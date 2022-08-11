Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (Rằm tháng 7), giờ thiêng đã đến: Phật Bà hiển linh mời gọi Cát Tinh, 3 con giáp được độ trì qua ải khổ, giàu có bất ngờ

Tử vi nói rằng, đúng 0h ngày Rằm tháng 7 âm lịch, vận mệnh của con giáp tuổi Dậu đổi gió xoay chiều. Kể từ thời điểm này trở đi, Dậu nhận lộc từ ơn trên nên gặp nhiều may mắn. Người cầm tinh con Gà sẽ có những chuỗi ngày phía trước khá tốt lành, gặp hung hóa cát, gặp dữ hóa lành, phúc lộc tràn trề.

Dậu có tính cách chăm chỉ, siêng năng và luôn muốn làm giàu. Con giáp này có thể sinh ra trong hoàn cảnh không sung túc nhưng không bao giờ phó mặc cuộc đời cho số phận mà không ngừng vươn lên tìm kiếm cơ hội đổi đời. Bước vào một giai đoạn nhất định, cuộc sống của tuổi Dậu sẽ thăng hoa khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Trời sinh những người tuổi Tỵ có tính cách mạnh mẽ, kiên định và luôn tham vọng xây dựng cuộc sống đầy quyền lực và nhiều tiền. So với những con giáp khác, người tuổi Tỵ thường có bản lĩnh hơn người, biết đối mặt với khó khăn trắc trở, xem sự vấp ngã là động lực để tiến đến thành công trong tương lai, nhờ vậy mà dễ dàng gặt hái được nhiều thành công.

Người tuổi Dậu hãy nắm lấy cơ may tài lộc mở ra trước mắt, nếu con giáp này biết nhanh nhạy nắm bắt cơ hội thì còn có được nguồn tài lộc dồi dào như nước chảy trong nguồn chẳng bao giờ cạn nữa. Không dừng lại ở mức tăng trưởng mà Dậu còn liên tiếp có cơ hội tích lũy, mở rộng các khoản đầu tư.

Ảnh minh họa: Internet

Đúng 0h ngày Rằm tháng 7 này, nhờ có Hữu Bật xuất hiện đã chống đỡ lại các hung tinh giúp cho vận trình của con giáp tuổi Tỵ thời gian tới được thăng hoa. Những ngày tháng phía trước, vượng khí mở ra, Tỵ sẽ được chọn vào tuổi có tài lộc lên cao, sự nghiệp hanh thông, hãy nắm bắt cơ hội để làm việc chăm chỉ, phát huy hết khả năng của mình.

Việc làm ăn ngày càng bội thu, tích lũy thêm được nhiều của cải và sống một cuộc sống hạnh phúc thịnh vượng, bản mệnh nên tận dụng khoảng thời gian may mắn này để làm tiền đề phát triển hơn nữa trong tương lai.

Tuổi Hợi

Tam Hội giúp sức, người tuổi Hợi xây dựng được quan hệ hài hòa với mọi người xung quanh. Hợi là con giáp sống biết điều, hiếm khi để người khác phải chịu thiệt thòi khi chơi với mình.

Ảnh minh họa: Internet

Rằm tháng 7 này được hưởng lộc Thần Tài, những người làm kinh doanh, hay phải gặp gỡ khách hàng, đi xa làm ăn sẽ có tin vui, những khó khăn trong công việc sớm được giải quyết nhanh gọn lẹ.

Tuổi Hợi vốn là người rất chu đáo, làm việc gì cũng được nhiều người biết đến, không thiếu quý nhân giúp đỡ, đặc biệt trong dịp tới, người tuổi này có thể quét sạch vận rủi, mở ra cơ hội mới và bất ngờ, làm gì cũng sẽ suôn sẻ.

Cải thiện điều kiện sống cũng sẽ đi kèm với may mắn giàu có, trong Rằm tháng 7 âm này, người tuổi Hợi có thể gặp nhiều may mắn, không chỉ tài vận ngày càng hanh thông mà sự nghiệp phát triển cũng vô cùng tốt.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm