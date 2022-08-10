Đúng 3h sáng Rằm tháng 7 này, hỉ thước kêu trước cửa: TOP 3 con giáp đón tài lộc trả hết nợ nần, nắm chắc vận may cuộc sống sẽ hạnh phúc, giàu sang

Kể từ Rằm tháng 7 này trở đi, người tuổi Tuất sẽ đón nhận mọi việc một cách nhẹ nhàng, yên ổn vì kế hoạch trong thời gian tới sẽ tiến triển nhịp nhàng theo dự kiến của họ. Sở dĩ họ đạt được trạng thái này không chỉ nhờ vận khí hanh thông đến từ Nguyệt Lệnh lâm Trường Sinh, mà còn cần có một quá trình dày công nỗ lực, chuẩn bị kỹ càng từ trước tới giờ.

Người tuổi Tuất thường tài năng, nhãn quan tinh tường, đồng thời hết mực tốt bụng, bao dung và nhân hậu. Bản mệnh thường có vận quý nhân vượng nên cuộc sống hay công việc cũng trở nên thuận lợi hơn phần nào.

Theo tử vi 12 con giáp, đa phần người tuổi Tý đều tài giỏi, linh hoạt, có thể xử lý tốt các mối quan hệ. Người tuổi này giàu nghị lực vươn lên. Dù xuất thân bình dân nhưng họ vẫn có thể đạt được thành quả khi bước vào tuổi trung niên. Con giáp này tỉ mỉ, tận tâm trong công việc nên rất ít khi mắc sai sót.

Khi đã có cát tinh mở đường, người tuổi Tuất có thể tích cực thực hiện những kế hoạch lớn đã ấp ủ, tự tin vào năng lực của bản thân, trí tuệ ưu việt và kinh nghiệm tích lũy. Tài lộc của bản mệnh cũng theo đó đi lên.

Ảnh minh họa: Internet

Đúng ngày Rằm tháng 7 âm lịch này, người tuổi Tý được dự đoán gặp nhiều may mắn, tài khố rủng rỉnh, phúc khí đến nhà. Thời gian sắp tới, người tuổi này làm công ăn lương được người tốt giúp đỡ, được đề bạt, cất nhắc nắm giữ vị trí cao hơn. Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng nhận thêm nhiều cơ hội hợp tác làm ăn.

Có thể gần đây, những người tuổi Tý gặp khó khăn trong công việc. Tuy nhiên sắp tới, mọi vấn đề đã được giải quyết, tinh thần làm việc của Tý cũng nâng cao. Ngoài ra, con giáp tuổi Tý có thể nhận thêm được những cơ hội đầu tư sinh lời, kiếm thêm thu nhập.

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu vốn tính hiền lành, bộc trực, có sao nói vậy. Họ cũng là những người kiên trì, tận tâm, không nản chí khi gặp khó khăn trong công việc. Tuy nhiên thời gian qua người tuổi Sửu không có nhiều tài lộc, mưu sự khó thành.

Ảnh minh họa: Internet

Kể từ rằm tháng 7 âm lịch này trở đi chính là “thời cơ” mà người tuổi Sửu đã chờ đợi. Nhờ được Tam Hợp che chở, công việc và tài lộc sẽ có dấu hiệu khởi sắc, mưu sự dễ dàng hơn.

Tài lộc của người tuổi Sửu có sự gia tăng đáng kể. Nếu là người làm ăn kinh doanh hoặc đầu tư thì có khả năng thu về lợi nhuận không nhỏ. Người làm công ăn lương thì có dấu hiệu đạt được kết quả khả quan, nhận lương thưởng tương xứng. Đây đều là kết quả của quá trình nỗ lực suốt thời gian trước khi, gồng gánh vượt qua khó khăn để thể hiện năng lực bản thân. Khi đã xây được nền móng vững chắc, được cấp trên ghi nhận nỗ lực, công việc về sau sẽ càng thuận lợi hơn, hứa hẹn nhiều tin vui.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm