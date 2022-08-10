Sau Rằm tháng 7 âm lịch, lọc sạch tà khí: 3 con giáp dễ dàng trúng số độc đắc, giấc mơ tỷ phú không còn xa vời

Tâm linh - Tử vi 10/08/2022 12:44

Chỉ cần bước qua Rằm tháng 7 âm lịch này, 3 con giáp sau đây sẽ có cuộc sống thăng hoa rực rỡ, vận may tăng vọt khiến bao người phải ghen tị.

Tuổi Thìn

Sau Rằm tháng 7 âm lịch, lọc sạch tà khí: 3 con giáp dễ dàng trúng số độc đắc, giấc mơ tỷ phú không còn xa vời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Thìn vốn tính hiền lành, bộc trực, có sao nói vậy. Họ cũng là những người kiên trì, tận tâm, không nản chí khi gặp khó khăn trong công việc. Tuy nhiên thời gian qua người tuổi Thìn không có nhiều tài lộc, mưu sự khó thành.

Tử vi cho thấy đường tài lộc của người tuổi Thìn sẽ khởi sắc hơn sau Rằm tháng 7 âm lịch. Vận trình của Thìn từ đây ngày một lên hương. Con giáp này chỉ cần chăm chỉ làm việc, giữ vững tinh thần thì sẽ thành công hơn nữa trong công việc. Thu nhập cũng vì vậy mà tăng lên khá nhiều.

Một khi đã được bề trên cất nhắc Thìn hãy chớp lấy thời cơ để gánh bạc tỷ vào nhà, giàu lên nhanh chóng. Ngoài ra, con đường quan lộ của Thin sắp tới cũng vô cùng hanh thông và rộng mở, làm ai nấy cũng phải ngưỡng mộ với những thành quả mà con giáp này đạt được.

Tuổi Tuất

Sau Rằm tháng 7 âm lịch, lọc sạch tà khí: 3 con giáp dễ dàng trúng số độc đắc, giấc mơ tỷ phú không còn xa vời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tuất vốn có tính cách nhân hậu, độ lượng. Dù trong công việc hay trong cuộc sống, người tuổi Tuất đều cho thấy tính cách cương nghị, sống chân thành. Vì vậy mà họ được nhiều người tin tưởng.

Trải qua những thăng trầm trong công việc và trong cuộc sống, sau Rằm tháng 7 âm lịch này, người tuổi Tuất sẽ được đền đáp xứng đáng. Nhờ cục diện Tam Hợp quý nhân nâng đỡ, cộng với năng lực của chính bản thân tích lũy suốt bao lâu, con giáp này bắt đầu có dấu hiệu bừng sáng trên đường công danh sự nghiệp. Các vấn đề bất ngờ cũng được giải quyết ổn thỏa, xây dựng niềm tin tưởng lớn trong tập thể.

Sự nỗ lực phấn đấu của người tuổi Tuất sẽ giúp con đường tài lộc khởi sắc, hướng tới viễn cảnh tương lai tươi sáng hơn. Tiền của ào vào nhà, càng về cuối năm con giáp này càng hưng thịnh phú quý, muốn khổ cũng không được.

Tuổi Ngọ

Sau Rằm tháng 7 âm lịch, lọc sạch tà khí: 3 con giáp dễ dàng trúng số độc đắc, giấc mơ tỷ phú không còn xa vời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Ngọ thích cuộc sống tự tại, nhân duyên hòa thuận, thường kết giao được nhiều người bản lĩnh và quen biết rộng rãi. Khi đi qua Rằm tháng 7 âm lịch, hỉ thước kêu trước cửa, tài lộc không nợ nần, nếu biết nắm chắc vận may thì cuộc sống sẽ rất hạnh phúc.

Trong số 12 con giáp, tháng 7 âm này của tuổi Ngọ lại thịnh vượng bất ngờ. Tài vận của họ suôn sẻ ổn định, sau khi ngày Rằm qua đi thì phúc khí lại càng tăng thêm, có thể chuyển tiếp sang cho cả những người thân xung quanh. Vận may kéo dài giúp người cầm tinh con Ngựa dự trù được nguồn tài chính ổn thỏa từ giờ tới cuối năm, nếu biết tận dụng các cơ hội đang rộng mở. Nếu không, ít nhất họ cũng được an vui, thuận hòa trong cuộc sống.

Trong mọi mặt của cuộc sống cũng như trong công việc, Ngọ hứa hẹn đều sẽ đạt được bước nhảy vọt. Bao nhiêu khó khăn đều được tháo gỡ, tuổi Ngọ đảo ngược tình thế, làm gì cũng thuận lợi. Bản mệnh có thể đạt được thành quả gấp đôi dù chưa bỏ hết 100% công sức.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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