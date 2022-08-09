3 con giáp nào có 'duyên' trúng số vào ngày lễ Vu Lan (15/7 âm lịch) sắp tới?

Tâm linh - Tử vi 09/08/2022 18:56

Đúng ngày lễ Vu Lan (15/7 âm lịch) này, top 3 con giáp may mắn dưới đây bỗng chốc có tiền tỷ trong tay, phất lên giàu có khiến nhiều người phải ganh tỵ.

Tuổi Sửu

Sửu dù sinh ra không ngậm thìa vàng nhưng do con giáp này luôn biết cách vươn lên trong cuộc sống nên chẳng bao giờ thiếu tiền. Sửu không ngại hiện trạng, dám thách thức tương lai, có thể giỏi hơn những người khác dù đang tìm kiếm tiền bạc hay đang nỗ lực trong sự nghiệp.

3 con giáp nào có 'duyên' trúng số vào ngày lễ Vu Lan (15/7 âm lịch) sắp tới? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đúng ngày lễ Vu Lan (15/7 âm lịch) này, con giáp tuổi Sửu phất lên phát tài. Con giáp được cấp trên nhìn nhận năng lực, ngoài ra cách đối nhân xử thế của con giáp này cũng rất được lòng mọi người xung quanh nên thuận lợi thăng tiến. Sửu biết tận dụng cơ hội này để phát huy tối đa khả năng của mình. Vận tài lộc của con giáp trở nên hưng thịnh, Sửu có của ăn của để, tiền bạc phủ phê.

Công việc trong thời gian tới được giải quyết êm xuôi, Sửu chỉ cần hòa nhã hưởng thái bình. Đường tài lộc hưng vượng, con giáp may mắn này thoải mái chi tiêu, không cần lo nghĩ.

Tuổi Thân

Cái tên tiếp theo nằm trong số các con giáp đổi vận giàu sụ kể từ Rằm tháng 7 âm lịch này chính là người tuổi Thân. Bạn sẽ dần cảm thấy cuộc sống và sự nghiệp của mình đang chuyển sang một hướng mới.

Đặc biệt, nhờ được Thần Tài trông nom, tài lộc của Thân vô cùng hanh thông, làm việc gì cũng có quý nhân phù trợ nên "làm đâu thắng đấy". Nhất là các kế hoạch đầu tư gặp thời cơ khởi sắc.

3 con giáp nào có 'duyên' trúng số vào ngày lễ Vu Lan (15/7 âm lịch) sắp tới? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Với sự tự tin, tinh thần cầu tiến, ý chí kiên định, tuổi này có thể vượt qua thách thức của công việc trong nửa cuối năm còn lại và đạt được thành công lớn, tài lộc ngày một dồi dào.

Tử vi dự báo rằng, vận trình của người tuổi Sửu trong Rằm tháng 7 âm lịch này được quan hệ tương sinh với Thái Tuế và được nhiều cát tinh chiếu mạng hỗ trợ rất nhiều. Với sự thông minh và hành xử khéo léo, con giáp này có thể giải quyết công việc cũng như khắc phục khó khăn một cách dễ dàng.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi tính tình trầm lắng, thực tế và cần cù, chịu khó. Đối với bất kỳ việc gì trong đời, họ đều phải nắm chắc đằng cán mới triển khai. Chính thói quen tỉ mỉ và cẩn thận này cộng với sự nỗ lực không ngừng đã giúp cho người tuổi Hợi bứt phá trong ngày Rằm tháng 7 âm lịch này.

3 con giáp nào có 'duyên' trúng số vào ngày lễ Vu Lan (15/7 âm lịch) sắp tới? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những ngày tháng tới đây người tuổi Hợi cũng được vận may "bủa vây", gặp nhiều quý nhân giúp đỡ, thu nhập trong sự nghiệp đều đặn tăng lên, càng làm việc chăm chỉ thì càng gặp nhiều may mắn, gặp nhiều chuyện vui.

Điều lưu ý duy nhất cho người tuổi Hợi là phải chú ý không được liều lĩnh, giải quyết vấn đề chậm rãi, có phương pháp rõ ràng đừng đụng đâu làm đó cho xong. Đồng thời, tuổi Hợi cũng phải chủ động học hỏi nâng cao trình độ kinh doanh của mình mới nhanh chóng tiến bộ, có thêm nhiều tiền bạc.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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