Tử vi nói rằng, đúng 16h39 chiều ngày Rằm tháng 7 âm lịch này, người tuổi Mùi có vận khí hanh thông. Họ dần bứt phá, tiến xa hơn trong công việc, sự nghiệp. Người tuổi này gặp được quý nhân, được chỉ dẫn từng đường đi, nước bước.

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Mùi sống rất thực tế chứ không mơ mộng viển vông. Họ là người mạnh mẽ, kiên cường dám nghĩ dám làm. Tài năng và khả năng làm việc của họ là không cần bàn cãi. Con giáp tuổi Mùi đã làm gì đều rất chắc chắn, tỉ mỉ, khiến mọi người an tâm. Đặc biệt, con giáp này khá sáng tạo, có ý tưởng riêng.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất nổi tiếng là thông minh, khôn khéo. Họ làm gì cũng suy trước tính sau, chứ không làm việc ngẫu hứng, cảm tính. Tuy vậy, thời gian gần đây con giáp này không gặp điều may. Công việc của họ gặp trục trặc dẫn đến thất thoát, thiệt hại.

Con giáp làm kinh doanh cũng chốt được nhiều đơn hàng, kiếm được nhiều tiền. Trong khi đó, người làm nông nghiệp có vụ mùa bội thu. Con giáp này có sự nghiệp thành công, kiếm được nhiều tiền nên tinh thần vô cùng phấn chấn.

Ảnh minh họa: Internet

Số trời đã định sẵn, đúng 16h39 chiều Rằm tháng 7 âm lịch tơi đây, người tuổi Tuất được sao tốt chiếu mệnh nên tài vận vượng. Người tuổi này được quý nhân phù trợ nên giải quyết được khó khăn. Không những thế, họ còn nhận được cơ hội làm ăn phát tài, thu nhập tăng dần.

Từ giờ đến cuối năm, tuổi Tuất có thể nhận điều may mắn hơn. Đây là lúc con giáp này có thể xem xét các khoản đầu tư sinh lời. Nếu trước đó tuổi Tuất đã nhắm vào một mục tiêu nào đó những vẫn chưa dám thực hiện thì đây là lúc thiên thời địa lợi để bản mệnh dũng cảm biến kế hoạch thành hiện thực. Tuổi Tuất chắc chắn sẽ nhận được kết quả ngoài mong đợi.

Tuổi Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi có nói, đúng 16h39 chiều Rằm tháng 7 âm lịch tới đây, tuổi Dậu được cát tinh Thực Thần che chở nên tài vận vượng phát. Nhờ có sự bảo trợ của sao tốt, người làm ăn kinh doanh có sự nghiệp hanh thông, đón vận may đến bất ngờ, cơ hội kiếm tiền rộng mở. Tất nhiên, cơ hội chỉ dành cho những ai thật sự chăm chỉ, chuyên tâm vào công việc và biết cách tận dụng thời cơ.

Tuổi Dậu có thể tập trung vào lĩnh vực mà mình có nhiều lợi thế trước khi mở rộng sang tìm hiểu, đầu tư vào lĩnh vực khác. Nếu chưa thực sự đạt được bước tiến mang tính quyết định, tuổi Dậu không nên ôm quá nhiều công việc cùng lúc để tránh làm hỏng chuyện.

Đường tình duyên của tuổi Dậu có Tam Hợp chiếu mệnh, các mối quan hệ xã hội trong thời gian tới diễn ra tốt đẹp, hài hòa. Đôi khi tuổi Dậu ăn nói chưa được khéo léo nhưng nhà bản tính thật thà nên luôn được người khác quý mến, tín nhiệm.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm