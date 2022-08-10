Thượng Đế đã sớm an bài, 3 con giáp trúng số độc đắc vào lúc 16h39 chiều Rằm tháng 7 Nhâm Dần, chính thức hết khổ, vàng chật két tiền đầy kho

Tâm linh - Tử vi 10/08/2022 17:34

Tử vi chỉ điểm, đúng 16h39 ngày Rằm tháng 7 âm lịch này, 3 con giáp dưới đây số rất đỏ, có rất nhiều điểm sáng trên đường tài lộc.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi sống rất thực tế chứ không mơ mộng viển vông. Họ là người mạnh mẽ, kiên cường dám nghĩ dám làm. Tài năng và khả năng làm việc của họ là không cần bàn cãi. Con giáp tuổi Mùi đã làm gì đều rất chắc chắn, tỉ mỉ, khiến mọi người an tâm. Đặc biệt, con giáp này khá sáng tạo, có ý tưởng riêng.

Thượng Đế đã sớm an bài, 3 con giáp trúng số độc đắc vào lúc 16h39 chiều Rằm tháng 7 Nhâm Dần, chính thức hết khổ, vàng chật két tiền đầy kho - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi nói rằng, đúng 16h39 chiều ngày Rằm tháng 7 âm lịch này, người tuổi Mùi có vận khí hanh thông. Họ dần bứt phá, tiến xa hơn trong công việc, sự nghiệp. Người tuổi này gặp được quý nhân, được chỉ dẫn từng đường đi, nước bước.

Con giáp làm kinh doanh cũng chốt được nhiều đơn hàng, kiếm được nhiều tiền. Trong khi đó, người làm nông nghiệp có vụ mùa bội thu. Con giáp này có sự nghiệp thành công, kiếm được nhiều tiền nên tinh thần vô cùng phấn chấn.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất nổi tiếng là thông minh, khôn khéo. Họ làm gì cũng suy trước tính sau, chứ không làm việc ngẫu hứng, cảm tính. Tuy vậy, thời gian gần đây con giáp này không gặp điều may. Công việc của họ gặp trục trặc dẫn đến thất thoát, thiệt hại.

Thượng Đế đã sớm an bài, 3 con giáp trúng số độc đắc vào lúc 16h39 chiều Rằm tháng 7 Nhâm Dần, chính thức hết khổ, vàng chật két tiền đầy kho - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Số trời đã định sẵn, đúng 16h39 chiều Rằm tháng 7 âm lịch tơi đây, người tuổi Tuất được sao tốt chiếu mệnh nên tài vận vượng. Người tuổi này được quý nhân phù trợ nên giải quyết được khó khăn. Không những thế, họ còn nhận được cơ hội làm ăn phát tài, thu nhập tăng dần.

Từ giờ đến cuối năm, tuổi Tuất có thể nhận điều may mắn hơn. Đây là lúc con giáp này có thể xem xét các khoản đầu tư sinh lời. Nếu trước đó tuổi Tuất đã nhắm vào một mục tiêu nào đó những vẫn chưa dám thực hiện thì đây là lúc thiên thời địa lợi để bản mệnh dũng cảm biến kế hoạch thành hiện thực. Tuổi Tuất chắc chắn sẽ nhận được kết quả ngoài mong đợi.

Tuổi Dậu

Thượng Đế đã sớm an bài, 3 con giáp trúng số độc đắc vào lúc 16h39 chiều Rằm tháng 7 Nhâm Dần, chính thức hết khổ, vàng chật két tiền đầy kho - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi có nói, đúng 16h39 chiều Rằm tháng 7 âm lịch tới đây, tuổi Dậu được cát tinh Thực Thần che chở nên tài vận vượng phát. Nhờ có sự bảo trợ của sao tốt, người làm ăn kinh doanh có sự nghiệp hanh thông, đón vận may đến bất ngờ, cơ hội kiếm tiền rộng mở. Tất nhiên, cơ hội chỉ dành cho những ai thật sự chăm chỉ, chuyên tâm vào công việc và biết cách tận dụng thời cơ.

Tuổi Dậu có thể tập trung vào lĩnh vực mà mình có nhiều lợi thế trước khi mở rộng sang tìm hiểu, đầu tư vào lĩnh vực khác. Nếu chưa thực sự đạt được bước tiến mang tính quyết định, tuổi Dậu không nên ôm quá nhiều công việc cùng lúc để tránh làm hỏng chuyện.

Đường tình duyên của tuổi Dậu có Tam Hợp chiếu mệnh, các mối quan hệ xã hội trong thời gian tới diễn ra tốt đẹp, hài hòa. Đôi khi tuổi Dậu ăn nói chưa được khéo léo nhưng nhà bản tính thật thà nên luôn được người khác quý mến, tín nhiệm.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

CẢNH BÁO: 3 con giáp chuẩn bị sẵn túi 5 gang, rương vàng để đón lộc lá từ trên trời rơi xuống đúng 16/7 âm lịch này

CẢNH BÁO: 3 con giáp chuẩn bị sẵn túi 5 gang, rương vàng để đón lộc lá từ trên trời rơi xuống đúng 16/7 âm lịch này

Kể từ ngày 16/7 âm lịch trở đi, tử vi dự đoán có 3 con giáp này gặt hái được nhiều thành công, biến mọi việc từ nguy thành an, thêm tiền thêm của.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp con giáp may mắn tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 43 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 1 giờ 17 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 2 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 3 giờ 17 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 4 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 5 giờ 17 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 22 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 6 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng