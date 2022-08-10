Đúng 12 giờ trưa mai (14/7 âm lịch), ngàn sao tinh tú hội tụ, vận khí cát lành: TOP 3 con giáp như hổ mọc thêm cánh, mưu sự đều thành, tiền tài ập xuống đầu, trở thành đại gia nức tiếng

Theo tử vi cho biết, đúng 12 giờ trưa mai (14/7 âm lịch), con giáp tuổi Mùi được Thần Tài chiếu mệnh, tài lộc cứ thế đổ về. Từ đây trở đi, con giáp tuổi Mùi làm việc gì cũng có quý nhân phù trợ nên "làm đâu thắng đấy". Nhất là các kế hoạch đầu tư gặp thời cơ khởi sắc.

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Mùi nhìn chung thường hướng ngoại, cứng cỏi, không dễ dàng thỏa hiệp. Họ thuộc tuýp người hòa đồng, thân thiện. Trong số 12 con giáp, người tuổi này có chí tiến thủ, không ngừng học hỏi và nỗ lực vươn lên.

Người cầm tinh con Gà được dự báo là sẽ gặp nhiều may mắn, cuộc sống có sự chuyển biến tích cực đúng 12 giờ trưa mai (14/7 âm lịch). Tuổi Dậu có cát tinh nâng đỡ nên thu hút được khá nhiều người tốt đến bên mình, mang đến nhiều cơ hội phát triển hiếm có. Người làm ăn xa nhà được quý nhân giúp đỡ nhiệt tình, động viên hết sức, cùng chia sẻ vui buồn.

Với sự tự tin, tinh thần cầu tiến, ý chí kiên định, tuổi này có thể vượt qua thách thức của công việc trong thời gian tới và đạt được thành công lớn, tài lộc ngày một dồi dào. Người tuổi này có thể được thăng chức, tăng lương hoặc có thêm công việc mới kiếm thêm thu nhập. Con giáp này làm kinh doanh cũng vượng tài vượng lộc, buôn đâu lời đó. Những người tuổi Mùi chỉ cần chăm chỉ, nỗ lực vươn lên thì sẽ thu về quả ngọt.

Tử vi cho thấy, đường tài lộc của người tuổi Dậu sẽ khởi sắc hơn kể từ thời điểm này trở đi, vận trình từ đây ngày một lên hương. Con giáp này chỉ cần chăm chỉ làm việc, giữ vững tinh thần thì sẽ thành công hơn nữa trong công việc. Thu nhập cũng vì vậy mà tăng lên khá nhiều.

Thời gian tới, dù làm gì tuổi Dậu cũng được quý nhân phù trợ, hoạn nạn vượt qua, tiền bạc tìm đến. Nếu cuộc sống như một đỉnh núi thì họ đang lên đỉnh cao với tốc độ đáng kinh ngạc.

Tuổi Thân

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Tử vi cho biết, đúng 12 giờ trưa mai (14/7 âm lịch), người tuổi Thân sẽ đón nhận mọi việc một cách nhẹ nhàng, yên ổn vì kế hoạch trong thời gian tới sẽ tiến triển nhịp nhàng theo dự kiến của họ. Sở dĩ họ đạt được trạng thái này không chỉ nhờ vận khí hanh thông đến từ Nguyệt Lệnh lâm Trường Sinh, mà còn cần có một quá trình dày công nỗ lực, chuẩn bị kỹ càng từ trước tới giờ của con giáp này.

Khi đã có cát tinh mở đường, người tuổi Thân có thể tích cực thực hiện những kế hoạch lớn đã ấp ủ, tự tin vào năng lực của bản thân, trí tuệ ưu việt và kinh nghiệm tích lũy.

Tài lộc của bản mệnh cũng theo đó đi lên. Một vài trắc trở xảy đến được họ bình tĩnh giải quyết, tiền bạc vẫn đủ đầy, thoát khỏi vận xui. Nguyệt Lệnh Trường Sinh lại thêm Thực Thần nâng đỡ nên các cơ hội làm giàu, kiếm tiền sẽ đến nhiều hơn. Những người có sự nhạy bén trong kinh doanh thì sẽ lập tức nắm bắt và bắt tay vào làm.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm