con giáp có tính cách nhân hậu, hiền lành, sống dĩ hòa vi quý và thích giúp đỡ người khác, nên bất kể làm việc gì, chẳng may cuộc sống khó khăn thế nào cũng vượt qua ngoạn mục nhờ quý nhân giúp đỡ.
Theo tử vi cho biết, ngày 9/9 sắp tới đây, con giáp này gặp thiên thời địa lợi nhân hòa, có cơ hội phát tài. Vận quý nhân của tuổi Tuất tương đối vượng, luôn có người giúp đỡ khi bản mệnh gặp khó khăn. Đường sự nghiệp hanh thông, Tuất có được thành công khiến nhiều người thấy ghen tị. Tài lộc thuận lợi, các nguồn thu tăng vì Tuất có nhiều cơ hội kiếm tiền.
Nhờ sự cố gắng phấn đấu không ngừng nghỉ, con giáp này sẽ nhanh chóng chạm tay tới mục tiêu đã đặt ra, thậm chí gặt hái thành công đáng ngưỡng mộ. Thời đại hoàng kim của con giáp đã đến, Tuất hãy tận dụng mọi thời cơ để làm giàu.
Tuổi Mão
Trong thời gian qua, tuổi Mão gặp nhiều vất vả, gian truân. Tuy vậy, con giáp này chưa bao giờ nản lòng. Sau này, vận trình của tuổi Mão sẽ có sự chuyển biến tích cực, những nỗ lực cố gắng sẽ được đền đáp xứng đáng.
Tử vi dự báo rằng, từ ngày 9/9, con giáp này sẽ gặp nhiều bước tiến bất ngờ trong sự nghiệp. Mọi chuyện dường như đang giậm chân tại chỗ thì sẽ có tiến triển tốt, thoát khỏi bế tắc. Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Mão được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Việc mà tuổi Mão cần làm là bình tĩnh để nắm bắt thời cơ, gây dựng cuộc sống viên mãn.
Từ giờ đến cuối năm, vận may liên tiếp gõ cửa nhà tuổi Mão. Con giáp này có thể thăng quan tiến chức, tăng lương hoặc tìm được công việc tay trái tăng thêm thu nhập. Người làm kinh doanh cũng phát triển rực rỡ, thu lời nhiều hơn. Những kế hoạch hoặc hợp đồng mới có thể xuất hiện, giúp tuổi Mão thu về nguồn lợi nhuận lớn hơn. Khoảng thời gian sắp tới, người tuổi Mão cần tỉnh táo, sáng suốt để nắm bắt thời cơ và đưa ra các quyết định chính xác, giúp túi tiền ngày một lớn hơn.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm