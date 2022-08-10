CẢNH BÁO: 3 con giáp chuẩn bị sẵn túi 5 gang, rương vàng để đón lộc lá từ trên trời rơi xuống đúng 16/7 âm lịch này

Kể từ ngày 16/7 âm lịch trở đi, tử vi dự đoán có 3 con giáp này gặt hái được nhiều thành công, biến mọi việc từ nguy thành an, thêm tiền thêm của.

Tuổi Dần Tử vi nói rằng, bước qua Rằm tháng 7, người tuổi Dần có Tài tinh che chở nên đường tài lộc có nhiều điểm sáng. Cụ thể, đúng ngày 16/7 tới đây, con giáp này không chỉ nhận tiền từ công việc chính mà còn có cơ hội kiếm thêm nhiều việc tay trái, giúp tiền đẻ ra tiền, cuộc sống ngày càng sung túc. Ảnh minh họa: Internet Con giáp này có nhân duyên tốt, đi đến đâu cũng hòa nhập được với những người xung quanh nên nhận được sự giúp đỡ chân thành từ mọi người, có nhiều quý nhân ủng hộ trên con đường phát triển sự nghiệp. Người làm ăn kinh doanh được Cát thần trợ giúp nên công việc diễn ra suôn sẻ, nhiều khách hàng tự tìm đến. Quy mô kinh doanh nhờ đó cũng có thể mở rộng hơn trước.

Đặc biệt là những ai kinh doanh về bất động sản thì cơ hội hút tài lộc, tiền của về càng nhiều, mỗi lúc một dồi dào. Họ may mắn có được vận may lớn để biến số vốn nhỏ thành số tiền lớn nhờ tỉ suất lợi nhuận rất cao trong thời điểm sốt đất này. Tuổi Tỵ Ảnh minh họa: Internet Tử vi dự báo rằng, kể sau ngày Rằm tháng 7 âm lịch, người tuổi Tỵ không chỉ gặp nhiều may mắn mà còn có vận khí cực tốt. Tuổi Tỵ có sự giúp đỡ của quý nhân nên con đường tài lộc, sự nghiệp ngày càng phát triển mạnh mẽ. Quý nhân không chỉ giúp tuổi Tỵ tìm ra nhiều con đường kiếm tiền hơn mà còn trực tiếp ra tay giúp đỡ.

Tuổi Tỵ còn nhận thêm nhiều cơ hội mở rộng quan hệ, tìm được người có cùng chí hướng, đối tác chung lý tưởng để phát triển sự nghiệp, kiếm về nguồn lợi nhuận lớn hơn trong tương lai. Bản mệnh có thể cảm nhận được việc kiếm tiền trong giai đoạn này dần khởi sắc, bớt vất vả hơn trước rất nhiều. Những quyết định trong thời gian tới rất hứa hẹn vì chúng sẽ giúp con giáp tuổi Tỵ thu hút nhiều tài lộc về mình, có thể ban đầu không nhiều nhưng khi bạn tập trung thì thành quả khá rực rỡ. Tuổi Hợi Ảnh minh họa: Internet Câu nói "Xởi lởi Trời cho" rất phù hợp với con giáp tuổi Hợi sau Rằm tháng 7 âm lịch này. Cho dù không tính toán quá nhiều, họ cứ cố gắng hết sức làm việc có trách nhiệm với mọi người là may mắn lại tới. Hết cơ hội này cho tới cơ hội khác cứ đến cho dù họ chưa hề lên kế hoạch cho những việc này. Cụ thể, kể từ ngày 16/7 âm lịch trở đi, đường tài lộc công danh của tuổi Hợi cực kì hưng thịnh. Các cơ hội đầu tư đến tới tấp, tình hình tài chính cá nhân của Hợi cũng ổn định và phát triển rất khả quan. Không chỉ công việc của Hợi thuận buồm xuôi gió hơn trước nhiều mà khả năng thăng tiến cũng cao. Ở chỗ làm, tuổi Hợi sẽ nhận được sự tín nhiệm của đồng nghiệp, sự hài lòng của cấp trên, vì thế mà thu nhập cũng tăng đáng kể. Trong khi đó, những người làm kinh doanh gặp gỡ được nhiều khách hàng, buôn may bán đắt. * Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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