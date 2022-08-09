Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (13/7 âm lịch), ai xui xẻo mặc ai, 3 con giáp này vận trình hanh thông, đường công danh xán lạn, tiền tài tăng như phi mã

Tâm linh - Tử vi 09/08/2022 13:45

Kể từ ngày 13/7 âm lịch này trở đi, có 3 con giáp dễ gặt hái nhiều may mắn, giàu sang phú quý không ai bằng.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Tý có tính tình ngay thẳng, có sao nói vậy. Họ nói được, làm được, không bao giờ lừa dối người khác. Trong công việc, họ thể hiện bản thân mình là người có trách nhiệm, tận tâm với công việc. 

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (13/7 âm lịch), ai xui xẻo mặc ai, 3 con giáp này vận trình hanh thông, đường công danh xán lạn, tiền tài tăng như phi mã - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bước sang ngày 13/7 âm lịch này, con giáp tuổi Tý gặp nhiều may mắn, sự nghiệp khởi sắc. Người tuổi này làm công ăn lương sẽ được cấp trên tin tưởng, trọng dụng. Tài hùng biện của con giáp này sẽ gây ấn tượng với người khác. Trong khi đó, người làm kinh doanh sẽ thuyết phục được khách hàng ký hợp đồng với mình.

Ngoài ra, con giáp này cũng tạo dựng được các mối quan hệ có lợi cho công việc, cuộc sống của bản thân. Những người tuổi Tý được dự báo thời gian sắp tới sẽ có đường tình duyên hạnh phúc. Người còn cô đơn cũng sẽ tìm thấy nửa kia phù hợp với bản thân.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu nếu là nam thường ngay thẳng, kiên cường. Trong khi người tuổi Dậu nếu là nữ thường đoan trang, khéo léo. Con giáp này cương nghị, ngoan cường, không ngại gian khổ, dám thử thách bản thân.

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (13/7 âm lịch), ai xui xẻo mặc ai, 3 con giáp này vận trình hanh thông, đường công danh xán lạn, tiền tài tăng như phi mã - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bắt đầu từ ngày 13/7 âm lịch này, con giáp tuổi Dậu có tài vận hanh thông. Sự nghiệp của họ lên hương trông thấy, vận khí ngày càng vượng. Người tuổi này làm ăn buôn bán thì các thương vụ đều suôn sẻ.

Trong khi đó, người tuổi Dậu trồng trọt chăn nuôi thì vụ mùa bội thu, nông sản bán được giá, mang lại nguồn thu dồi dào. Những mơ ước, dự định của con giáp này bấy lâu nay cũng có cơ hội trở thành sự thực. Kể từ thời điểm này trở đi, nhờ có thêm sự giúp đỡ của quý nhân, con giáp tuổi Dậu sự nghiệp càng thịnh vượng, công danh như ý, như cá gặp nước, làm gì cũng suôn sẻ.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ được xem là một trong những con giáp may mắn, thường gặp nhiều quý nhân trong cuộc sống. Chưa kể, họ cũng là người có trách nhiệm với những việc mình làm, luôn nỗ lực, cố gắng để hoàn thiện bản thân và tìm kiếm cơ hội phát triển cả tình cảm lẫn tiền tài.

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (13/7 âm lịch), ai xui xẻo mặc ai, 3 con giáp này vận trình hanh thông, đường công danh xán lạn, tiền tài tăng như phi mã - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những ngày đầu tháng 7 vừa qua có thể không mấy thuận lợi trong công việc của một số người tuổi Ngọ vì nhiều lý do. Nhưng kể từ ngày 13/7 âm lịch này trở đi, cuộc sống của tuổi Ngọ sẽ ngày càng có nhiều diễn biến tích cực. Đặc biệt, người tuổi Ngọ vốn thông minh, tháo vát nên quãng thời gian tới thật sự rất đáng mong đợi, khi nhiều cơ hội đang trưng bày trước mắt con giáp này.

Đặc biệt, nửa cuối năm 2022 được xem là khoảng thời gian người tuổi Ngọ cực kỳ thăng hoa, viên mãn trong cuộc sống lẫn sự nghiệp, công việc. Không chỉ có nhà có xe, thăng chức tăng lương mà còn có thể kết hôn, sinh con.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

Đúng 0h đêm nay (10/8), giờ lành đã điểm: Sao Thiên Vương tinh tú chiếu mệnh, 3 con giáp vượt ải khổ thành công, chính thức bước sang trang mới cuộc đời

Đúng 0h đêm nay (10/8), giờ lành đã điểm: Sao Thiên Vương tinh tú chiếu mệnh, 3 con giáp vượt ải khổ thành công, chính thức bước sang trang mới cuộc đời

Những ngày tháng sắp tới đây, 3 con giáp này sẽ được Ngọc Hoàng thương mến nên con đường quan lộ, tiền bạc vô cùng hanh thông rực rỡ.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn 12 con giáp tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 1 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 3 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 4 giờ 22 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 5 giờ 22 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 37 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 5 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng