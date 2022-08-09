Đúng 0h đêm nay (10/8), giờ lành đã điểm: Sao Thiên Vương tinh tú chiếu mệnh, 3 con giáp vượt ải khổ thành công, chính thức bước sang trang mới cuộc đời

Tâm linh - Tử vi 09/08/2022 11:44

Những ngày tháng sắp tới đây, 3 con giáp này sẽ được Ngọc Hoàng thương mến nên con đường quan lộ, tiền bạc vô cùng hanh thông rực rỡ.

Tuổi Sửu

Trong số 12 con giáp, tuổi Sửu nổi tiếng là người chịu thương chịu khó và phải đối mặt với nhiều gian truân khi còn trẻ. Nhưng từ giai đoạn trung niên trở đi, họ sẽ bỏ lại khó khăn phía sau mà nhường chỗ cho may mắn ập đến khiến người tuổi Sửu có muốn nghèo cũng không được.

Đúng 0h đêm nay (10/8), giờ lành đã điểm: Sao Thiên Vương tinh tú chiếu mệnh, 3 con giáp vượt ải khổ thành công, chính thức bước sang trang mới cuộc đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, đúng 0h đêm nay (10/8), nhờ Tam Hợp cục nâng đỡ, người tuổi Sửu được dự báo đón vận quý nhân khá vượng. Cát tinh mang đến cho con giáp này những tin vui về cơ hội thăng tiến trong công việc. 

Trong thời gian sắp tới, người tuổi Sửu sẽ kiếm thêm thu nhập từ nghề tay trái, Sửu còn có cơ hội được thử sức trong môi trường làm việc mới với con đường thăng tiến khiến cho cuộc sống của họ thăng hoa viễn mãn ít ai ngờ tới. Chẳng những là người làm công ăn lương mà cả người làm kinh doanh cũng có điềm báo phát tài, tiền bạc ào ào đổ về, không cần phải lo lắng quá nhiều. Chất lượng cuộc sống nhờ thế nhanh chóng được cải thiện.

Tuổi Hợi

Thiên Tài xuất hiện trong tử vi ngày mai (10/8) của người tuổi Hợi, cho thấy con giáp này đón nhiều cơ hội cải thiện vận tài lộc của mình. Bản mệnh càng dám nghĩ dám làm, chăm chỉ bao nhiêu thì khả năng phát tài càng lớn bây nhiêu. Đây là giai đoạn tuổi Hợi có thể chuyển mình trong tài vận. Con giáp này thu hút nhiều tài lộc, làm đâu được đó, sự nghiệp và cuộc sống đều viên mãn.

Đúng 0h đêm nay (10/8), giờ lành đã điểm: Sao Thiên Vương tinh tú chiếu mệnh, 3 con giáp vượt ải khổ thành công, chính thức bước sang trang mới cuộc đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống của con giáp này sẽ có nhiều sự chuyển biến đáng kể trong thời gian tới, khiến họ muốn gì được nấy. Đây cũng là cơ hội thăng chức, tăng lương với số tiền thưởng cực lớn hãy cùng chờ đón nhé. Việc làm ăn của tuổi Hợi cũng sẽ dần đi vào quỹ đạo. 

Chuyện tình cảm được ngũ hành tương sinh nâng đỡ nên không xảy ra khúc mắc nào quá lớn. Những người đang yêu được gia đình đồng thuận. Để tình yêu phát triển thêm, cả hai nên dành thời gian để tìm hiểu thêm và vun vén cho tình cảm này.

Tuổi Mão

Những ngày gần đây, người tuổi Mão gặp phải khá nhiều chuyện không như ý. Vì tình hình tài chính không khả quan nên họ tuyệt đối không dám mơ về viễn cảnh cuộc sống sung túc.

Đúng 0h đêm nay (10/8), giờ lành đã điểm: Sao Thiên Vương tinh tú chiếu mệnh, 3 con giáp vượt ải khổ thành công, chính thức bước sang trang mới cuộc đời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, bước qua ngày mai (10/8) mọi thứ sẽ biến chuyển 180% với những người cầm tinh con Mèo. Vận may bất ngờ sẽ xuất hiện, tinh thần của người tuổi Mão nhờ thế mà cũng thay đổi chóng mặt theo chiều hướng tích cực hơn. Họ tràn đầy năng lượng và sức sống, chỉ cần thêm một chút chăm chỉ nỗ lực thôi, tài vận của họ sẽ tự khắc tới, giúp họ kiếm được rất nhiều tiền.

Nhìn chung trong khoảng thời gian sắp tới, người tuổi Mão sẽ có vận số hanh thông, phát triển nhanh chóng nên tương đối bận rộn. Biết hợp tác với những người xung quanh, sự phát triển của họ thậm chí còn dễ dàng và thuận lợi hơn, vận khí gia tăng chóng mắn. 

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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