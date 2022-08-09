Bước qua đêm nay (9/8), Thần Tài vẫy gọi ngàn sao may mắn, Cát Tinh tề tựu: 3 con giáp đón nhận tài lộc vô biên, hồng phúc rợp trời, người người ghen tỵ đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 09/08/2022 17:49

Tử vi cho biết, trong những ngày sắp tới, có 3 con giáp được dự báo sẽ đổi vận và gặp nhiều may mắn, mọi chuyện vô cùng hanh thông, thuận lợi.

Tuổi Dậu

Con giáp Gà có nhiều bạn bè, họ rất chân thành với mọi người, thích theo đuổi sự hoàn hảo, đặc biệt chân thành với người khác, có dũng khí làm việc gì, có nhiều ý tưởng và dám bắt tay thực hiện. Họ rất kiên cường và có sức chịu đựng.

Bước qua đêm nay (9/8), Thần Tài vẫy gọi ngàn sao may mắn, Cát Tinh tề tựu: 3 con giáp đón nhận tài lộc vô biên, hồng phúc rợp trời, người người ghen tỵ đỏ mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, bước qua đêm nay (9/8), vận may đào hoa của người tuổi Dậu sẽ tăng cao, không chỉ tài lộc tăng vọt mà sự nghiệp cũng vượng phát, cả đời có phúc. Cuộc sống tự do, có nhiều người giúp đỡ thì tài lộc sung túc, những niềm vui bất ngờ liên tiếp ập đến, may mắn trời cho, mai sau con trai sẽ thành rồng, con gái thành phượng.

Thu nhập của Dậu trong những ngày tới tăng vọt, họ được quý nhân giúp đỡ, làm việc gì cũng dễ thành công, gặp nhiều may mắn, xung quanh có nhiều chuyện vui, cuộc sống an vui hạnh phúc. Hãy tin tưởng vào bản thân, Dậu không phải lo lắng gì hết, chỉ cần tập trung làm tốt việc của mình thì chắc chắn ông trời sẽ không phụ lòng người.

Tuổi Mùi

Bản tính hiền lành, sự lương thiện, tốt bụng hay giúp đỡ người khác của người tuổi Mùi khiến họ được nhiều người trân trọng và thương yêu. Người tuổi Mùi cũng có những mối nhân duyên đặc biệt trong đời, sự tri kỷ mà không phải ai muốn cũng gặp được.

Bước qua đêm nay (9/8), Thần Tài vẫy gọi ngàn sao may mắn, Cát Tinh tề tựu: 3 con giáp đón nhận tài lộc vô biên, hồng phúc rợp trời, người người ghen tỵ đỏ mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhiều nhà tiên tri đồng loạt phán đoán, bước qua đêm 9/8, vận may sẽ đến với cuộc sống của người tuổi Mùi, nếu biết nắm bắt cơ hội thì họ sẽ gặt hái được nhiều tiền. Sự phấn đấu không ngừng nghỉ trong thời gian qua sẽ giúp Mùi đạt được không ít thành công trong công việc. Hãy nắm bắt lấy thời cơ khi đã chín muồi, được Thần Tài ưu ái, an tâm công sức vất vả bạn đã bỏ ra sẽ đem lại thành quả vô cùng xứng đáng.

Cuối năm 2022 là khoảng thời gian người tuổi Mùi thăng hoa, viên mãn trong cuộc sống lẫn sự nghiệp, công việc. Không chỉ có nhà có xe, thăng chức tăng lương mà còn có thể kết hôn, sinh con.

Tuổi Tỵ

Bước qua đêm nay (9/8), tuổi Tỵ cho thấy khả năng kiếm được nhiều tiền bằng chính năng lực và bản lĩnh của mình. Nhờ sự nhanh nhạy của bản thân, bạn có thể không mất nhiều thời gian để nắm bắt cơ hội tốt ngay trước mắt.

Dù là người làm công ăn lương hay đang khởi nghiệp, tự làm chủ công việc, tuổi Dần đều có thể gặp được những cơ hội phát triển tốt. Chỉ cần con giáp này nắm bắt được thời cơ, phát huy tối đa năng lực thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ, tiền tài ngày càng nhiều.

Bước qua đêm nay (9/8), Thần Tài vẫy gọi ngàn sao may mắn, Cát Tinh tề tựu: 3 con giáp đón nhận tài lộc vô biên, hồng phúc rợp trời, người người ghen tỵ đỏ mắt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Với những tuổi Tỵ đang mong muốn nhảy việc, bạn sẽ tìm được một hướng đi mới cho sự nghiệp của mình, điều vui mừng nhất là nó lại hoàn toàn phù hợp với chuyên môn và đam mê của bạn. Những nỗ lực hết mình của bạn trong thời gian qua đã đến lúc nhận về những kết quả xứng đáng.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đồng hồ điểm đúng 12 giờ trưa mai (10/8/2022), Nam Tào đã 'chấm' 3 con giáp thoát khỏi hung tinh Ngũ quỷ án ngữ, khai thông bế tắc, cuộc sống lên hương bội phần

Đồng hồ điểm đúng 12 giờ trưa mai (10/8/2022), Nam Tào đã 'chấm' 3 con giáp thoát khỏi hung tinh Ngũ quỷ án ngữ, khai thông bế tắc, cuộc sống lên hương bội phần

Tử vi cho biết, đúng 12 giờ trưa 10/8, những con giáp dưới đây may mắn được sao tốt soi chiếu, mang đến quý nhân và những điều thuận lợi, tốt đẹp.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp 12 con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 3 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 4 giờ 8 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 5 giờ 8 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 5 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng