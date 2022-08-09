Đồng hồ điểm đúng 12 giờ trưa mai (10/8/2022), Nam Tào đã 'chấm' 3 con giáp thoát khỏi hung tinh Ngũ quỷ án ngữ, khai thông bế tắc, cuộc sống lên hương bội phần

Tâm linh - Tử vi 09/08/2022 14:46

Tử vi cho biết, đúng 12 giờ trưa 10/8, những con giáp dưới đây may mắn được sao tốt soi chiếu, mang đến quý nhân và những điều thuận lợi, tốt đẹp.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn tính cách rộng rãi, hào phóng. Họ là người giàu ý chí vươn lên, trung thành, đáng tin cậy và chuyên nghiệp. Người tuổi này sẵn sàng cạnh tranh, không ngại đương đầu với những khó khăn, thử thách và rất ham học hỏi. Đứng trước mỗi khó khăn, con giáp này luôn giữ được tâm thế bình tĩnh và cái đầu lạnh

Đồng hồ điểm đúng 12 giờ trưa mai (10/8/2022), Nam Tào đã 'chấm' 3 con giáp thoát khỏi hung tinh Ngũ quỷ án ngữ, khai thông bế tắc, cuộc sống lên hương bội phần - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dự đoán vào lúc 12 giờ trưa ngày 10/8, người tuổi Thìn có Thần Tài gõ cửa, tài lộc dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh. Chỉ cần nỗ lực hết mình là họ có tiền bạc đầy túi, sự nghiệp không ngừng đi lên. Trong thời điểm này, vận quý nhân của họ cũng rất vượng. Họ dễ được bậc tiền bối chia sẻ kinh nghiệm, định hướng cho tương lai sắp tới.

Kể từ thời điểm này trở đi, Thìn sẽ nhận được nhiều hỷ sự, khổ tận rồi, đến lúc cam lai rồi, vì vậy không có gì phải lo lắng nữa. Những ngày tháng sắp tới, tuổi Thìn phải vững tâm, phát huy hết tiềm năng vốn có, thời gian tới cuộc sống có đổi đời theo một cách khác, cuối năm có khi mua nhà mua xe, ai nghèo sẽ giàu có, ai giàu sẽ ngày càng giàu hơn.

Tuổi Mùi

Trời sinh những người tuổi Mùi vốn thông minh, lanh lợi, luôn biết tận dụng mọi cơ hội xung quanh để đổi đời. So với những con giáp khác, người tuổi Mùi khá tài giỏi, vào giai đoạn tiền vận họ có thể gặt hái được nhiều thành công, có người còn công thành danh toại, đổi đời sau một đêm.

Đồng hồ điểm đúng 12 giờ trưa mai (10/8/2022), Nam Tào đã 'chấm' 3 con giáp thoát khỏi hung tinh Ngũ quỷ án ngữ, khai thông bế tắc, cuộc sống lên hương bội phần - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, năm 2022 là một năm có nhiều biến động đối với tuổi Mùi. Những tháng đầu năm, những người tuổi Mùi đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, thậm chí có người còn "lên bờ xuống ruộng" vì vận xui. Tuy nhiên, từ những tháng giữa năm năm thì mọi chuyện dần có chuyển biến tích cực.

Cụ thể, từ ngày 10/8 này trở đi, tuổi Mùi sẽ qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai, càng làm việc sẽ càng thành công, chưa ngừng ở đó, họ còn gặp được nhiều quý nhân, sẽ được đưa đường dẫn lối giúp cuộc sống những ngày tháng sau nay trọn vẹn đủ đầy.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ được biết đến là người thông minh, tài trí, khéo đối nhân xử thế. Người tuổi này miệng hay nói, chân hay đi nên ít khi được nghỉ ngơi, nhàn nhã. Cũng chính vì chăm chỉ làm việc nên họ ngày càng trau dồi được tài năng, bản lĩnh.

Đồng hồ điểm đúng 12 giờ trưa mai (10/8/2022), Nam Tào đã 'chấm' 3 con giáp thoát khỏi hung tinh Ngũ quỷ án ngữ, khai thông bế tắc, cuộc sống lên hương bội phần - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi có nói, đúng 12 giờ trưa ngày 10/8 này, người tuổi Tỵ được Thần Tài để mắt nên nhiều cơ hội làm ăn phát tài, phát lộc. Nếu làm công ăn lương, công việc của bạn có nhiều khởi sắc khi bạn được cấp trên tin tưởng, giao phó nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Nếu làm kinh doanh, người tuổi này buôn may bán đắt, tiền về như nước. Tuổi Tỵ sẽ là một trong số con giáp may mắn với ví tiền căng phồng, ngân khố tăng vọt, không phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Ngoài sự nghiệp suôn sẻ, chuyện tình duyên của tuổi Tỵ kể từ đây cũng thăng hoa hơn. Sau thời gian tìm kiếm, chờ đợi, người độc thân có thể gặp được đối tượng ưng ý để nghĩ tới chuyện tiến xa hơn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (13/7 âm lịch), ai xui xẻo mặc ai, 3 con giáp này vận trình hanh thông, đường công danh xán lạn, tiền tài tăng như phi mã

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (13/7 âm lịch), ai xui xẻo mặc ai, 3 con giáp này vận trình hanh thông, đường công danh xán lạn, tiền tài tăng như phi mã

Kể từ ngày 13/7 âm lịch này trở đi, có 3 con giáp dễ gặt hái nhiều may mắn, giàu sang phú quý không ai bằng.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 3 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 4 giờ 23 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 5 giờ 23 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 38 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 5 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng