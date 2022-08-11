Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (Rằm tháng 7), giờ thiêng đã đến: Phật Bà hiển linh mời gọi Cát Tinh, 3 con giáp được độ trì qua ải khổ, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 11/08/2022 08:34

Dù trúng tháng cô hồn nhưng 3 con giáp dưới đây vẫn được lộc Thần Tài cho, đúng là sống có đức mặc sức mà ăn.

Tuổi Dậu

Dậu có tính cách chăm chỉ, siêng năng và luôn muốn làm giàu. Con giáp này có thể sinh ra trong hoàn cảnh không sung túc nhưng không bao giờ phó mặc cuộc đời cho số phận mà không ngừng vươn lên tìm kiếm cơ hội đổi đời. Bước vào một giai đoạn nhất định, cuộc sống của tuổi Dậu sẽ thăng hoa khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (Rằm tháng 7), giờ thiêng đã đến: Phật Bà hiển linh mời gọi Cát Tinh, 3 con giáp được độ trì qua ải khổ, giàu có bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi nói rằng, đúng 0h ngày Rằm tháng 7 âm lịch, vận mệnh của con giáp tuổi Dậu đổi gió xoay chiều. Kể từ thời điểm này trở đi, Dậu nhận lộc từ ơn trên nên gặp nhiều may mắn. Người cầm tinh con Gà sẽ có những chuỗi ngày phía trước khá tốt lành, gặp hung hóa cát, gặp dữ hóa lành, phúc lộc tràn trề.

Người tuổi Dậu hãy nắm lấy cơ may tài lộc mở ra trước mắt, nếu con giáp này biết nhanh nhạy nắm bắt cơ hội thì còn có được nguồn tài lộc dồi dào như nước chảy trong nguồn chẳng bao giờ cạn nữa. Không dừng lại ở mức tăng trưởng mà Dậu còn liên tiếp có cơ hội tích lũy, mở rộng các khoản đầu tư. 

Tuổi Tỵ

Trời sinh những người tuổi Tỵ có tính cách mạnh mẽ, kiên định và luôn tham vọng xây dựng cuộc sống đầy quyền lực và nhiều tiền. So với những con giáp khác, người tuổi Tỵ thường có bản lĩnh hơn người, biết đối mặt với khó khăn trắc trở, xem sự vấp ngã là động lực để tiến đến thành công trong tương lai, nhờ vậy mà dễ dàng gặt hái được nhiều thành công.

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (Rằm tháng 7), giờ thiêng đã đến: Phật Bà hiển linh mời gọi Cát Tinh, 3 con giáp được độ trì qua ải khổ, giàu có bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đúng 0h ngày Rằm tháng 7 này, nhờ có Hữu Bật xuất hiện đã chống đỡ lại các hung tinh giúp cho vận trình của con giáp tuổi Tỵ thời gian tới được thăng hoa. Những ngày tháng phía trước, vượng khí mở ra, Tỵ sẽ được chọn vào tuổi có tài lộc lên cao, sự nghiệp hanh thông, hãy nắm bắt cơ hội để làm việc chăm chỉ, phát huy hết khả năng của mình.

Việc làm ăn ngày càng bội thu, tích lũy thêm được nhiều của cải và sống một cuộc sống hạnh phúc thịnh vượng, bản mệnh nên tận dụng khoảng thời gian may mắn này để làm tiền đề phát triển hơn nữa trong tương lai.

Tuổi Hợi

Tam Hội giúp sức, người tuổi Hợi xây dựng được quan hệ hài hòa với mọi người xung quanh. Hợi là con giáp sống biết điều, hiếm khi để người khác phải chịu thiệt thòi khi chơi với mình.

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (Rằm tháng 7), giờ thiêng đã đến: Phật Bà hiển linh mời gọi Cát Tinh, 3 con giáp được độ trì qua ải khổ, giàu có bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Rằm tháng 7 này được hưởng lộc Thần Tài, những người làm kinh doanh, hay phải gặp gỡ khách hàng, đi xa làm ăn sẽ có tin vui, những khó khăn trong công việc sớm được giải quyết nhanh gọn lẹ.

Tuổi Hợi vốn là người rất chu đáo, làm việc gì cũng được nhiều người biết đến, không thiếu quý nhân giúp đỡ, đặc biệt trong dịp tới, người tuổi này có thể quét sạch vận rủi, mở ra cơ hội mới và bất ngờ, làm gì cũng sẽ suôn sẻ. 

Cải thiện điều kiện sống cũng sẽ đi kèm với may mắn giàu có, trong Rằm tháng 7 âm này, người tuổi Hợi có thể gặp nhiều may mắn, không chỉ tài vận ngày càng hanh thông mà sự nghiệp phát triển cũng vô cùng tốt.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đồng hồ điểm đúng 0h ngày 16/7 âm lịch, vị Thần May Mắn mỉm cười rạng rỡ: 3 con giáp chính thức hết khổ, phát triển vượt bậc, đại sự dễ thành, tài lộc nở rộ, bội thu tiền của

Đồng hồ điểm đúng 0h ngày 16/7 âm lịch, vị Thần May Mắn mỉm cười rạng rỡ: 3 con giáp chính thức hết khổ, phát triển vượt bậc, đại sự dễ thành, tài lộc nở rộ, bội thu tiền của

Kể từ ngày 16/7 âm lịch này, 3 con giáp dưới đây được Thần Tài điểm tô vận trình nên đường phát tài, phát lộc cực kỳ sung túc, khả năng thành công cao trong công việc làm ăn.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn Rằm tháng 7 con giáp may mắn rằm tháng 7 âm lịch

TIN MỚI NHẤT

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 1 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 3 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 4 giờ 22 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 5 giờ 22 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 37 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 5 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng