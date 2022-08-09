Đồng hồ điểm đúng 12 giờ trưa mai (10/8/2022), Nam Tào đã 'chấm' 3 con giáp thoát khỏi hung tinh Ngũ quỷ án ngữ, khai thông bế tắc, cuộc sống lên hương bội phần

Dự đoán vào lúc 12 giờ trưa ngày 10/8, người tuổi Thìn có Thần Tài gõ cửa, tài lộc dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh. Chỉ cần nỗ lực hết mình là họ có tiền bạc đầy túi, sự nghiệp không ngừng đi lên. Trong thời điểm này, vận quý nhân của họ cũng rất vượng. Họ dễ được bậc tiền bối chia sẻ kinh nghiệm, định hướng cho tương lai sắp tới.

Người tuổi Thìn tính cách rộng rãi, hào phóng. Họ là người giàu ý chí vươn lên, trung thành, đáng tin cậy và chuyên nghiệp. Người tuổi này sẵn sàng cạnh tranh, không ngại đương đầu với những khó khăn, thử thách và rất ham học hỏi. Đứng trước mỗi khó khăn, con giáp này luôn giữ được tâm thế bình tĩnh và cái đầu lạnh

Trời sinh những người tuổi Mùi vốn thông minh, lanh lợi, luôn biết tận dụng mọi cơ hội xung quanh để đổi đời. So với những con giáp khác, người tuổi Mùi khá tài giỏi, vào giai đoạn tiền vận họ có thể gặt hái được nhiều thành công, có người còn công thành danh toại, đổi đời sau một đêm.

Kể từ thời điểm này trở đi, Thìn sẽ nhận được nhiều hỷ sự, khổ tận rồi, đến lúc cam lai rồi, vì vậy không có gì phải lo lắng nữa. Những ngày tháng sắp tới, tuổi Thìn phải vững tâm, phát huy hết tiềm năng vốn có, thời gian tới cuộc sống có đổi đời theo một cách khác, cuối năm có khi mua nhà mua xe, ai nghèo sẽ giàu có, ai giàu sẽ ngày càng giàu hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, năm 2022 là một năm có nhiều biến động đối với tuổi Mùi. Những tháng đầu năm, những người tuổi Mùi đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, thậm chí có người còn "lên bờ xuống ruộng" vì vận xui. Tuy nhiên, từ những tháng giữa năm năm thì mọi chuyện dần có chuyển biến tích cực.

Cụ thể, từ ngày 10/8 này trở đi, tuổi Mùi sẽ qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai, càng làm việc sẽ càng thành công, chưa ngừng ở đó, họ còn gặp được nhiều quý nhân, sẽ được đưa đường dẫn lối giúp cuộc sống những ngày tháng sau nay trọn vẹn đủ đầy.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ được biết đến là người thông minh, tài trí, khéo đối nhân xử thế. Người tuổi này miệng hay nói, chân hay đi nên ít khi được nghỉ ngơi, nhàn nhã. Cũng chính vì chăm chỉ làm việc nên họ ngày càng trau dồi được tài năng, bản lĩnh.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi có nói, đúng 12 giờ trưa ngày 10/8 này, người tuổi Tỵ được Thần Tài để mắt nên nhiều cơ hội làm ăn phát tài, phát lộc. Nếu làm công ăn lương, công việc của bạn có nhiều khởi sắc khi bạn được cấp trên tin tưởng, giao phó nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Nếu làm kinh doanh, người tuổi này buôn may bán đắt, tiền về như nước. Tuổi Tỵ sẽ là một trong số con giáp may mắn với ví tiền căng phồng, ngân khố tăng vọt, không phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Ngoài sự nghiệp suôn sẻ, chuyện tình duyên của tuổi Tỵ kể từ đây cũng thăng hoa hơn. Sau thời gian tìm kiếm, chờ đợi, người độc thân có thể gặp được đối tượng ưng ý để nghĩ tới chuyện tiến xa hơn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm