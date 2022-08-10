Đồng hồ điểm đúng 0h ngày 16/7 âm lịch, vị Thần May Mắn mỉm cười rạng rỡ: 3 con giáp chính thức hết khổ, phát triển vượt bậc, đại sự dễ thành, tài lộc nở rộ, bội thu tiền của

Tâm linh - Tử vi 10/08/2022 22:20

Kể từ ngày 16/7 âm lịch này, 3 con giáp dưới đây được Thần Tài điểm tô vận trình nên đường phát tài, phát lộc cực kỳ sung túc, khả năng thành công cao trong công việc làm ăn.

Tuổi Tỵ

Đồng hồ điểm đúng 0h ngày 16/7 âm lịch, vị Thần May Mắn mỉm cười rạng rỡ: 3 con giáp chính thức hết khổ, phát triển vượt bậc, đại sự dễ thành, tài lộc nở rộ, bội thu tiền của - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi cho biết, nhờ có Tam Hợp nâng đỡ nên tuổi Tỵ nằm trong số 3 con giáp phát tài kể từ ngày 16/7 âm lịch tới đây. Thời điểm này, Mão làm việc trong các lĩnh vực kinh doanh cực kỳ thành công, đạt được những bước tiến vượt bậc do cá tính mạnh mẽ độc lập lẫn tài lãnh đạo hơn người.

Với tính cách khéo léo, kiên định và nhẫn nại, người tuổi Tỵ sẽ nhận được rất nhiều cơ hội thăng tiến. Dù có làm trong lĩnh vực nào thì bạn sẽ thực sự trở nên giàu có vượt trội. Người làm công ăn lương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nên chắc chắn có thể nhận được thêm các khoản thưởng nóng.

Với người làm ăn kinh doanh, bạn có những đánh giá chính xác về xu thế thị trường cũng như tiềm lực của bản thân nên nhanh chóng đưa ra những quyết định đúng đắn, đem về nguồn lợi lớn cho cá nhân và cả tập thể. Đây là thời điểm rất thích hợp để bản mệnh ký kết hợp đồng với đối tác, mở rộng quy mô làm ăn, quy mô sản xuất của mình.

Tuổi Mão

Đồng hồ điểm đúng 0h ngày 16/7 âm lịch, vị Thần May Mắn mỉm cười rạng rỡ: 3 con giáp chính thức hết khổ, phát triển vượt bậc, đại sự dễ thành, tài lộc nở rộ, bội thu tiền của - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trời sinh những người tuổi Mão có tính cách lạc quan, vui vẻ và vô cùng thông minh. Người tuổi Mão thích thỏa sức sáng tạo, sống độc lập và không thích dựa dẫm vào bất cứ ai, nhờ vậy mà họ dễ dàng gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận.

Đa số những người tuổi Mão đều có cơ ngơi vững chắc, nhưng có đôi lúc vận may không mỉm cười nên họ vẫn phải đối mặt với không ít trắc trở.

Tử vi học có nói, kể từ 16/7 âm lịch trở đi, cuộc sống tuổi Mão sẽ có nhiều đổi mới bất ngờ, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều được cải thiện đáng kể. Đây là được xem là thời cơ hoàng kim để giúp tuổi Mão có tất cả, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình, mọi thứ sẽ viên mãn như họ từng mong ước.

Tuổi Ngọ

Đồng hồ điểm đúng 0h ngày 16/7 âm lịch, vị Thần May Mắn mỉm cười rạng rỡ: 3 con giáp chính thức hết khổ, phát triển vượt bậc, đại sự dễ thành, tài lộc nở rộ, bội thu tiền của - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 12 con giáp có nói, vận may của người tuổi Ngọ không chỉ lội ngược dòng mà cuộc sống cũng được nâng lên tầm cao mới kể từ 16/7 âm lịch này. Bản mệnh sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, ngoài ra Ngọ cũng gặp được nhiều may mắn, công việc thăng hoa kéo theo tài vận dồi dào, người nghèo sẽ phất lên như diều gặp gió, ngày giàu sẽ càng giàu hơn.

Công việc và cuộc sống của Ngọ trong thời gian tới đều được thuận lợi, với nguồn thu ổn định. Thậm chí, những người tuổi Ngọ còn có cơ hội nhận được nhiều khoản tiền từ "trên trời rơi xuống".

Không những có đường công danh sự nghiệp sáng rõ, Ngọ cũng có chuyện tình duyên mặn nồng. Người còn độc thân cũng có thể tìm thấy được một nửa của mình vào thời gian tới. Người đã có gia đình sẽ có nhiều thời gian vui vẻ bên nhau, chia sẻ và thấu hiểu nhau nhiều hơn trước.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm 

 

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Ngày mai (14/7 âm lịch), khi mặt trời lên thiên đỉnh, cát tinh cũng đồng thời xuất hiện che chở vận trình của 3 con giáp này, cuộc sống từ đây bước sang trang mới đầy huy hoàng.

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