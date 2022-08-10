Đúng 0h Rằm tháng 7, cửa quỷ môn bắt đầu mở, Phật Bà che chở: 3 con giáp thoát khỏi kiếp nạn lớn, đón lấy hào quang cuộc đời, ấm no viên mãn

Tâm linh - Tử vi 10/08/2022 11:59

Rằm tháng 7 âm lịch được xem là thời gian linh thiêng, 3 con giáp này nhận được lộc từ Phật Bà nên công việc ngày càng xuôi thuận, có căn đại phú đại quý, biến nguy thành an.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có tính cách thường nhẹ nhàng, suy nghĩ tinh tế, hơn nữa còn thành thật với mọi người, tuyệt đối không vòng vo. Từ trước đến nay họ không phải là người làm việc hấp tấp mà ngăn nắp, trật tự.

Đúng 0h Rằm tháng 7, cửa quỷ môn bắt đầu mở, Phật Bà che chở: 3 con giáp thoát khỏi kiếp nạn lớn, đón lấy hào quang cuộc đời, ấm no viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chính những phẩm chất tuyệt vời này khiến tuổi Mão luôn nhận được sự tôn trọng và đánh giá cao từ mọi người. Tử vi nói rằng, khi đồng hồ điểm đúng 0h Rằm tháng 7 âm lịch này, con giáp tuổi Mão sẽ nhận được sự che chở từ bề trên, sống một cuộc sống tốt lành, tài vận hanh thông, phú quý giàu sang.

Từ giai đoạn này trở đi, đường tài lộc của người tuổi Mão sẽ phất lên như diều gặp gió. Nếu bạn đang ấp ủ những dự định, mục tiêu cá nhân thì đây là thời điểm thích hợp để bắt tay vào biến ước mơ thành hiện thực. Bạn sẽ nhận thấy rõ ràng cơ hội đến với mình ngày càng nhiều, hãy cố gắng tận dụng tối đa thời cơ này để làm giàu cho bản thân. Đây chính là giai đoạn cao trào trong sự nghiệp của tuổi Mão, mọi thứ sẽ suôn sẻ, thuận lợi và diễn ra đúng như kì vọng của bạn.

Tuổi Hợi

Tính cách tuổi Hợi thường hiền lành, thành thật với mọi người, luôn nỗ lực phấn đấu. Trong cuộc sống, mỗi khi làm bất cứ việc gì họ đều nghĩ đến số đông, không bao giờ chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của bản thân.

Đúng 0h Rằm tháng 7, cửa quỷ môn bắt đầu mở, Phật Bà che chở: 3 con giáp thoát khỏi kiếp nạn lớn, đón lấy hào quang cuộc đời, ấm no viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi rất tử tế, thích làm việc thiện, sẵn lòng ra tay giúp đỡ mọi người. Đúng Rằm tháng 7 âm lịch này, con giáp tuổi Hợi có Phúc tinh soi chiếu, những ngày tháng sắp tới họ không còn phải lo lắng về tiền bạc, nếu gặp khó khăn cũng đều dễ giải quyết ổn thỏa. 

Ngoài ra, quãng thời gian này người tuổi Hợi còn nhận tài lộc từ Thần Tài, có nhiều cơ hội tiến thân. Người đang muốn chuyển việc cũng tìm được công việc tốt hơn. Trong khi đó, những người làm công ăn lương sẽ có cơ hội đi công tác xa, mang về nhiều thành quả. Con giáp tuổi này làm kinh doanh thì một vốn bốn lời, tiền bạc ào ào chảy vào túi. Người tuổi này có vận đào hoa vượng, gặp được người nguyện ý với mình, sớm có nhân duyên như ý.

Tuổi Sửu

Theo tử vi, người tuổi Sửu là những người thân thiện, chân thành, nhiệt tình và giàu nhiệt huyết. Họ luôn giữ được tinh thần tích cực và biết cách truyền cảm hứng cho những người ở xung quanh mình. Người tuổi này tính cách hòa đồng, có nhiều bạn bè và rất được lòng người. Khi gặp khó khăn, họ dễ được quý nhân giúp đỡ và thường có cơ hội thăng tiến hơn những người khác.

Đúng 0h Rằm tháng 7, cửa quỷ môn bắt đầu mở, Phật Bà che chở: 3 con giáp thoát khỏi kiếp nạn lớn, đón lấy hào quang cuộc đời, ấm no viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, kể từ Rằm tháng 7 âm lịch này, đường tài lộc công danh của tuổi Sửu cực kì hưng thịnh. Các cơ hội đầu tư đến tới tấp, tình hình tài chính cá nhân cũng ổn định và phát triển rất khả quan. Không chỉ công việc của bạn thuận buồm xuôi gió hơn trước nhiều mà khả năng thăng tiến cũng cao. Ở chỗ làm, tuổi Sửu sẽ nhận được sự tín nhiệm của đồng nghiệp, sự hài lòng của cấp trên, vì thế mà thu nhập cũng tăng đáng kể.

Đặc biệt, quãng thời gian sắp tới, người tuổi Sửu có nhiều cơ hội làm giàu. Bản mệnh có vận khí tốt lành, đi đến đâu cũng được người khác giúp đỡ để công việc trôi chảy, tiền tài cũng theo đó mà tới.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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