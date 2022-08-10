Đúng 7h29' sáng mai (11/8/2022), trên có Phật Bà che chở, dưới có quý nhân nâng bước: 4 con giáp lội ngược dòng làm gì cũng may mắn, tiền vào như nước, phúc lộc vô song, hưng thịnh phú quý

Tâm linh - Tử vi 10/08/2022 19:41

Tử vi ngày mai (11/8/2022) cho biết, đây chính là 4 con giáp vô cùng có duyên với Thần Phật, cuộc sống luôn gặp đại phúc đại quý khiến người đời vô cùng ngưỡng mộ.

Tuổi Dần

Tử vi nói rằng người tuổi Dần có tính cách mạnh mẽ, dũng cảm, năng động, nhiệt tình. Con giáp này sẽ sàng giúp đỡ người khác khi thấy họ gặp khó khăn. Phần lớn người tuổi Dần đều có nhiều bạn bè, mối quan hệ xã hội rộng.

Đúng 7h29' sáng mai (11/8/2022), trên có Phật Bà che chở, dưới có quý nhân nâng bước: 4 con giáp lội ngược dòng làm gì cũng may mắn, tiền vào như nước, phúc lộc vô song, hưng thịnh phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo rằng, đúng 7h29' ngày 11/8/2022 này, người tuổi Dần được Phật Bà chiếu cố nồng hậu, tài vận của con giáp này tăng cao ngất ngưỡng kể từ thời điểm này. Ngoài ra thời điểm này, con giáp tuổi Dần còn được quý nhân phù trợ nên cuộc sống gặp nhiều may mắn. Tuổi Dần nhận được cơ hội làm giàu, công việc diễn ra thuận lợi hơn trước.

Tài vận của tuổi Dần trong thời gian tới được dự báo là sẽ vượng phát, sự nghiệp thăng tiến. Người làm công ăn lương được công nhận năng lực, những cố gắng được đền đáp xứng đáng. Từ giờ đến cuối năm, vận may liên tiếp gõ cửa nhà tuổi Dần. Con giáp này có thể thăng quan tiến chức, tăng lương hoặc tìm được công việc tay trái tăng thêm thu nhập. Còn người làm kinh doanh cũng phát triển rực rỡ, thu lời nhiều hơn.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Thìn thường giỏi giang, tháo vát. Họ chăm chỉ, tận tâm với công việc. Để đạt được mục tiêu, dù khó khăn, thử thách đến đâu họ cũng không bỏ cuộc.

Người tuổi này thân thiện, hòa đồng, đối xử tốt với mọi người. Cũng bởi vậy mà còn giáp này có vận quý nhân vượng. Khi gặp khó khăn, họ được người tốt sẵn lòng giúp đỡ.

Đúng 7h29' sáng mai (11/8/2022), trên có Phật Bà che chở, dưới có quý nhân nâng bước: 4 con giáp lội ngược dòng làm gì cũng may mắn, tiền vào như nước, phúc lộc vô song, hưng thịnh phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, đúng 7h29' ngày 11/8/2022, con giáp tuổi Thìn may mắn được nhiều ngôi sao may mắn chiếu mệnh, nhận phúc lộc đủ đầy. Người tuổi này làm công ăn lương hay đầu tư kinh doanh đều thu về thành quả. Họ có thể sẽ nhận được những công việc, cơ hội làm ăn mới. Điều quan trọng là người tuổi Thìn cần chọn ra cơ hội phù hợp với bản thân mình.

Không những thế, con giáp tuổi này nên nhớ rằng yêu công việc mình làm cũng chính là bí quyết để họ vươn tới thành công. Thời gian tới, con giáp này có lộc lá đầy tay, đạt thành tựu nhất định trong lĩnh vực mà mình theo đuổi.

Tuổi Mão

Đúng 7h29' sáng mai (11/8/2022), trên có Phật Bà che chở, dưới có quý nhân nâng bước: 4 con giáp lội ngược dòng làm gì cũng may mắn, tiền vào như nước, phúc lộc vô song, hưng thịnh phú quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 11/8/2022 cho biết, người tuổi Mão chính là con giáp may mắn được Thần Tài soi chiếu, vận đỏ bừng lên, tài lộc kéo đến, giàu sang phú quý. Trong thời gian này, công danh, sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ ngày càng thăng tiến, xuôi thuận. Những người tuổi Mão càng bỏ ra nhiều công sức bao nhiêu thì quả ngọt được thu về bấy nhiêu.

Đặc biệt, trong khoảng thời gian này, con giáp tuổi Mão có nhiều cơ hội phát huy hết thế mạnh của mình nên vận trình ngày càng đi lên. Nhờ sự bản lĩnh cao ngút trời nên tiền bạc cứ tăng lên không ngừng, trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh.

Nếu mọi việc cứ diễn ra suôn sẻ thì tuổi Mão sẽ tích được một khoản tiền khổng lồ cho việc đầu tư, phát triển trong tương lai. 

Tuổi Ngọ

Đúng 7h29' sáng mai (11/8/2022), trên có Phật Bà che chở, dưới có quý nhân nâng bước: 4 con giáp lội ngược dòng làm gì cũng may mắn, tiền vào như nước, phúc lộc vô song, hưng thịnh phú quý - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Thứ Năm ngày 11/8/2022, tuổi Ngọ được cát tinh Thực Thần che chở nên tài vận vượng phát. Nhờ có sự bảo trợ của sao tốt, người làm ăn kinh doanh có sự nghiệp hanh thông, đón vận may đến bất ngờ, cơ hội kiếm tiền rộng mở. Tất nhiên, cơ hội chỉ dành cho những ai thật sự chăm chỉ, chuyên tâm vào công việc và biết cách tận dụng thời cơ.

Ngoài ra, con giáp này cũng có quý nhân đưa đường chỉ lối nên mọi việc diễn ra suôn sẻ, không gặp khó khăn. Những ngày trước, tuổi Ngọ đã gặp những vấp váp khiến sự nghiệp chững lại, thế nhưng khi được trao cơ hội, họ sẽ lấy lại phong độ và tiếp tục phấn đấu.

Con giáp này nếu nắm bắt cơ hội và phát huy khả năng của mình thì trong thời gian tới, tiền của sẽ nhiều không kể siết.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

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